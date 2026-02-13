東京ディズニーシー（R）25周年“スパークリング・ジュビリー” ディズニーホテルで大切な人と一緒に心に残る想い出をー。

株式会社 ミリアルリゾートホテルズ東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” ホテルメインエントランス装飾（イメージ） (C)Disney

ディズニーホテルでは、2026年4月8日（水）から2027年3月31日（水）の期間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにしたさまざまなコンテンツをご用意してゲストの皆さまをお迎えします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（R）、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの2つのホテルでは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」の装飾が館内やホテルメインエントランスに施されるほか、ご宿泊の方がご購入いただけるオリジナルグッズをご用意します。

また、一部のディズニーホテルのレストランでは、これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニューをご提供します。

ディズニーホテルで、大切な人と一緒にジュビリーブルーに包まれた心きらめくひとときをお過ごしください。

※レストランのスペシャルメニューは、店舗によって提供期間が異なります。

ジュビリーブルーの装飾できらめく特別な空間

ディズニーホテルは、これまで多くのゲストの皆さまとの出会いに支えられ、たくさんの物語を紡いでまいりました。これまでのすべての出会いに感謝を込めて、これから先もディズニーホテルで過ごすすべての瞬間がかけがえのない想い出となることを願い、きらめきに包まれた特別な空間でゲストの皆さまをお迎えします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、東京ディズニーシー25周年のロゴやディズニーの仲間たちが描かれたホテルメインエントランスの装飾に加えて、船長のミッキーマウスが乗るガリオン船の彫刻には、やわらかな輝きのガーランドが飾られるなど館内を華やかに彩ります。ジュビリーブルーで彩られた特別な空間では、これから紡がれる新たな物語の始まりを感じていただけることでしょう。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは開業以来、初めてホテルメインエントランスに装飾が施され、祝祭感あふれる1年に訪れたゲストの皆さまをファンタジースプリングスの世界へいざないます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の心躍る特別な空間で、大切な人と一緒に想い出に残るホテルステイをお楽しみください。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” ホテルメインエントランス装飾（イメージ） （C）Disney東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” ホテルメインエントランス装飾（イメージ） （C）Disney

※館内装飾の内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル敷地内には、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルにご宿泊のゲストのみお入りいただけます。

特別な１年を記念するオリジナルグッズ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルへご宿泊の方は、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが描かれたオリジナルデザインのカードキー＆キーケースをご購入いただけます。また、客室には滞在の記念にお持ち帰りいただけるデザインの異なる2種類のポストカードを1室につき2枚ずつご用意します。

特別な滞在の想い出として、オリジナルグッズを手に入れてみてはいかがでしょうか。

カードキー＆キーケース（宿泊者限定）東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ カードキー＆キーケース （C）Disney東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル カードキー＆キーケース （C）Disney

※キーケースは、両ホテルとも共通のデザインです。

カードキー＆キーケースについて

ポストカード（宿泊者限定）東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル共通 ポストカード （C）Disney東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ポストカード （C）Disney東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グランドシャトー ポストカード （C）Disney東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル ファンタジーシャトー ポストカード （C）Disney

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154236/table/33_1_84c1864ba9c7c5d380e4e3533661de37.jpg?v=202602140351 ]

※在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

※詳細情報は、東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルウェブサイト内の特設ページよりご確認ください。

これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニュー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタとディズニーアンバサダー（R）ホテルでは、2026年4月8日（水）から6月30日（火）の期間、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにしたスペシャルメニューをご用意します。これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニューとともに、大切な人と一緒に特別なひとときをお楽しみください。

※スペシャルメニューは、店舗によって提供期間が異なります。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

オチェーアノ（地中海料理）では、ジュビリーブルーを表現したレモンのハニーバタートーストなど、祝祭気分を盛り上げる色鮮やかなメニューをブッフェ形式でお楽しみいただけます。

シルクロードガーデン（中国料理）では、甘味と旨味が詰まったイセエビを使用した海鮮料理をはじめ、やわらかな牛フィレ肉をバジル香る葱生姜醤が引き立てるメイン料理など、贅沢な食材を使用した祝祭感あふれるディナーコースをご用意します。

ベッラヴィスタ・ラウンジ（ロビーラウンジ）のグルメディナーコースでは、旬の食材を使った華やかな前菜や金目鯛を使ったリングイネをご用意しており、春の訪れと優雅な祝祭の雰囲気を感じていただけます。

オチェーアノ（地中海料理） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” ブッフェ（ランチ・ディナー共通） （C）Disneyシルクロードガーデン（中国料理） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” ディナーコース （C）Disneyベッラヴィスタ・ラウンジ（ロビーラウンジ） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” グルメディナーコース （C）Disneyディズニーアンバサダーホテル

エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）では、特別な２５周年の装いのミニーマウスのモチーフを添えた爽やかなムースグラッセのデザートが祝祭のひとときを華やかに彩るスペシャルディナーをご用意します。また、エンパイア・グリル・シグネチャーディナーでは、国産牛サーロインをワイルドに焼き上げたエンパイア・グリルらしい豪快な一皿をご堪能いただけます。

ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）では、ジュビリーブルーのデザートやプティフールなどで、“スパークリング・ジュビリー”のきらめくような世界観を表現したプレミアムスウィーツセットをご提供します。

また、2つのレストランでご用意するスペシャルメニューには、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちがデザインされたオリジナルチャームが付きます。

エンパイア・グリル（カリフォルニア料理） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” スペシャルディナー （オリジナルチャーム付き） （C）Disneyエンパイア・グリル（カリフォルニア料理） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” エンパイア・グリル・シグネチャーディナー （オリジナルチャーム付き） （C）Disneyハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” プレミアムスウィーツセット （オリジナルチャーム付き） （C）Disneyエンパイア・グリル（カリフォルニア料理） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” エンパイア・グリル・シグネチャーディナーおよび東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” スペシャルディナー オリジナルチャーム （C）Disneyハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ） 東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” プレミアムスウィーツセット オリジナルチャーム （C）Disney

※エンパイア・グリルのスペシャルディナーとシグネチャーディナーのオリジナルチャームは、同一のデザインです。

※エンパイア・グリルのスペシャルメニューは、5月20日（水）より内容を変更します。

※ハイピリオン・ラウンジのプレミアムスウィーツセットは、6月1日（月）より内容を変更し、7月17日（金）まで提供します。

レストランについて

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154236/table/33_2_9ef316dff518aa80dea8ac5f9c4f528e.jpg?v=202602140351 ]

※オチェーアノ（地中海料理）の料金は、ご利用日（平日、祝日）・年齢区分によって異なります。

ディズニーアンバサダーホテル[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154236/table/33_3_47bba552d99383ebcc8a91f58100668d.jpg?v=202602140351 ]

※上記メニューにはオリジナルチャームが付きます。オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューがございます。詳細は、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトを ご確認ください。

東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー” ディズニーホテルコンテンツの詳細情報について

◆ディズニーホテルコンテンツの詳細情報は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内の特設ページより ご確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/topics/info/tds25th.html

ご予約について

◆ディズニーホテルの客室のご予約は、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて、 宿泊日の4ヶ月前同日11:00より承ります。

◆一部のレストラン＆ラウンジおよび一部のスペシャルメニューのご予約は、東京ディズニーリゾート・オンライン 予約・購入サイトにて承ります。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/

※画像はイメージです。

（C）Disney