東伊豆・北川温泉【チルアウト＆リトリート】美しい自然の中でココロとカラダをリセット

株式会社H.P.D.コーポレーション露天風呂「碧海（へきかい）」

東伊豆の静かな北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、2026年3月31日までの期間、自然の美しさと、静かな時間の流れを感じて整う、宿泊プランをご用意しました。

吉祥CAREN :https://www.kissho-caren.com/

静かな湯宿でココロとカラダをリセット

「フレンチ懐石」イメージ

忙しい日常から離れ、自然の多い静かな湯宿でウェルビーイング。温泉でゆるりと癒され、ディナーでは気取らずお箸でいただけるフレンチ懐石をご堪能ください。シェフの感性が光るスペシャリテ一皿もプレゼント。美食とともに過ごすチルタイムが、ココロを静かに満たします。

メンバーシップのラウンジで非日常を

「優雅吉祥ラウンジ」イメージ

通常は連泊または、メンバーのみが利用できる「吉祥優雅ラウンジ」で、ディナーの前後にワンランク上の寛ぎを。午後のティータイムや、お休み前のバータイムをお過ごしいただけます。

ようこそ、癒しの空間「吉祥スパ」へ

「吉祥スパ」イメージ

さらに、東伊豆で最大級の「吉祥スパ」では、冬に疲れたお肌をリセットするトリートメントコースを2,200円OFFでご優待いたします。

露天風呂「和月」から眺める、大島桜

露天風呂「和月」イメージ

当館は、早咲きの「河津桜」から「大島桜」、「ソメイヨシノ」が愉しめる、眼にも嬉しい季節です。

チェックイン後は「桜パンケーキ」でアフタヌーンティー

「アフタヌーンティー」イメージ

桜パンケーキのアフタヌーンティー、桜甘酒やホットワイン、チョコレートフォンデュなど、無料のおもてなしもスタンバイ。ストレスフルから解放され、少し自分を甘やかしに来てみませんか。

【チルアウト＆リトリート】心と身体をリセット ☆ 温泉 × フレンチ懐石 × 星空で癒しのひととき

＜期間＞ 2026年2月15日～3月31日

＜料金＞ 1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）曜日・シーズン・客室タイプによりUP料金あり

42,500円～（1名1室）

32,500円～（2名1室）

30,500円～（3名1室）

＜夕食＞「フォーシーズン」フレンチ懐石コース（客室タイプによりメニューは異なります）

＜特典＞

１.メンバーズラウンジ「吉祥優雅ラウンジ」のご利用

ティータイム（8:00～21:00）

ブレイクタイム（12:00～16:30）

バータイム（21:30～22:30）

２.ディナーにスペシャリテ一皿プレゼント

３.「吉祥スパ」トリートメントコースが2,200円OFF

＜朝食＞「フォーシーズン」和食膳 または「青竹」鉄板ブレックファースト

「和食膳」イメージ「鉄板ブレックファースト」イメージ

◆吉祥CARENの桜祭り

「アペリティフ」イメージ「ナイトテラス」イメージ

・桜パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・桜テラスでアペリティフタイム（15:00～17:00）

