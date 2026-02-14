【名古屋グランパス】2/21（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第3節 V・ファーレン長崎戦田中マルクス闘莉王氏 来場のお知らせ
標記の件、2010年のJ1リーグ優勝メンバーである田中マルクス闘莉王氏の2月21日（土）V・ファーレン長崎戦（@豊田スタジアム 15：00 KICK OFF）へのご来場が決定いたしました。
かつての『闘将』が2021年以来5年ぶりに豊田スタジアムに帰ってきます。試合前に場内外でグランパスファミリーの皆さまへのご挨拶をいただきますので、盛大な拍手でお迎えしましょう！
また、田中マルクス闘莉王氏の来場を記念した来場記念グッズも発売予定です。詳細は決まり次第お知らせいたしますので、皆さまどうぞご期待ください！
※2月21日（土）Ｖ・ファーレン長崎戦のチケットはこちら：https://www.jleague-ticket.jp/club/ng/?utm_source=NG&utm_medium=web&utm_campaign=officialsite_dr&utm_content=officialtopheader(https://www.jleague-ticket.jp/club/ng/?utm_source=NG&utm_medium=web&utm_campaign=officialsite_dr&utm_content=officialtopheader)
<田中マルクス闘莉王氏 ご来場スケジュール>
□13:00～13:20 イベント「恐竜たちのガオガオ運動会」に参戦 ｜ 西イベント広場
※どなたでもご観覧いただけます。
「恐竜たちのガオガオ運動会」： https://nagoya-grampus.jp/news/homegameevent/2026/0122content-40.php
□13:35～13:50 YO!YO!YOSUKEコーナー ご出演 | 場内ピッチサイド
ご出演後にピッチを周回しスタンドの皆さまにご挨拶する予定です。
※座席を移動しての観覧はご遠慮ください。必ずご自身の座席にて観戦、観覧をいただけますようお願いいたします。
□14:00～14:20 ファンクラブ会員限定ハイタッチ会
◆ファンクラブ会員限定 ハイタッチ会 詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/54020/table/50_1_3964bc1f65e2ff1d0b89de84f9db56db.jpg?v=202602140151 ]
☆ご応募は マイページ から：https://mypage.ng.fan-engagement.com/login
【応募締切】 2月17日（火）23:59
※2月18日（水）に当選者のみにメールを「info@nagoya-grampus-eight.co.jp」より、お送りいたします。迷惑メール設定をしている方は、「@nagoya-grampus-eight.co.jp」のドメインが受信できるように設定してください。なお、当選結果は2月17日（火）にファンクラブマイページでもご確認いただけます。
【ファンクラブイベント応募時の共通注意事項】
・応募の権利は対象コースの会員ご本人さまのみ有効です。
・応募は1つのイベントにつき、1回に限ります。
・公式サイト、刊行物、メディアなどに写真・映像が掲載されることがあります。ご了承いただけない場合はご応募いただけません。
・ご当選後権利の譲渡はいただけません。権利の譲渡が確認された場合、アクティビティへのご参加をお断りする場合がございます。
・権利の譲渡はいただけません。
・当選者様が小学生以下の場合、保護者様一名の同行が可能です。当選者様に小学生以下の同行者がいた場合、一名まで同行が可能となります。
・当日の観戦チケットはお客様自身でご用意ください。チケットをお持ちでない場合イベントにご参加いただけません。
・募集人数を超えた場合は抽選となり、当選者のみにメールでご案内します。
・参加は無料です。
・イベントの参加にはファンクラブ会員証（デジタル会員証可）と当選メールをご提示ください。必ずご準備ください。
・記念撮影・ハイタッチ・サイン等はいただけません。スタッフの誘導に従い、ご移動をお願いいたします。