コロナ禍に甲子園中止となった2020年の夏 高校球児たちに贈る方南ぐみ 朗読劇『あの空を。』全ビジュアル解禁・チケット一般発売開始
方南ぐみ主催・企画・製作、朗読劇『あの空を。』が2026年3月18日 (水) ～ 2026年3月22日 (日)にシアター・アルファ東京（東京都渋谷区東3-24-7）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティでチケット発売 :
https://www.confetti-web.com/@/anosorawo
公式サイト :
https://hounangumi.info/
方南ぐみ企画公演 朗読劇『あの空を。』
【作・演出】 㭴田正剛 【挿入曲】 宮田 悟志（「あの空を忘れない」）
失われた甲子園・・・
二度と戻らない2020年の夏
全国の高校球児達に贈る感動の物語がここにある！
みどころ
EXILE「道」などを手がけた方南ぐみの㭴田正剛がコロナ禍の中で作詞し、2020年に発売された宮田悟志の楽曲『あの空を忘れない』。本楽曲から着想を得て生まれた感動の物語、朗読劇『あの空を。』が、再び帰ってきます。
出演者には、舞台・映像で活躍する実力派俳優陣をはじめ、人気声優、さらにTHE RAMPAGE、FANTASTICSなどのアーティストが名を連ね、幅広いジャンルから集結したキャスト陣と組み合わせにも注目！
あらすじ
2020年。
甲子園を目指していた球児をはじめ全国の小中高大のスポーツの大会、 文科系の大会がコロナウィルスの影響で中止。
彼らのために創った歌が物語として舞台に現れる。
目標に向かって走っていた男たちの夢が、あの日、閉ざされた。
泣いても叫んでも戻ってこない未来への扉。
あの夏に残してきたままの気持ちと今を生きる彼らの青春物語。
演出・㭴田正剛からのコメント
忘れられない出来事は誰にでもあり、悔しい思いをしたこともある。それを乗りこえるために人はもがき今日明日と生きていく。
2020年新型コロナウィルス感染拡大に伴い、甲子園大会の中止が決定。そのニュースを見た時、悲しくて悲しくてどうしようもない憤りに包まれ、ただただ悔しかった。彼らに歌を届けたいと歌詞を書きCD化していただいた。いや、もっと届けたい、その気持ちを味方にして戯曲を書き上演を控えた2021年1月、劇場入り前日、新型コロナウィルス蔓延によって中止。同年6月上演。（コロナ、くるなよ、くるなよ）と願いながらの初日。お客さんと笑った笑った泣いた、笑い泣きをした。
2026年、春のセンバツ甲子園の期間にこの作品を届けられることが嬉しい。
あの時、ヒロトやテルテルやマツオや宮城さんがいたことを知ってほしい。
友情があれば、半歩、一歩と僕らは歩いていける。
公演概要
方南ぐみ企画公演
朗読劇『あの空を。』
公演期間：2026年3月18日 (水) ～ 2026年3月22日 (日)
会場：シアター・アルファ東京（東京都渋谷区東3-24-7）
【作・演出】 㭴田正剛
【音楽】宮田 悟志（「あの空を忘れない」）
■出演者
石井正則／高橋直純／平田広明／村田雄浩／モロ師岡
蒼木陣／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）／大友至恩／庄野崎謙／瀬口黎弥（FANTASTICS）／中村竜大（LIL LEAGUE）／日高竜太（BALLISTIK BOYZ）／日野友輔／松本旭平／八木将康（劇団EXILE）／横井翔二郎
※公演回ごとに出演者が異なります。
詳細は公式HPをご覧ください。
■公演スケジュール
2026年
3月18日(水) 14:00／18:00
3月19日(木) 14:00／18:00
3月20日(金・祝) 14:00／18:00
3月21日(土) 13:00／18:00
3月22日(日) 13:00／18:00
※開場は開演の30分前
■チケット料金
全席指定：7,000円（税込）
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com