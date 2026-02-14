ダイアン津田初の完全1人イベント！皆様へ感謝を伝えます！『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』

吉本興業株式会社

2026年5月に50歳を迎えるダイアン津田が、初の完全1人イベント「GOIGOI50 ～愛と感謝のゴイゴイ祭～」を3月28日（土）に開催します。会場は、ダイアン津田のホームともいえる大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール。50歳という大きな節目を祝し、これまで支えてくれたファンの皆様への感謝を込めた、一夜限りのお祭りです。本イベントでは、「愛」と「感謝」を合言葉に、この日だからこそ実現する企画や、完全1人だからこそ生まれる展開など、会場の皆様と楽しめる内容となっています。また公演のエンディングで重大発表も予定しているので、ご注目ください。今のダイアン津田を最も近くで体感できる、特別なステージをお届けします。

会場では、ペンライトなどの応援グッズを販売予定です。チケットは2月14日（土）11:00よりFANYチケットにて先行受付開始、一般チケットは2月21日（土）10:00より販売を開始します。

本人コメント

どうも！ダイアン津田です！

今年、50歳を迎える僕が満を持してひとりでファン感謝祭をしたいと思います。どうぞ皆さん、こぞって参加してください。津田の芸人生活の今までの集大成を見せることになると思います。皆さんに祝っていただきたいです。

家族、お友達をお誘いあわせのうえお越しください！

来てくれた人には、スーを差し上げます！！

『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』公演概要

＜公演概要＞

日時：3月28日（土） 17:30開場／開演18:30

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

（大阪市中央区大阪城3-6）

＜チケット情報＞

【料金】

前売 4,500円／当日5,000円（全席指定）

【販売スケジュール】

・先行受付：2月14日（土）11:00～

2月16日（月）11:00まで

※FANYチケットのみ

・一般発売：2月21日（土）10:00～

※FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット

販売URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/12747(https://ticket.fany.lol/event/detail/12747)