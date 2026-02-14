完成形で迷わない。選べる4type『 春のCODE SET 』発売

株式会社antiqua

株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）は、

「何を合わせよう」そんな日常の小さな迷いを、そっと整える新たなコーデセットの発売を開始。

シルエットで選ぶ“完成形コーデセット”。

どこを切り取っても、ちょうどいい抜け感。

antiquaが届ける、春のCODE SETです。

迷わない、完成形。

春のCODE SET詳細はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029734

今回登場したのは、トップス×インナー×ボトムがセットになった「CODE SET」。

それぞれのアイテムが単体でも着回し力抜群でありながら、

組み合わせた瞬間に“バランスが完成する”設計。

シルエットで選べる、4つの世界観。

色違いで雰囲気変わる、選べる4type展開

今回発売の『春のCODE SET』は、

・ 軽やかで柔らかなメッシュトップス

・ ラインを整えるインナー

・ 動きと表情を与えるボトム

3点が計算されたバランスで構成されています。

それぞれ単品でも使える。

けれど、合わせた瞬間に“完成する”。

“本当に使える組み合わせ”を意識して仕立てた特別なセットです。

■ Type_A（mesh tops / BLACK）

モードなブラックトーン。

落ち感あるワイドパンツが縦のラインを強調し、メッシュの透け感が軽さを添える。

シンプルでいて、どこか印象的。

重たくなりがちなブラックを、素材の軽やかさで春仕様へと昇華させたスタイルです。

■ Type_B（mesh tops / ECRU）

柔らかなエクリュとカーキのコントラスト。

ナチュラルでありながら、どこか都会的。

透ける編地から覗くブルーのインナーが、

さりげないアクセントに。

優しさとモードを併せ持つ、軽やかな抜け感スタイルです。

■ Type_C（mesh tops / NAVY）

ネイビーの奥行きとニュアンススカート。

レイヤードが生む、春の軽やかさ。

深みのある色合いが落ち着きをつくり、動くたびに揺れるスカートが柔らかさを添える。

バランスが美しい一着です。

■ Type_D（mesh tops / DARK GRAY）

ダークグレー× パープル。

さりげない個性を纏うスタイル。

メッシュのラフさと、鮮やかなスカートのコントラスト。

甘さに寄りすぎない、大人の遊び心あるコーデセットです。

選ぶだけで整う、新しいセット提案。

あなたに合う一着を、4つの中からぜひ見つけてください。

今だけ、期間限定で10％OFFにてご用意しています。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/