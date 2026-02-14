元CHAIのMANA、KANA プロデュース　YUUKAとCHIHIROによるユニット“KOMAGOME”のワンマンライブ開催！開催に先立ち、2週連続の新曲配信決定!!

昨年解散した“つぼみ大革命“の元メンバー YUUKA、CHIHIROによるユニット「KOMAGOME（コマゴメ）」のワンマンライブが、3月8日(日)下北沢SHELTERにて開催されることが決定しました。彼女たちは現在、これまでのアイドル活動とは一線を画した新たな音楽ジャンルへの挑戦を掲げて再始動しており、本公演はその進化を体現する記念すべきステージとなります。


KOMAGOMEは、元ガールズバンド「CHAI」のMANAとKANAをプロデューサーに迎え、パンクロックやファンクの要素を昇華させた独自のジャンル“アングラポップ”を展開。年齢や性別、既成概念にとらわれない自由な表現で新たな音楽シーンを切り拓いています。


また、ワンマンライブに先立ち、 2週連続の新曲デジタルリリースも決定しました。2月25日(水)に第一弾『CHAHHAN』、続く3月4日(水)には第二弾『Girl』を順次配信。これまで発表された楽曲ともまた違った世界観の楽曲に仕上がっています。ワンマンライブに向けたメンバー本人たちのコメントも掲載しております。


KOMAGOME OnemanLive「コマゴメイト」 概要



KOMAGOME OnemanLive「コマゴメイト」


日程：2026年3月8日(日)


会場：下北沢SHELTER


　　　(世田谷区北沢２丁目６－１０ 仙田商会仙田ビル B1)


開場：18:30 開演：19:00


前売券：4,500円+1ドリンク


https://ticket.fany.lol/event/detail/12353


新曲概要


【タイトル】 『CHAHHAN』


【アーティスト】 KOMAGOME


【発売日】 2026年2月25日(水)


【作詞】 MANA & KANA


【作曲】 Scoobert Doobert, MANA & KANA






【タイトル】 『Girl』


【アーティスト】 KOMAGOME


【発売日】 2026年3月4日(水)


【作詞】 MANA & KANA, Orono


【作曲】 MANA & KANA, Orono





■KOMAGOME メンバーコメント


新体制になり初のワンマンライブで気合十分です！


これまでとはまた違う私達のパフォーマンス、音楽を皆様に届けます！


熱い気持ちを是非ライブ会場に受け取りに来てもらえると嬉しいです。


KOMAGOMEプロフィール



昨年2025年に解散したアイドルグループ“つぼみ大革命“の元メンバー YUUKA、CHIHIROによる二人組ユニット。


元アイドルが表現するアンダーグラウンドポップ。


年齢とか性別とか、時代とかテンポとか、アイドルだったこととか


そうゆうもん、気にせず経験してきたぜ～んぶ武器にして、今を歌う！


それが"アングラポップ"！




CHAI解散後、MANAとKANAが初めてプロデュースをてがけたアーティスト"KOMAGOME"！


■ KOMAGOME OFFICIAL

公式サイト：https://www.komagomefc.com/


YouTube： https://www.youtube.com/@komagome227


X： https://x.com/komayuuchii?s=20


Instagram： https://www.instagram.com/komagome_official


X(YUUKA)： https://x.com/fbyuuka?s=20


X(CHIHIRO)： https://x.com/chihiro312?s=20


Instagram(YUUKA)： https://www.instagram.com/fbyuuka29


Instagram(CHIHIRO)： https://www.instagram.com/chihiro_matsushita


プロデューサー



■MANA・KANA （OKAME）プロフィール


2024年3月12日、東京・EX THEATER ROPPONGIで解散したCHAI。


そのフロントマンとして世界中のオーディエンスを魅了してきた


MANA・KANAが2025年9月より始動させた新プロジェクト。


“音楽で革命を”をテーマにこれまでのバンドサウンドとは


明確に一線を画すジャンルの枠を越えた


新たな音楽性に挑戦するプロジェクトで


従来のロックバンドとは異なるアプローチにより


MANA・KANAが培ってきた表現力と


ポップセンスを新しい文脈で再構築している。



■公式サイト


https://manakana.bitfan.id/contents/menu/87779