コロナ禍に甲子園中止となった2020年の夏　高校球児たちに贈る方南ぐみ 朗読劇『あの空を。』全ビジュアル解禁・チケット一般発売開始

方南ぐみ主催・企画・製作、朗読劇『あの空を。』が2026年3月18日 (水) ～ 2026年3月22日 (日)にシアター・アルファ東京（東京都渋谷区東3-24-7）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティでチケット発売 :https://www.confetti-web.com/@/anosorawo公式サイト :https://hounangumi.info/

方南ぐみ企画公演 朗読劇『あの空を。』

【作・演出】 㭴田正剛 【挿入曲】 宮田 悟志（「あの空を忘れない」）

失われた甲子園・・・

二度と戻らない2020年の夏

全国の高校球児達に贈る感動の物語がここにある！

みどころ

EXILE「道」などを手がけた方南ぐみの㭴田正剛がコロナ禍の中で作詞し、2020年に発売された宮田悟志の楽曲『あの空を忘れない』。本楽曲から着想を得て生まれた感動の物語、朗読劇『あの空を。』が、再び帰ってきます。

出演者には、舞台・映像で活躍する実力派俳優陣をはじめ、人気声優、さらにTHE RAMPAGE、FANTASTICSなどのアーティストが名を連ね、幅広いジャンルから集結したキャスト陣と組み合わせにも注目！

あらすじ

2020年。

甲子園を目指していた球児をはじめ全国の小中高大のスポーツの大会、 文科系の大会がコロナウィルスの影響で中止。

彼らのために創った歌が物語として舞台に現れる。

目標に向かって走っていた男たちの夢が、あの日、閉ざされた。

泣いても叫んでも戻ってこない未来への扉。

あの夏に残してきたままの気持ちと今を生きる彼らの青春物語。

演出・㭴田正剛からのコメント

忘れられない出来事は誰にでもあり、悔しい思いをしたこともある。それを乗りこえるために人はもがき今日明日と生きていく。

2020年新型コロナウィルス感染拡大に伴い、甲子園大会の中止が決定。そのニュースを見た時、悲しくて悲しくてどうしようもない憤りに包まれ、ただただ悔しかった。彼らに歌を届けたいと歌詞を書きCD化していただいた。いや、もっと届けたい、その気持ちを味方にして戯曲を書き上演を控えた2021年1月、劇場入り前日、新型コロナウィルス蔓延によって中止。同年6月上演。（コロナ、くるなよ、くるなよ）と願いながらの初日。お客さんと笑った笑った泣いた、笑い泣きをした。

2026年、春のセンバツ甲子園の期間にこの作品を届けられることが嬉しい。

あの時、ヒロトやテルテルやマツオや宮城さんがいたことを知ってほしい。

友情があれば、半歩、一歩と僕らは歩いていける。

公演概要

方南ぐみ企画公演

朗読劇『あの空を。』

公演期間：2026年3月18日 (水) ～ 2026年3月22日 (日)

会場：シアター・アルファ東京（東京都渋谷区東3-24-7）

【作・演出】 㭴田正剛

【音楽】宮田 悟志（「あの空を忘れない」）

■出演者

石井正則／高橋直純／平田広明／村田雄浩／モロ師岡

蒼木陣／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）／大友至恩／庄野崎謙／瀬口黎弥（FANTASTICS）／中村竜大（LIL LEAGUE）／日高竜太（BALLISTIK BOYZ）／日野友輔／松本旭平／八木将康（劇団EXILE）／横井翔二郎

※公演回ごとに出演者が異なります。

詳細は公式HPをご覧ください。

■公演スケジュール

2026年

3月18日(水) 14:00／18:00

3月19日(木) 14:00／18:00

3月20日(金・祝) 14:00／18:00

3月21日(土) 13:00／18:00

3月22日(日) 13:00／18:00

※開場は開演の30分前

■チケット料金

全席指定：7,000円（税込）

