大八木弘明67歳　挑戦の道を走り続ける理由CS放送日テレジータスオリジナル番組「大八木弘明　挑戦の道を走り続けて」を2/28(土)よる9時から放送！

2023年1月3日　第99回箱根駅伝で大学駅伝3冠を達成した駒澤大学。歓喜冷めやらぬ中、指揮官・大八木弘明が驚きの発表をした。駒澤大学の陸上競技部監督を退き、総監督へ。そして、世界で戦えるランナーを育成するため、少数の選手を指導してくためのチーム「Ggoat(ジーゴート）」を発足することに。田澤廉（トヨタ自動車）、鈴木芽吹（トヨタ自動車）、篠原倖太朗（富士通）といった駒澤大学の卒業生たちが大八木のもと世界の舞台を目指している。




番組では2025年11月、鈴木芽吹が10,000ｍで日本記録を樹立したその裏側に密着。そして、これまで長距離中心に指導を重ねてきたが、800ｍの日本記録保持者 落合滉（駒澤大学）も指導することに。


新たな挑戦をする大八木の原点とは？そして世界にこだわる理由とは？67歳の今に迫ります。


CS放送日テレジータスオリジナル番組「大八木弘明　挑戦の道を走り続けて」は、2月28日(土)よる9時より放送。ぜひ、ご覧ください。



＜放送日程＞


大八木弘明 挑戦の道を走り続けて


2月28日(土)　21：00～21：30　初回放送/配信


3月 3日(火)　10：30～11：00　再放送/配信　ほか


※放送内容、放送日時変更の可能性あり




◆「大八木弘明 挑戦の道を走り続けて」番組ページ


https://www.gtasu.com/athletics/oyagihiroaki/


（日テレジータス公式WEB）




◆日テレジータス公式SNS


X(旧Twitter)：@Gtasu　Instagram：cs_gtasu



◆視聴方法


スカパー！（CS257）、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）


J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます




◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）




◆日テレジータス公式SNS


X(旧Twitter)：@Gtasu　Instagram：cs_gtasu




