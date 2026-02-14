＜一級建築士＞学生のためのオンラインセミナー「建築学生 よくある質問10解説」2/25(水)開催決定！

TAC株式会社

TAC建築士講座の看板講師が学生のみなさんのお悩みに寄り添うイベント

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2月25日(水) 19:30より、下記タイトルの無料オンラインセミナーを開催します。


早く始めれば一石三鳥！大学院入試、就活にも役立つ一級建築士試験「建築学生よくある質問10解説」


セミナーでは井澤講師がこんな質問に答えます！1つでも気になるトピックがあればぜひご参加ください！


・建築士とはどんな試験？


・二級からとる？それともいきなり一級？


・大学院入試、就活にも役立つの？


・いつからどのように学習を進めればよいの？


・難易度はどのくらい？


・学習時間はどのくらい必要なの？


・合格する人・しない人の決定的な違いは？


・独学？予備校？


・ＴＡＣってどんなスクール？


・大学生・大学院生専用の「反則級の仕組み」とは？


その他、みなさんのご質問にお答えします！（匿名ＯＫ）


実施概要

●日時:2/25(水)19:30～


※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております
（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。


※TACのオンラインライブクラスで使用している学習プラットフォーム【Schoo Swing（スク―スウィング）】を実際にご利用いただきます。


●開催方法: オンライン


●参加費: 無料 (要予約)


●対象: 建築学生


●予約方法:


TACホームページよりお申込みください。


[TACホームページURL]


https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0225


登壇講師


TAC専任講師 一級建築士 学科責任者
井澤　真悟 （いざわ　しんご）講師

一級建築士。某有名建築家のアトリエ系事務所で修業をした後、教育業界に入って25年以上の経験を有する。聞き手を全く飽きさせないスピーディーかつ明快な講義で絶大な人気を獲得している。明快なポイントの指摘と一度聞くだけで記憶に焼きつく巧みな話術は受験生必見。TAC建築士講師室ブログの「井澤式比較暗記法・実例暗記法」でもおなじみ。





会社概要

会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/