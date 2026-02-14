来週はヤーレンズWEEK！TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』

株式会社ＴＢＳラジオ

お笑いトリオ・パンサーの向井慧がパーソナリティを務める、TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（月～木曜 8：30～11：00）。「”いつもの朝“を”ワクワクする朝“に変える」をコンセプトに、仕事や家事・育児をしながらでも、“聴くだけで思わず笑っちゃう”バラエティエンタメプログラムです。

2月16日（月）～19日（木）の4日間は向井慧が冬休みのため、その代役をヤーレンズの出井隼之介と楢原真樹が務める「ヤーレンズWEEK」となることが決定しました！

ヤーレンズの2人は既に同番組で隔週木曜日のパーソナリティを務めていますが、4日連続でパーソナリティを担当するのは初めて。各曜日パートナーの滝沢カレン、ココリコ田中直樹、三田寛子、横澤夏子との化学反応もお楽しみください！

『パンサー向井の#ふらっと』

放送時間：月～木曜 8:30～11:30生放送

メインパーソナリティー：向井慧・隔週木曜ヤーレンズ

曜日パートナー：

月・滝沢カレン（モデル・タレント）

火・田中直樹（お笑いコンビ・ココリコ）

水・三田寛子（女優・タレント）

木・横澤夏子（お笑い芸人）

HP：https://www.tbsradio.jp/flat/

X：https://x.com/flat954