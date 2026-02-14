ボナベンチュラから「ヴィットーリア トップハンドルバッグ」に新たにミニサイズが登場

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）」は、ブランドを象徴するアイコニックなバッグのひとつである「ヴィットーリア トップハンドルバッグ」から新たにミニサイズ発売いたします。

待望のミニサイズの登場となる本作は、ブランドの美学を凝縮した端正なフォルムはそのままに、より軽やかな機能性を実現しました。

多彩なライフスタイルに寄り添う圧倒的なカラーバリエーションを取り揃えるとともに、ふっくらとした柔らかな質感が魅力のシュリンクレザーのモデルもラインナップに加えました。

ステッチをレザーと同色で統一することにより、フォーマルな場に相応しい洗練された佇まいと確かな品格を宿します。

新たな一歩を祝福するシーズンを迎え、品格ある装いへの関心が高まるこの時期。

実用性と美しさを兼ね備えた、ヴィットーリア トップハンドルバッグをぜひご覧ください

商品詳細

ヴィットーリア トップハンドルバッグ ノービレレザー (ミニ) 価格：\220,000 (税込）

各ブラック × ボルドー、エトープ、シェルピンク、グレージュ × ベイビーピンク、ブルーリン × アイスブルー、ホワイト × エトープの計6色展開

ブラック × ボルドー

エトープ

シェルピンク

グレージュ × ベイビーピンク

ブルーリン × アイスブルー

ホワイト × エトープ

ヴィットーリア トップハンドルバッグ シュリンクレザー (ミニ) 価格：\220,000 (税込）

各ブラック × ボルドー、チャコールグレー、エトープ、グレージュ × ベイビーピンク、イエロー × グレージュの計5色展開

ブラック × ボルドー

チャコールグレー

エトープ

グレージュ × ベイビーピンク

イエロー × グレージュ

