徳島・鳴門温泉【癒しの贅沢プラン☆スイーツ＆1泊3食付き】１日３組限定♪女子旅ひとり旅にもオススメ

株式会社H.P.D.コーポレーション

アオアヲ ナルト リゾート（徳島県鳴門市 総支配人：高橋裕二）は、2026年2月15日～3月31日の期間、ご褒美旅におすすめの1泊3食＆スイーツ付きプランを1日3組限定で発売いたします。

アオアヲ ナルト リゾート :https://www.aoawo-naruto.com/

「鳴門金時パフェ」イメージ「鳴門金時タルト」イメージ

ホテルご到着後は、きらめく海を望む絶景カフェで、人気の鳴門金時パフェ、またはロングランスイーツ鳴門金時タルト＆ティーをプレゼント。

「阿波の國」イメージ

月の光が海面に描き出す「ムーンロード」や美しい星空、海に昇る朝日を眺められるバルコニー付きの客室、ホテルのガーデンやプライベートビーチをのんびりお散歩したり、館内のレトロモダンな「阿波の國」で本格的な藍染めアートを作ったり、鳴門ワカメ漁＆塩蔵体験、イチゴ狩りなど、過ごし方は様々です。

「鳴門鯛カツバーガー」イメージ

ご夕食は、和会席やフレンチ懐石、炭火焼コース、郷土料理バイキングから選べる嬉しさ。チェックアウト時には、鳴門鯛カツバーガーのテイクアウト特典も。

ほっとして思わず深呼吸したくなる美しい自然の中で、日常を離れウェルビーングを叶えられる心の贅沢旅です。

「大塚国際美術館」イメージ

ホテル周辺には、桜の名所や鳴門のうず渦、路線バスや車で約3分の「大塚国際美術館」もあり、観光派も楽しめます。関西や中四国のみならず、首都圏からもアクセス便利な徳島・鳴門へ♪

【1日3組限定】スイーツ＆3食付♪女子旅・一人旅にもおすすめ！癒しの贅沢プラン

＜期間＞ 2026年2月15日～3月31日

＜料金＞ ご一泊一人（税・サービス料込、入湯税150円別 、曜日シーズンUP料金あり）

35,500円～（1名１室）

25,500円～（2名１室）

24,000円～（3名１室）

＜客室＞ 海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室（客室タイプによりUP料金あり）

＜食事＞ スイーツ ＆ 夕食 ＆ 朝食 ＆ ランチ

◎ウエルカムスイーツ「テラスカフェオーゲ」11:00～21:30）

「テラスカフェ オーゲ」イメージ

名物♪「鳴門金時タルト＆ティー」または「鳴門金時パフェ」

◎選べる夕食

◆鳴門海鮮 鳴門（1階）「福寿会席」

「福寿会席」イメージ

伊勢海老や鳴門鯛など、鳴門と南あわじの旬の海鮮を厳選し、福を招く縁起の良い料理に仕上げました。

◆フランス料理 フォーシーズン（8階）「レ・リシェス・ドゥ・ラ・メール」

「レ・リシェス・ドゥ・ラ・メール」イメージ

海鮮と阿波野菜を味わう華やかな前菜に始まり、メインは “淡路牛”。鳴門 & 淡路の海と大地の恵み食材をふんだんに。

◆炭火焼 海風（1階）「AWA路 炭火焼コース」※定休日あり

「AWA路 炭火焼コース」イメージ

淡路牛や栄螺（サザエ）などの贅沢食材を、造りや炭火で豪快に焼いてお召し上がりください。素材のおいしさが愉しめるコースです。

◆郷土料理バイキング 彩（2階）「阿波三昧」

郷土料理バイキング「阿波三昧」イメージ

阿波の國の城下町をイメージする賑やかな空間とライブキッチン。鳴門鯛の造りや鯛飯、鳴門わかめ、スダチほか、阿波山海の幸を味わえる料理が90種以上揃います。

◎朝食ビュッフェ

朝食ビュッフェ イメージ

◎ランチはテイクアウトで、徳島のご当地バーガーに認定されている「鳴門鯛カツバーガー」を

「鳴門鯛カツバーガー」イメージ

＜特典＞ 女性に選べる色ゆかたと帯

＜その他＞ 毎晩「阿波おどり」公演（無料20:40～約30分間）、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊には「Club Savvy」ランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

＜オプション＞

◎鳴門わかめ漁＆塩蔵体験（2026年2月1日～3月31日）

わかめ収穫体験イメージ

ホテルのビーチ前の海で収穫 ＆ 塩蔵体験（90分＠3,000円）、塩蔵体験（30分＠1,800円）

わかめ収穫体験 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/596/

◎契約農家でイチゴ狩り & 食べ放題60分（2026年1月5日～5月30日）ホテルから車で約30分

いちご狩りイメージ

「フルーツガーデンゆう」料金2,300円、時間10:00～16:00（入園15:00迄）

「苺の饗宴」2026～春香るイチゴスイーツフェス

いちご狩り :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/91/#block1904スイーツフェス イメージ

フレンチ『フォーシーズン』では、2～5月の週末ランチに、人気スイーツビュッフェを開催中（15日間30回／要予約）

パティシエ自慢のストロベリースィーツが約20種＆フレンチオードブルが約15種！さらにイチゴのスムージーや数種類のトッピングで楽しむパフェ、目の前で仕上げるいちごのフランベデザート、モンブランも登場♪

スイーツフェス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/180/

テラスカフェ オーゲ

「テラスカフェ オーゲ」イメージ

『テラスカフェ オーゲ』は、ご当地スイーツや軽食を窓一面に広がる海を眺めながら、ゆったりいただける絶景カフェ。鳴門鯛カツバーガー、阿波ジューシーハンバーグ、鳴門わかめうどん、うずの幸プレート、鯛の塩らぁ麺などご当地メニューが揃います。春はイチゴスイーツが多彩に。

テラスカフェ オーゲ :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/156/

アオアヲ ナルト リゾート（徳島県・鳴門市）

「アオアヲ ナルト リゾート」

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や、日本百名月に選ばれた「鳴門ムーンロード」を客室や天然温泉から一望する、オーシャンフロントホテル。海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による「阿波藍ルーム」など、旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。

大谷焼を飾る「デラックスツイン プレミアム」イメージ

2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」のアートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム」が誕生。

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

藍染めイメージ

館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる “天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなど、ご当地プログラムが体験できます。

アウトドアプール イメージ

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。

毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日、ご長寿のお祝い、連泊にはランチの特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

「渦の道」イメージ

周辺には「渦の道」、「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」ほか、観光名所も豊富。マイカーやバス、JR、航空機など、アクセスが便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分／JR鳴門駅15分／高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり（要予約）

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通ＪＲ高速バス約20往復、広島・岡山・高松からも各1～2便あり。

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-991-f9e422a0f743e58f07a858078704460e.pdf