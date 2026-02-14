【こんなラブコメが読みたかった！】コミックス『おせっかい女子、恋をする』が2026年2月14日（土）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月14日（土）に『おせっかい女子、恋をする』（著者：音竹ひかる）を発売しました。

こういう青春が一番推せる!!

他人のことばかりのおせっかい女子が、慣れない恋心に振り回される姿にキュンとくること間違いなし！

クセの強い登場人物たちが送るハチャメチャで甘酸っぱい「おせっかい」ラブコメディ！

SNS発の大好評作品が、全編加筆修正を加えたリニューアル版として待望の書籍化!!

●あらすじ

いつも他人の恋愛に世話を焼いてばかりの「おせっかい女子」こと蒲郡（がまごおり）ちとせ。

ある日、親友の渚に代わりを頼まれ隣のクラスの男子・牧田に手紙を届けにいくと、あろうことか自分にアプローチをかけられて――!?

「い……いやいや！ 渚の方が可愛いし!? 私なんて……そんな、ありえないから!!」

いきなり幕を開けた「おせっかい親友ポジ」の甘酸っぱい青春に悶えまくりのラブコメディ!

著者紹介

音竹ひかる（おとたけ ひかる）

お寿司と寝ることが大好きな千葉県民。

X：@ky365d(https://x.com/ky365d)

書誌情報

書名：おせっかい女子、恋をする

著者：音竹ひかる

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

発売日：2026年2月14日（土）

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-685720-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001693/)

特典情報

アニメイト特典：描き下ろしマンガカード

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3342333/

※特典は在庫が無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

電子版特典：描き下ろし2P

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001694/