・桜ナイトテラスで桜甘酒とホットワイン（20:30～21:45）

・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）

桜祭り :https://www.kissho-caren.com/news/233

◆吉祥CARENの桜情報

露天風呂「碧海」イメージ「中庭テラス」イメージ

2月上旬「河津桜」：エントランス、露天風呂「碧海」

2月下旬「大島桜」：露天風呂「和月」

3月中旬「ソメイヨシノ」：中庭テラス

■フレンチ懐石「フォーシーズン」相模湾の旅コース

フレンチコース「相模湾の旅」イメージ

アミューズ：シェフからの旬の一品

造り：地魚3種盛り

魚料理：金目鯛のヴァプール

進肴：伊勢海老のソテー ペルーノソース

サラダ：生ハム・アメーラトマト・アボカドのサラダ

肉料理：静岡産白糸ポーク、黒毛和牛、鴨胸肉、天城鹿から一品

食事：牡蠣ごはん

デザート：柚子茶のパウンドケーキとフルーツ盛り

■「春の東伊豆お出かけガイド」2026

「河津桜まつり」イメージ

「第36回 河津桜まつり」2月7日～3月8日

鑑賞ルート例：河津駅 ＝ 川沿い桜並木 ＝ 豊泉橋 ＝ 河津桜原木 ＝ かじやの桜（約1時間）

「第29回 雛のつるし飾りまつり」1月20日～3月31日（9:00～17:00）

伊豆稲取「文化公園雛の館」

「素盞鳴（すさのお）神社 雛階段飾り」2月14日～3月8日（10:00～15:00）＊雨天中止

神社の階段118段に飾られるひな人形とつるし飾り。ひな人形を飾る段数は日本一の壮観です。

「伊豆高原さくら祭り」

3月下旬～：おおかん桜、3月下旬～4月上旬：ソメイヨシノ

「大室山（おおむろやま）さくらの里」

9～5月に数種の桜が咲き続ける、伊豆半島屈指の “桜の名所” で「さくら名所100選」のひとつ。

約4万平方メートル の広大な敷地に、約40種類1,000本の桜が鑑賞できるスポットとして有名です。

2月には早咲きの寒桜や河津桜、3月に大島桜、城ヶ崎桜、伊東桜、4月にはソメイヨシノが見頃を迎えます。

・いちご狩り～5月上旬頃まで、伊豆熱川（樋ノ口園ほか）

・みかん＆オレンジ狩り～6月頃まで

春の観光情報 :https://www.kissho-caren.com/news/230

■第36回「河津桜まつり」 2月7日（土）～3月8日（日）伊豆急行「河津駅」徒歩すぐ

「河津桜まつり」イメージ

早咲きの河津桜で春を先取り。河津川沿いの約4kmに850本、町全体で約8,000本の桜が咲き、多くの観光客で賑わう「河津桜まつり」。川沿いの遊歩道には桜のアーチ、桜並木のライトアップなどを愉しめます。会場には約150軒の出店が並び、ご当地グルメや産直品が楽しめます。（伊豆熱川駅より電車で約15分、吉祥CARENより車で約20分／駐車場有料）

■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし ＊ご宿泊者無料

「お休み前のスイーツ＆ドリンク」イメージ「黒根岩風呂」イメージ

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・ロビーラウンジでのドリンクサービス（7:00～23:00）珈琲・カプチーノ・抹茶ラテ・ハーブティーなど

・アペリティフタイム（15:00～17:00）

・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）

＜スイーツ＞

チョコレートフォンデュ（4月15日まで）、マカロン、フィナンシェ、最中

＜ドリンク＞

コーヒー、紅茶、カフェラテ、抹茶ラテ、カプチーノ、山桃ジュース

＜アルコール＞

伊豆焼酎、スコッチ、コニャック、ジン

・満月日とその前後、ムーンロードが現れる夜は、ディナーのデザートを「ムーンライト・デザート」にアップグレード

・選べる色浴衣＆帯

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・朝と夕の湯上りにところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・湯上りにアイスキャンディー（24時間）

・オリジナルアロマポット＆オイル

・ネイルケアセット、選べるピロー

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・記念日のお祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://www.kissho-caren.com/hospitality/

■吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）

露天風呂「碧海」から眺める、「ムーンロード」

静かな海沿いの北川（ほっかわ）温泉の高台から、海に昇る朝日と、満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビューの大人の隠れ家リゾート。客室やレストラン、露天風呂から、空と海の青が溶けあうような絶景をご覧いただけます。

鉄板焼レストラン「青竹」イメージ

フレンチ懐石、本格的な鉄板焼レストラン、海の恵みと伊豆大島椿オイルを使用したトリートメントが人気の「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅を心地よくお過ごしください。

吉祥CAREN

ラウンジでのドリンクサービス、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典など、無料のおもてなしが好評です。

※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-992-7605497c8375267f36d469489a9e1177.pdf