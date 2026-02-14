表紙＆巻頭カラーには『いのちの食べ方』が登場！『月刊コミックジーン　2026年3月号』が2026年2月14日（土）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年3月号』を2026年2月14日（土）に発売いたします。

◆表紙：『いのちの食べ方』

漫画：ゆとと 原作：十文字青 原作・プロデュース：Eve

キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack

◆裏表紙：『佐々木と宮野』

春園ショウ

10周年企画続々進行中！ 詳細は巻頭記事をチェック♪

▼『佐々木と宮野』コミックス第11巻、2026年2月27日（金）発売！

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001473/)

▼『平野と鍵浦』コミックス第7巻、2026年3月26日（木）発売！

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000474/)

◆特別付録

『佐々木と宮野』10周年記念ポスターレプリカ

◆巻頭カラー!!

『いのちの食べ方』

漫画：ゆとと 原作：十文字青 原作・プロデュース：Eve

キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack

抑圧できない、多様な衝動。

ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!

総再生回数1億回オーバー！ アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!

▼コミックス最新3巻、原作ノベル最新7巻 大好評発売中!!

コミックス最新3巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001463/)

原作ノベル最新7巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001488/)

◆センターカラー!!

『准教授・高槻彰良の推察』

漫画：相尾灯自 原作：澤村御影 キャラクター原案：鈴木次郎

怪異が、ふたりを廻っていく──。

原作・コミックス合計150万部突破!!（電子書籍含む）

コミックス続々重版出来!!

▼コミックス1～7巻＋ファンブック＋公式アンソロジー大好評発売中!!

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E5%87%86%E6%95%99%E6%8E%88%E3%83%BB%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%BD%B0%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AF%9F&label=50&releaseDate=1)

◆新連載＆センターカラー!!

『無花果と落とし噺』

伊戸川チェル 監修：春風亭吉好

扇（いのち）を携え、「噺（せかい）」を正せ。

前代未聞!? 死にかけの中学生と死神たちが演目を導く、落語ファンタジアストーリー！

▼伊戸川チェル既刊コミックス『八百万しんせん食堂』『泣きむしのポラリス』好評発売中！

『八百万しんせん食堂』KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000287/)

『泣きむしのポラリス』KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000087/)

◆センターカラー!!

『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』

漫画：信豆めき 原作：夕鷺かのう

脳裏をよぎる、笑顔の裏のかくし味。

荒んだ心にしみる、暗黒童話的メシウマサイコサスペンス!!

▼原作小説（角川文庫刊）＆コミックス第1巻 好評発売中！

原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322207001059/)

コミックス第1巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000443/)

◆書誌情報

『月刊コミックジーン 2026年3月号』

発売日：2026年2月14日（土）

定価：660円（本体600円+税）

判型：B5変形判

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000765/)

◆関連ページ

公式ホームページ：https://comic-gene.com/

公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/

公式X：https://x.com/comicgene