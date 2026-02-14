賞金100万円＆プロ部門新設！「第2回シルフ創作カップル漫画大賞」が本日2026年2月14日（土）より募集開始。全作品に編集者の講評送付も

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、WEBコミック誌『シルフ』主催の第2回となる「シルフ創作カップル漫画大賞」を開催いたします。

https://sylphcomics.com/award/couple/

本漫画賞は、前回から約2年ぶりの開催となります。第1回グランプリ受賞作『名もない歌を聴かせてよ』（著：熊辛）は先日単行本が発売され、新たな才能を世に送り出すことができました。

第2回はより幅広い才能に出会うべく「プロ部門」を新設し、すでに商業デビューされている作家様にも、さらなる飛躍のチャンスを提供します。

■賞の特徴

「主役級のキャラクターが2名登場するオリジナル漫画」という条件を満たしていれば、キャラクターの属性や組み合わせは自由！ シルフで連載を目指す全ての方が応募可能で、キャラクター同士の掛け合いや関係性に魅力があれば、ジャンルも不問です。

また、1作品の応募ページ数は最小10ページから＆ネームでも応募を受け付けます。自分に合った表現方法でキャラクターの魅力を伝えてください！

■前回好評の「全作品講評」は継続！

第1回でご好評をいただいた、応募作全点への個別講評を今回も実施いたします。

応募締切を（1）早期応募締切、（2）本締切の2回用意し、早期応募締切（2026年4月30日まで）にご応募いただいた作品には、1名につき1作品に限り、通常よりも早く講評をフィードバックする取り組みも継続。講評を元に作品をブラッシュアップし、本締切（2026年7月31日）までに再応募することが可能です！

■今回からの新要素「プロ部門」

前回はプロアマ不問で募集していましたが、第2回は「新人部門」「プロ部門」の二部門に分けて選考いたします。これにより、デビュー前の方、デビュー済の方、どちらにも受賞のチャンスが拡大！

新人部門・プロ部門それぞれ見事グランプリに輝いた作品は、受賞原稿がWEBに掲載。連載準備権が確約され、単行本発売への道が拓かれます。また、公式TikTokやPV作成による手厚いプロモーションのサポートも。

また、準グランプリ、編集部特別賞の受賞者にも全員に担当編集が付き、読み切り掲載や連載獲得を目指していただきます。

■第2回シルフ創作カップル漫画大賞 概要

＜応募資格＞

新人部門

未デビューであれば一切制限なし。

※未成年の方は、保護者の同意を得たうえでご応募ください。

プロ部門

他社でデビュー済の方。

※KADOKAWAの編集部とお取引実績のある方は対象外とさせていただきます。

＜開催スケジュール＞

応募受付期間

2026年2月14日（土）～2026年7月31日（金）

早期応募締切

【郵送】2026年4月30日（木）※当日消印有効

【WEB】2026年4月30日（木）23:59送信分

本締切

【郵送】2026年7月31日（金）※当日消印有効

【WEB】2026年7月31日（金）23:59送信分

結果発表

2026年10月頃／特設サイト上にて発表

前回からの変更点、応募方法やその他詳細・お問い合わせ先は特設サイトにてご確認ください。

https://sylphcomics.com/award/couple/

■『シルフ』とは

乙女向けコミック誌『シルフ』を引き継ぎ、2017年7月からはWEBへ移行してコミック総合サイト「pixivコミック」内にて作品を連載中。以降、オリジナル作品を中心に人気タイトルの連載を続けています。無料で連載作品を読める＆毎週木曜日更新！

https://sylphcomics.com/

https://comic.pixiv.net/magazines/200

@sylph_amw(https://x.com/sylph_amw)

Chuune（チューン）@少女漫画(https://www.tiktok.com/@chuune__manga)