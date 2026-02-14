【ランドセルフォト】ピカピカのうちに残そう。入学式当日は撮れない「プレ入学式」のススメ。INAI LIFEなら1万円台で

写真拡大 (全5枚)

株式会社World map

ファミリー・キッズ専門セルフフォトスタジオ「INAI LIFE（イナイライフ）(https://photo-studio-inailife.com/)」（東京大塚・浅草・大阪高槻）は、新一年生を対象とした「ランドセルフォト」の強化期間を開始いたします。


入学式当日は、移動や式典、慣れない環境でお子様も保護者様も疲れ果ててしまい、納得のいく写真が撮れないケースが多々あります。


そこでINAI LIFEは、式当日を避けてゆったりと撮影する「プレ入学式」を提案。傷ひとつないピカピカのランドセルと、お子様の誇らしげな笑顔をプロクオリティで記録します。



詳細を見る :
https://photo-studio-inailife.com/entrance-ceremony-photo-timing/




INAI LIFE浅草店にて撮影


【3つのポイント】

1. 入学式当日はバタバタ。だからこその「プレ入学式」


当日は朝の準備から式典、その後の手続きまで分刻みのスケジュールになりがちです。事前に撮影を済ませる「プレ入学式」なら、服装の崩れも気にせず、一番綺麗な状態のランドセルと共に、ご家族の納得がいくまで撮影を楽しめます。




INAI LIFE浅草店にて撮影


2. じっとしていられない新一年生も、遊びながら


「じっとしていて！」「こっち向いて！」という言葉は不要です。カメラマンがいない完全貸切空間なら、じっとしてられなくても、ランドセルを背負ってジャンプしても大丈夫。
遊びの中で生まれるキラキラとした瞳や、家族だけに向けられる本物の笑顔を撮影することができます。




INAI LIFE大塚店にて撮影


3. 滞在1時間15分でゆとりある貸切体験


慌ただしい日常を忘れ、ご家族だけで「入学」という節目を噛み締めていただける時間を提供します。



完全個室・貸切： 他の家族やカメラマンを気にせず、プライベートな時間を確保。



データ即日納品： 撮影した全データは当日中に納品。祖父母への入学報告やSNSへのシェアもスムーズです。


【オーナーの想い】


「ピカピカなのは、ランドセルだけじゃない。その期待に満ちた心も残したい」


ランドセルを選んだ「ラン活」のあの日から、実際に背負う今日まで。親御さんの愛情が詰まった節目を、最高の形で残してほしい。 カメラマンを前にすると緊張してしまうお子様でも、パパやママが構えるリモコンひとつで、魔法のように自然な表情が溢れ出します。私たちは、ただの「写真」ではなく、ご家族が新しい門出を喜び合う「時間」を大切にしています。





INAI LIFE浅草店にて撮影

INAI LIFE浅草店にて撮影

【サービス概要】

プラン名：ファミリーフォトプラン


料金：


Standard Plan（45分撮影）通常料金23,000円 →【期間限定】18,800円


Simple Plan（30分撮影）通常料金18,000円 →【期間限定】14,800円


Long Plan（60分撮影）通常料金28,000円 →【期間限定】22,800円


※土日祝+5,500円



内容： 全データ即日納品、後日補正データ納品、ランドセル・小物持ち込み自由


店舗： INAI LIFE 浅草店・浅草店・大阪高槻店


公式WEB： https://photo-studio-inailife.com/




【会社概要】

会社名：株式会社World map


所在地：東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3F


代表者：代表取締役 新里 和樹


設立：2016年2月


事業内容：フォトスタジオ運営、ブライダル関連サービス、Web制作事業 他


運営会社サイト: https://worldmap.jp



