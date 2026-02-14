【こんなラブコメが読みたかった！】コミックス『おせっかい女子、恋をする』が2026年2月14日（土）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月14日（土）に『おせっかい女子、恋をする』（著者：音竹ひかる）を発売しました。
こういう青春が一番推せる!!
他人のことばかりのおせっかい女子が、慣れない恋心に振り回される姿にキュンとくること間違いなし！
クセの強い登場人物たちが送るハチャメチャで甘酸っぱい「おせっかい」ラブコメディ！
SNS発の大好評作品が、全編加筆修正を加えたリニューアル版として待望の書籍化!!
●あらすじ
いつも他人の恋愛に世話を焼いてばかりの「おせっかい女子」こと蒲郡（がまごおり）ちとせ。
ある日、親友の渚に代わりを頼まれ隣のクラスの男子・牧田に手紙を届けにいくと、あろうことか自分にアプローチをかけられて――!?
「い……いやいや！ 渚の方が可愛いし!? 私なんて……そんな、ありえないから!!」
いきなり幕を開けた「おせっかい親友ポジ」の甘酸っぱい青春に悶えまくりのラブコメディ!
著者紹介
音竹ひかる（おとたけ ひかる）
お寿司と寝ることが大好きな千葉県民。
X：@ky365d(https://x.com/ky365d)
書誌情報
書名：おせっかい女子、恋をする
著者：音竹ひかる
定価：1,320円（本体1,200円＋税）
発売日：2026年2月14日（土）
判型：A5判
ページ数：160ページ
ISBN：978-4-04-685720-0
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001693/)
特典情報
アニメイト特典：描き下ろしマンガカード
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3342333/
電子版特典：描き下ろし2P
https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001694/