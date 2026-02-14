FM大阪 ″推したい夢″ 超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!超(ハート)わかりみ～てぃんぐ!! Vol.2supported by JR東海

株式会社エフエム大阪

“超ときめき(ハート)宣伝部”がDJを務めるFM大阪の番組

「“推したい夢” 超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!」

昨年10月に開催し、大反響だった番組イベントが、早くも2回目の開催決定！！

「FM大阪 "推したい夢" 超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!

超(ハート)わかりみ～てぃんぐ!! Vol.2 supported by JR東海」

今回も【ライブ × 番組公開収録】の豪華2本立てでお届けします(ハート)

番組でおなじみの“あの空気感”を、生トークでリアルに体感！

さらに、とき宣のときめき全開ライブパフォーマンスもたっぷりお届けします(ハート)

ここでしか感じられない、この日、この場所だけの「リアルわかりみ～!!」が爆誕。

“推し”と一緒に笑って、叫んで、ときめいて。

最高に尊い1日をお楽しみください！！

≪超ときめき(ハート)宣伝部 プロフィール≫

きみのハートにロックオンっ！

スターダストプロモーション所属の辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人組アイドルユニット「超ときめき(ハート)宣伝部」。

「ときめく恋と青春」をテーマに世界中のみんなにときめきを宣伝(お届け)しています(ハート)

楽曲「すきっ！～超ver～」がTikTokや各音楽配信サイトで日本のみならず、海外でも1位を獲得！

【実施概要】

日時：2026年5月5日（火・祝）

出演者：超ときめき(ハート)宣伝部

会場：Zepp Namba(OSAKA)

時間：16:30 開場 / 17:30 開演

価格：1Fスタンディング / 2F 前方着席指定席 / 2F指定席：\7,150-（税込）

※1F：未就学児童入場不可 / 整理番号順入場

2F：3歳以上有料、3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ1名まで入場無料。

(ただし、お席が必要な場合は有料となります。)

※入場時、別途ドリンク代600円必要

※1Fは整理番号順入場となります

※2F 前方着席指定席は立ち上がってのご鑑賞は出来ません

※営利目的の転売禁止

※杏ジュリアは出演いたしません。

主催：FM大阪

特別協賛：JR東海

公式HP：https://www.fmosaka.net/_ct/17819541

≪チケット情報≫

■超とき宣FC「超ときめき(ハート)宣伝本部」抽選先行

2/14（土）10:00 ～2/22（日）23:59

※ファンクラブ「超ときめき(ハート)宣伝本部」よりお申し込みください。

※FC先行は、ファンクラブ「超ときめき(ハート)宣伝本部」ご入会者様、受付期間中にファンクラブに新規ご入会いただいた方はお申し込みいただけます。

※枚数制限：お1人様（1公演あたり）4枚まで / 同行者が変更になる場合は再度お申し込みください。

※本受付は同行者の情報をお申し込みの際にご入力いただきます。今後受付を行う際には同行者の入力が不要となります。

※お申し込み時に入力いただいた個人情報・電話番号は同行者含め後日変更できません。予めご了承ください。

※電子チケットのみ

≪問い合わせ≫

■キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日・土曜11:00～16:00）

http://www.kyodo-osaka.co.jp

【番組情報】

タイトル：FM大阪「推したい夢”超ときめき(ハート)宣伝部のめっちゃわかりみ～!!」

放送時間：毎週土曜9:30～9:55

DJ：超ときめき(ハート)宣伝部

提供：JR東海

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/tokisen-3rd/

ハッシュタグ：#とき宣オシタイム

Xアカウント：@oshitime_STAFF