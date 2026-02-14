「だから僕らはアイドルに夢を見る」SUPER EIGHT・大倉忠義の独占1万字インタビューを掲載する「TVガイドPERSON vol.162」裏表紙にはGRANRODEOが登場！

大倉忠義の“アイドル、そして経営者として生きてきた道のり”をひも解く

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。本日2月14日(土)に発売された最新号「vol.162」は大倉忠義が表紙、GRANRODEOが裏表紙を飾った。「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」(東京ニュース通信社刊)

SUPER EIGHTとして活動を続けながら、2024年7月にはジュニア育成を目的とした新会社を設立し、自らが編集長を務める雑誌「Zessei」の創刊やジュニアのプロデュースなども行う大倉忠義。今年2月には、自身初となる著書「アイドル経営者」を発売した。本誌では「自分のやっている仕事が根っから好き」と語る大倉に、書籍にまつわる執筆秘話をインタビュー。さらに、「いつも『とりあえずやってみる』って気持ちでもいる」と明かす、自身のセルフプロデュースについてもたっぷりと話を聞いた。

GRANRODEOが“ホテルで過ごす大人のバレンタイン”を撮影テーマに現在地を語る

「週刊TVガイド関西版2026年3月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.162」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆巻末特集には、2月18日(水)に10枚目のオリジナルアルバム「ChaosBlue」をリリースするGRANRODEOが登場。デビュー20周年イヤーの振り返りや、節目を経て感じた心境の変化を語るほか、デビュー21年目の第一歩となる今作に込めた思いを明かす。

豪華ラインナップ＆連載陣に注目！

そのほか、舞台「ジン・ロック・ライム」で主人公を演じる高木雄也、ドラマ「AKIBA LOST」(日本テレビほか)で主演を務める北山宏光、舞台「悪の花」でサスペンスラブストーリーに挑む五関晃一、ドラマ「未来のムスコ」(TBS系)で共演中の塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海、ミュージカル「メリー・ポピンズ」でタイトルロールを演じる朝夏まなとが、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはカナメストーンが登場。さらに、加賀と超特急がカメラ対決を繰り広げたバラエティー番組「VS.超特急」(日本テレビほか)に密着し、番組未公開カットを独占掲載。声優特集には、劇場版「僕の心のヤバイやつ」で共演する堀江瞬×羊宮妃那が登場するほか、増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第16回は“冬のお鍋”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

大倉忠義

儚くも美しき“アイドル”を20年以上体現してきた男が、

己に課すルールを言語化した初著書「アイドル経営者」を上梓。

グループの宿命、プロデューサーとしての覚悟――

その全てを語り尽くす完全独占1万字インタビュー

＜PERSON INTERVIEW＞

高木雄也

（舞台「ジン・ロック・ライム」）

北山宏光

（ドラマ「AKIBA LOST」）

五関晃一

（舞台「悪の花」）

塩野瑛久×小瀧望×兵頭功海

（ドラマ「未来のムスコ」）

朝夏まなと

（ミュージカル「メリー・ポピンズ」）

＜「VS.超特急」連動企画＞

超特急

＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

カナメストーン

＜声優連載「VOICE PERSONS」＞

堀江瞬×羊宮妃那

（劇場版「僕の心のヤバイやつ」）

＜SPECIAL FEATURE＞

GRANRODEO

（10thアルバム「ChaosBlue」）

