免疫力を高める“癒しの温泉体験”──ブランナールみささがGLION 39 Fairにあわせて、期間限定・特別プライスで「ラドン熱気浴」を提供！

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が展開する「ブランナールみささ」（所在地：鳥取県東伯郡三朝町）は、2026年2月21日（土）から3月1日（日）まで開催される「GLION 39 Fair」にあわせて、当館オリジナルの温泉療法施設「ラドン熱気浴」をフェア期間中限定の特別プライスにてご用意いたします。世界屈指のラドンを豊富に含む三朝温泉の効能を、浸かって・吸って・飲んで全身で体感できる機会です。

ブランナールみささオリジナル、ラドンの効果を吸って身体に取り込む「ラドン熱気浴」

山陰が誇る名湯「三朝温泉」は、850年以上の歴史を持つ世界屈指のラドン含有量を誇る温泉です。ブランナールみささでは、このラドンの効果を最大限に活かすことを目的に、オリジナル温泉療法施設「ラドン熱気浴」を設けています。

GLION 39 Fair ラドン熱気浴お試しキャンペーン詳細

画像は撮影用に明るくした室内。実際は50cm先が見えなくなるほど濃厚なスチームで室内が真っ白になります。

▶キャンペーン１.期間中ラドン熱気浴を1,000円OFF

【期 間】2月21日（土）～3月1日（日）の9日間

【対 象】ラドン熱気浴を日帰り、または宿泊でご利用のお客様

【特 典】ご利用料金をおひとり様1,000円OFF

・日帰りの場合：3,500円 ⇒ キャンペーン特価2,500円（税込）

・ご宿泊の場合：3,000円 ⇒ キャンペーン特価2,000円（税込）

※CLUB GLION入会特典を除き、その他の割引等とは併用できません。

【ご予約】お電話、またはオンラインにて承ります。※TEL：0858-43-2211

詳細はこちら :https://blancartmisasa-glion36fair.jimdofree.com/

▶キャンペーン２.：GLION 39 Fairラドン熱気浴＆1泊2食付宿泊プラン

【期 間】2月21日（土）～3月1日（日）の9日間

【料 金】13,900円の39プライスにてご用意させていただきます。

※別途、消費税・入湯税（お一人様150円）

※2/21と2/28は、16,900円（別）

【ご予約】オンラインにて承ります。

▶三朝温泉とは！？

ご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=03898141

開湯八百五十年以上！

白狼伝説が残る体を清める古湯浸かってよし、飲んでよし、吸ってよし♪

世界屈指の放射能泉であり、心と身体を癒してくれる三朝（みささ）の湯は、高濃度のラドン含有量を誇り、三たび朝を迎えると元気になるとされています。

どこか懐かしい昔ながらの湯治場の雰囲気が漂う湯の町の風情に心もなごみます。

三徳川の両岸に旅館が立ち並ぶ三朝温泉街三朝温泉本通り三朝温泉の由来

三朝温泉の由来は、八百五十年以上も昔のこと。平安時代、源義朝の家来である大久保左馬之祐という侍が年老いた白い狼に出会い、一度は弓で射ようとしますが思いとどまり見逃してあげることに。

その夜、左馬之祐の夢に妙見大菩薩が現れて、白い狼を助けたお礼に温泉の場所を教えてくれたのです。以後、救いのお湯として、村人たちの病を治したと伝わります。

大久保左馬之祐と白い狼三朝温泉の泉質と効能

【泉 質】含放射能/ナトリウム・塩化物泉 含放射能/単純泉

【効 能】気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎、関節リュウマチ、変形性関節症、肩凝り、腰痛、神経痛、高血圧、糖尿病、痛風、慢性消化器病、肝臓疾患、胆道疾患、冷え性、婦人病、アトピー性皮膚炎、美肌効果、疲労回復、ストレス解消

▶施設紹介 健康づくりの宿 ブランナールみささ

三朝温泉名物「河原風呂」

ブランナールみささは、自家源泉を使用した大浴場や露天風呂に加え、ラドン効果を取り入れる独自の「ラドン熱気浴」をご用意しております。

また、旬の食材を活かした料理とともに、三朝の大自然を満喫いただけるのも魅力です。心と身体を癒す滞在を通じて、皆さまの健康づくりをサポートいたします。

ブランナールみささ

■住所：

〒682-0123

鳥取県東伯郡三朝町三朝388-1

■TEL：0858- 43-2211

■FAX：0858-43-1919

■WEB：https://www.blancart.jp

■交通：中国自動車道院庄ICよりお車で約60分

【天然ラドン温泉】

三朝温泉はラドン含有量で世界屈指の高単純放射能泉として有名で、「奇跡の水」として各種メディアでも取りあげられています。

ブランナールみささでは、当館の庭「キュリー広場」より湧き出る源泉を大浴場(https://www.blancart.jp/hot_spring)に配湯。源泉の温もりと泉質を心ゆくまで楽しみ、贅沢な時間をお過ごし下さい。

大浴場【ラドン熱気浴】

ブランナールみささでは、ラドンを豊富に含む三朝温泉の効能を最も効果的に身体に取り入れる為の専用設備として「ラドン熱気浴」(https://www.blancart.jp/spa)をご用意しております。

三朝温泉には数多くの旅館がありますが、「ラドン熱気浴」があるのは当館だけ。

健康を願うたくさんのお客様より、大変ご好評いただいております。

▶GLION 39 Fair 開催概要

ラドン熱気浴

【開催期間】2026年2月21日（土）～3月1日（日）

【開催場所】ジーライオングループ全拠点（海外拠点含む）

【内容】各ブランドのイチオシ特選車の販売、CLUB GLION入会キャンペーン、各店舗ならではの体験型イベントも開催予定

【入場】無料

GLION 39 Fair 特設サイト :https://39fair.glion.co.jp/

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。



代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/

▶CLUB GLIONとは

ジーライオングループは33以上のブランドを取り扱い、多くのお客様に車から広がる喜びと感動をお届けしてまいりました。そんな私たちが、カーライフだけではなく、様々な側面からお客様の日常をより鮮やかにするお手伝いをさせていただきたく、立ち上がった会員サービスが『CLUB GLION』です。

CLUB GLIONでは、予約が取れないお店や、普段は入ることのできない特別な施設、貸切での特別イベントや限定イベントへのご招待など、お客様に当別な体験をお届けいたします。

ぜひ、この機会にCLUB GLIONの会員特典をご活用いただき、ここでしか味わうことのできない体験や至極の時間をお楽しみください。

※ご入会をご希望の方は、ジーライオングループ店舗までお問い合わせください。

CLUB GLIONウェブサイト :https://club-glion.jp/