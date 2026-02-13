【川越口コミNo.1占い館】川越占い館ミルキーウェイ2周年と新占術のお知らせ

株式会社レイジーデイ川越占い館ミルキーウェイ

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する川越占い館ミルキーウェイが2周年、そして2026年から代表占い師くるとん先生による新占術のオーラ鑑定・お香占いを開始しました。

川越占い館ミルキーウェイ：https://kawagoe.milkyway.co.jp/

地元客・観光客に愛されて2周年を達成㊗

川越占い館ミルキーウェイの入り口

川越占い館ミルキーウェイは2023年10月、クレアモール商店街の一角、小江戸近くに誕生しました。本川越駅から歩いて4分の好立地にあり、地元の方や小江戸にきた観光客の方にたくさんご来店いただいております。

2025年10月には無事2周年を迎えることができ、ご来店いただいているみなさまに感謝を申し上げます。

川越で口コミ評価No.1！最高評価の占い館ミルキーウェイ

川越占い館ミルキーウェイ口コミ(2026年2月Google検索「川越市の占いサービス」として自社調べ)

川越占い館ミルキーウェイは87件のGoogle口コミ、そして5点満点の最高評価を受け取る有名占い館になります。これからも多くの方に「川越占い館ミルキーウェイにきてよかった♪」と思ってもらえるような占いサービスを提供してまいります。

代表占い師くるとん川越占い館ミルキーウェイ2周年ありがとうございます！

2023年オープン当初は「お客様がほんとにきてくれるのかな」と毎日不安な気持ちでいっぱいでしたが、最近ではリピートの方もたくさんいてくださり、本当に嬉しい限りです。

これからも川越占い(https://kawagoe.milkyway.co.jp/)を代表する占い師を目指してまいりますので、今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。また、新しい占術であるオーラ鑑定・お香占いもぜひ体験してみてくださいね。

新占術・オーラ鑑定

オーラ鑑定

ドイツから取り寄せている「オーラフィット」というオーラ計測デバイスを用いた、最先端のカウンセリングシステムです。

赤・黄・緑・ブルー・インディゴ・紫のチャクラの大小や体の中心・周りをまとうオーラカラーをもとに、その人の精神状態を分析するツールです。

新占術・お香占い

お香占い(R)︎（株式会社ＡＶＡＮＩ（権利者）の登録商標）

0～11が同心円状に書かれている専用のお香皿を使い、お線香の灰が落ちた番号のメッセージを受け取る占いです。

お香占い

お線香の香りを楽しみつつ、どこに灰が落ちるか分からないワクワク・ドキドキの卜占になります。

やまとごころ川越｜お香・和雑貨専門店

お線香は同じく川越小江戸にあるお香・和雑貨専門店「やまとごころ川越」で購入したものになります。地域のお店とコラボレーションした占いも積極的に行ってまいります。

【店舗概要】

鑑定ブース

店名： 川越占い館ミルキーウェイ

オープン日： 2023年10月4日(水)

所在地： 〒350-0043 埼玉県川越市新富町1-9-3 リジエールエフビル 3階2号室

アクセス： 本川越駅より徒歩4分

営業時間： 平日12:00～19:00、土日12:00～21:00

定休日： 不定休

主なメニュー： 20分鑑定・30分鑑定・40分鑑定・50分鑑定・60分鑑定 etc

公式サイト： https://kawagoe.milkyway.co.jp/

お問い合わせ先： info@milkyway.co.jp