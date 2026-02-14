「だから僕らはアイドルに夢を見る」SUPER EIGHT・大倉忠義の独占1万字インタビューを掲載する「TVガイドPERSON vol.162」裏表紙にはGRANRODEOが登場！
大倉忠義の“アイドル、そして経営者として生きてきた道のり”をひも解く
SUPER EIGHTとして活動を続けながら、2024年7月にはジュニア育成を目的とした新会社を設立し、自らが編集長を務める雑誌「Zessei」の創刊やジュニアのプロデュースなども行う大倉忠義。今年2月には、自身初となる著書「アイドル経営者」を発売した。本誌では「自分のやっている仕事が根っから好き」と語る大倉に、書籍にまつわる執筆秘話をインタビュー。さらに、「いつも『とりあえずやってみる』って気持ちでもいる」と明かす、自身のセルフプロデュースについてもたっぷりと話を聞いた。
GRANRODEOが“ホテルで過ごす大人のバレンタイン”を撮影テーマに現在地を語る
裏表紙＆巻末特集には、2月18日(水)に10枚目のオリジナルアルバム「ChaosBlue」をリリースするGRANRODEOが登場。デビュー20周年イヤーの振り返りや、節目を経て感じた心境の変化を語るほか、デビュー21年目の第一歩となる今作に込めた思いを明かす。
豪華ラインナップ＆連載陣に注目！
そのほか、舞台「ジン・ロック・ライム」で主人公を演じる高木雄也、ドラマ「AKIBA LOST」(日本テレビほか)で主演を務める北山宏光、舞台「悪の花」でサスペンスラブストーリーに挑む五関晃一、ドラマ「未来のムスコ」(TBS系)で共演中の塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海、ミュージカル「メリー・ポピンズ」でタイトルロールを演じる朝夏まなとが、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはカナメストーンが登場。さらに、加賀と超特急がカメラ対決を繰り広げたバラエティー番組「VS.超特急」(日本テレビほか)に密着し、番組未公開カットを独占掲載。声優特集には、劇場版「僕の心のヤバイやつ」で共演する堀江瞬×羊宮妃那が登場するほか、増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第16回は“冬のお鍋”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。
ラインナップ
＜表紙&巻頭特集＞
大倉忠義
儚くも美しき“アイドル”を20年以上体現してきた男が、
己に課すルールを言語化した初著書「アイドル経営者」を上梓。
グループの宿命、プロデューサーとしての覚悟――
その全てを語り尽くす完全独占1万字インタビュー
＜PERSON INTERVIEW＞
高木雄也
（舞台「ジン・ロック・ライム」）
北山宏光
（ドラマ「AKIBA LOST」）
五関晃一
（舞台「悪の花」）
塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海
（ドラマ「未来のムスコ」）
朝夏まなと
（ミュージカル「メリー・ポピンズ」）
＜「VS.超特急」連動企画＞
超特急
＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞
増田貴久
＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞
カナメストーン
＜声優連載「VOICE PERSONS」＞
堀江瞬×羊宮妃那
（劇場版「僕の心のヤバイやつ」）
＜SPECIAL FEATURE＞
GRANRODEO
（10thアルバム「ChaosBlue」）
購入者特典、決定！
■対象店舗：アニメイト通販
【特典内容】
以下2種類より選んで、ご購入いただけます。
１.GRANRODEO 生写真 絵柄全3種類よりランダムで1枚
※絵柄は1ショット各1種類、2ショット1種類の全3種類となります。
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3378869/
２.堀江瞬x羊宮妃那 生写真 絵柄全3種類よりランダムで1枚
※絵柄は1ショット各1種類、2ショット1種類の全3種類となります。
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3378870/
■対象店舗：セブンネットショッピング
【特典内容】
朝夏まなと 生写真 1枚
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」セブンネットショッピング購入特典生写真
https://7net.omni7.jp/detail/1107680601
【注意事項】
※2月14日現在
※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
【紙版商品情報】
●発売日：2026年2月14日(土)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,430円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
●配信日：2026年2月19日(木)以降順次配信開始
●価 格：1,430円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
