【こんなラブコメが読みたかった！】コミックス『おせっかい女子、恋をする』が2026年2月14日（土）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月14日（土）に『おせっかい女子、恋をする』（著者：音竹ひかる）を発売しました。




こういう青春が一番推せる!!


他人のことばかりのおせっかい女子が、慣れない恋心に振り回される姿にキュンとくること間違いなし！


クセの強い登場人物たちが送るハチャメチャで甘酸っぱい「おせっかい」ラブコメディ！


SNS発の大好評作品が、全編加筆修正を加えたリニューアル版として待望の書籍化!!


●あらすじ


いつも他人の恋愛に世話を焼いてばかりの「おせっかい女子」こと蒲郡（がまごおり）ちとせ。


ある日、親友の渚に代わりを頼まれ隣のクラスの男子・牧田に手紙を届けにいくと、あろうことか自分にアプローチをかけられて――!?



「い……いやいや！　渚の方が可愛いし!?　私なんて……そんな、ありえないから!!」



いきなり幕を開けた「おせっかい親友ポジ」の甘酸っぱい青春に悶えまくりのラブコメディ!










著者紹介


音竹ひかる（おとたけ ひかる）


お寿司と寝ることが大好きな千葉県民。


X：@ky365d(https://x.com/ky365d)


書誌情報







書名：おせっかい女子、恋をする


著者：音竹ひかる


定価：1,320円（本体1,200円＋税）


発売日：2026年2月14日（土）


判型：A5判


ページ数：160ページ


ISBN：978-4-04-685720-0


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001693/)


特典情報


アニメイト特典：描き下ろしマンガカード







電子版特典：描き下ろし2P


