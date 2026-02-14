ボナベンチュラから「ヴィットーリア トップハンドルバッグ」に新たにミニサイズが登場
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）」は、ブランドを象徴するアイコニックなバッグのひとつである「ヴィットーリア トップハンドルバッグ」から新たにミニサイズ発売いたします。
待望のミニサイズの登場となる本作は、ブランドの美学を凝縮した端正なフォルムはそのままに、より軽やかな機能性を実現しました。
多彩なライフスタイルに寄り添う圧倒的なカラーバリエーションを取り揃えるとともに、ふっくらとした柔らかな質感が魅力のシュリンクレザーのモデルもラインナップに加えました。
ステッチをレザーと同色で統一することにより、フォーマルな場に相応しい洗練された佇まいと確かな品格を宿します。
新たな一歩を祝福するシーズンを迎え、品格ある装いへの関心が高まるこの時期。
実用性と美しさを兼ね備えた、ヴィットーリア トップハンドルバッグをぜひご覧ください
商品詳細
ヴィットーリア トップハンドルバッグ ノービレレザー (ミニ) 価格：\220,000 (税込）
各ブラック × ボルドー、エトープ、シェルピンク、グレージュ × ベイビーピンク、ブルーリン × アイスブルー、ホワイト × エトープの計6色展開
ブラック × ボルドー
エトープ
シェルピンク
グレージュ × ベイビーピンク
ブルーリン × アイスブルー
ホワイト × エトープ
ヴィットーリア トップハンドルバッグ シュリンクレザー (ミニ) 価格：\220,000 (税込）
各ブラック × ボルドー、チャコールグレー、エトープ、グレージュ × ベイビーピンク、イエロー × グレージュの計5色展開
ブラック × ボルドー
チャコールグレー
エトープ
グレージュ × ベイビーピンク
イエロー × グレージュ
商品詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/pages/occasion-bag?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260213)
