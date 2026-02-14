「だから僕らはアイドルに夢を見る」SUPER EIGHT・大倉忠義の独占1万字インタビューを掲載する「TVガイドPERSON vol.162」裏表紙にはGRANRODEOが登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社東京ニュース通信社
話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。本日2月14日(土)に発売された最新号「vol.162」は大倉忠義が表紙、GRANRODEOが裏表紙を飾った。

「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」(東京ニュース通信社刊)

大倉忠義の“アイドル、そして経営者として生きてきた道のり”をひも解く

SUPER EIGHTとして活動を続けながら、2024年7月にはジュニア育成を目的とした新会社を設立し、自らが編集長を務める雑誌「Zessei」の創刊やジュニアのプロデュースなども行う大倉忠義。今年2月には、自身初となる著書「アイドル経営者」を発売した。本誌では「自分のやっている仕事が根っから好き」と語る大倉に、書籍にまつわる執筆秘話をインタビュー。さらに、「いつも『とりあえずやってみる』って気持ちでもいる」と明かす、自身のセルフプロデュースについてもたっぷりと話を聞いた。


GRANRODEOが“ホテルで過ごす大人のバレンタイン”を撮影テーマに現在地を語る


「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆巻末特集には、2月18日(水)に10枚目のオリジナルアルバム「ChaosBlue」をリリースするGRANRODEOが登場。デビュー20周年イヤーの振り返りや、節目を経て感じた心境の変化を語るほか、デビュー21年目の第一歩となる今作に込めた思いを明かす。


豪華ラインナップ＆連載陣に注目！

そのほか、舞台「ジン・ロック・ライム」で主人公を演じる高木雄也、ドラマ「AKIBA LOST」(日本テレビほか)で主演を務める北山宏光、舞台「悪の花」でサスペンスラブストーリーに挑む五関晃一、ドラマ「未来のムスコ」(TBS系)で共演中の塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海、ミュージカル「メリー・ポピンズ」でタイトルロールを演じる朝夏まなとが、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。



かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはカナメストーンが登場。さらに、加賀と超特急がカメラ対決を繰り広げたバラエティー番組「VS.超特急」(日本テレビほか)に密着し、番組未公開カットを独占掲載。声優特集には、劇場版「僕の心のヤバイやつ」で共演する堀江瞬×羊宮妃那が登場するほか、増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第16回は“冬のお鍋”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。



ラインナップ



＜表紙&巻頭特集＞


大倉忠義


儚くも美しき“アイドル”を20年以上体現してきた男が、


己に課すルールを言語化した初著書「アイドル経営者」を上梓。


グループの宿命、プロデューサーとしての覚悟――


その全てを語り尽くす完全独占1万字インタビュー



＜PERSON INTERVIEW＞


高木雄也


（舞台「ジン・ロック・ライム」）



北山宏光


（ドラマ「AKIBA LOST」）



五関晃一


（舞台「悪の花」）



塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海


（ドラマ「未来のムスコ」）



朝夏まなと


（ミュージカル「メリー・ポピンズ」）



＜「VS.超特急」連動企画＞


超特急



＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞


増田貴久



＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞


カナメストーン



＜声優連載「VOICE PERSONS」＞


堀江瞬×羊宮妃那


（劇場版「僕の心のヤバイやつ」）



＜SPECIAL FEATURE＞


GRANRODEO


（10thアルバム「ChaosBlue」）



購入者特典、決定！



■対象店舗：アニメイト通販


【特典内容】


以下2種類より選んで、ご購入いただけます。



１.GRANRODEO 生写真　絵柄全3種類よりランダムで1枚


※絵柄は1ショット各1種類、2ショット1種類の全3種類となります。



「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真

「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真

「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3378869/



２.堀江瞬x羊宮妃那　生写真　絵柄全3種類よりランダムで1枚


※絵柄は1ショット各1種類、2ショット1種類の全3種類となります。



「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真

「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真

「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3378870/



■対象店舗：セブンネットショッピング


【特典内容】


朝夏まなと　生写真　1枚



「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」セブンネットショッピング購入特典生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107680601



【注意事項】


※2月14日現在


※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。



【紙版商品情報】
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」
●発売日：2026年2月14日(土)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定　価：1,430円
●発　行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」
●配信日：2026年2月19日(木)以降順次配信開始
●価　格：1,430円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞
■公式Instagram
@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