コインランドリー店アワード最優秀賞受賞

株式会社C&L（本社：東京都、代表取締役 尾上有嘉子）が運営する「ランドリープレス板橋大山店」は、第10回国際コインランドリーEXPO2026の「コインランドリー店アワード」において

最優秀賞を受賞いたしました。

開業1年目での受賞となります。

本店舗は、地域の高齢者・女性・子育て世帯に寄り添う

「居場所であり、衣場所でもある“お洗濯のホットステーション”」をコンセプトに設計。

特に注力したのは、

・高齢者対応の具体的運用設計

・ふとん洗い需要の掘り起こし

・「滞在したくなる空間」としての店舗づくりです。

肩が上がらない、洗濯物が重い、干す作業がつらい。

日常の洗濯が年齢とともに負担になる現実に向き合い、

現場での声掛けやサポート体制を積み重ねてきました。

また、人生の多くの時間を過ごす“ふとん”の衛生管理に着目し、

お湯洗いやダニ対策を通じた健康視点の提案も強化しています。

代表の尾上はクリーニング店の娘として育ち、

現在は女性経営者として現場に立っています。

「洗濯」という家庭内で当たり前に担われてきた営みを、

地域に必要とされるサービスへと再定義すること。

その暮らし目線の積み重ねが、今回の評価につながりました。



https://iclexpo.com/

～『地域の暮らし』に寄り添う店舗づくり～LaundryPress板橋大山店

■ コインランドリー事業をご検討中の方へ

本受賞モデルは、立地選定・店舗設計・運営導線を一体で設計した結果、生まれた成功事例です。

これからコインランドリー事業をご検討の方、

既存事業の収益強化をお考えの法人様へ。

まずは株式会社C&Lへご相談ください。

開業1年目で最優秀賞を受賞した実例として、

実際の運営視点や設計ポイントを共有いたします。

具体的な事業設計については、

本モデルの企画段階から伴走した専門パートナーと連携し、最適な形をご提案いたします。

ご希望の方には、本受賞モデル等を含むの概要資料をお送りいたします。

【お問い合わせ】は、

「コインランドリー事業の件」とご記入のうえご連絡ください。

コインランドリー事業は単なる設備投資ではなく、

地域の暮らしを支えるインフラです。

コインランドリー事業をお考えの方々とのご縁を心よりお待ちしております。

代表取締役：尾上有嘉子

住所：東京都板橋区大山西町52-1

HP: https://xn--48jwg6ce8krhmctd4656c.com/c_and_l/

【お問い合わせ先】

E-mail：candlmerry2110@gmail.com

株式会社C＆Lは東京都板橋区で、クリーニング事業「Cleaning Merry」と24時間営業のコインランドリー「Laundry Press」を運営。地域最大級の設備と清潔で安心できる空間づくりにこだわり、スニーカー洗浄など時代に合わせたサービスを展開。洗濯をより快適で価値ある時間へと進化させています。