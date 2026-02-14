「王様のブランチ」紹介で話題！ 前田敦子“最後の写真集”『Beste』の中面カット公開！ “大人の恋”をテーマに過去最大露出にも挑戦

2/14「王様のブランチ」BOOKコーナーに登場！

株式会社講談社(C)︎講談社 撮影／北岡稔章

AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田敦子さん。

昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が、「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste』（読み方：べステ）を2月13日に発売。本作は2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集です。なお、本写真集は2/14放送の「王様のブランチ」のBOOKコーナーでも紹介されます。

撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろしました。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出しています。

「どっぷりと大人の恋愛に浸ってほしい」

本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指しました。

前田さんは、「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」とコメント。

「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころです。

公式Xで最新情報を発信中！

写真集の発売を記念して、前田敦子写真集公式X＠atsuko_book(https://x.com/atsuko_book) も開設しました。先行カット、アザーカット、最新情報などを順次投稿していきます。

【プロフィール】

前田敦子（まえだあつこ）

1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、AKB48劇場の舞台に立つ。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。2025年に芸能活動20周年を迎えた。

Instagram：https://www.instagram.com/atsuko_maeda_official/(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fatsuko_maeda_official%2F&is_from_rle)

X（旧Twitter）：https://x.com/Atsuko_100

公式HP：https://maedaatsuko.com/

【書誌情報】

■タイトル：『前田敦子写真集 Beste』

■撮影：北岡稔章

■発売日：2026年2月13日

■定価：3300円（税込）

■判型：A4

■ページ数：144ページ

■発行：株式会社講談社

【写真クレジット】

