【くまモン×オーダースーツ】くまモンコラボ裏地が全国のグローバルスタイルに登場！オリジナル裏地全4種類を、全店舗とオンラインオーダーサービスで販売START！

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、『くまモン』とのコラボレーション商品（裏地）4種類を、全国のグローバルスタイル全店舗と、オンラインオーダーサービスにて販売開始いたしました。

これまで「GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店」限定で展開していた人気の裏地デザインを、より多くのお客様にお楽しみいただけます。

【コラボ商品：くまモン オリジナル限定裏地 全4種類】

くまモンコラボの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/archives/information/20251001メンズオーダースーツの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/suits/レディースオーダースーツの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/ladies-suits/くまモン×グローバルスタイル（ペイズリー）くまモン×グローバルスタイル（千鳥格子）くまモン×グローバルスタイル（チェック）くまモン×グローバルスタイル（ストライプ）

※本オプションのご利用にはオーダースーツまたはオーダージャケットのご注文が必要です。スーツ生地（表地）はお好きなものをお選びいただけます。

オプション価格：\2,500（税込\2,750）

スーツにおける裏地の役割

１.スーツの着用性が上がる

スーツの裏地は、着脱がスムーズに行えるように滑りを良くしています。

裏地に使用する素材によっては、静電気や吸湿性、放湿性を防ぐことが可能で、さらに汚れ・色の変色を防ぐ効果もあります。

２.スーツの印象に繋がる形態維持

見た目の印象が大切なスーツは、裏地があることで表地の形態安定性を補い、型崩れを防ぎます。

３.季節にも関わる外観性

季節によっては気になる、表地の透けを防止する効果があります。

裏地があることで生地本来の綺麗さやドレープなど、スーツ全体の印象に繋がる外観を整えてくれます。

グローバルスタイルではお得なフェアを多数開催中！

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

「グローバルスタイル フェア」で検索

