「アプソリュ ザ UV クリーム」が世界に先駆けて先行発売。〈ランコム 表参道ヒルズ店 ゴールドUV POP UP EVENT〉2026年2月14日（土）～ 3月22日（日）期間限定開催

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のラグジュアリー化粧品ブランド「ランコム」は、〈UVプロテクション研究〉と〈細胞長寿研究（LONGEVITY）〉を融合した、革新的な新製品「アプソリュ ザ UV クリーム」の発売を記念して、ランコム 表参道ヒルズ店 ゴールドUV POP UP EVENTを2026年2月14日（土）～ 3月22日（日）の期間限定で表参道ヒルズ西館1階にて開催いたします。

目に見えない細胞*¹ダメージの種まで先回りして防ぐ「EPISHIELDテクノロジー(TM)」による、まさに、UVケア*²の次元を超える、細胞*¹プロテクション「アプソリュ ザ UV クリーム」を、本POP UPでは2026年2月14日(土)より世界に先駆けて先行発売いたします。

ゲストの皆様からのコメント

滝沢眞規子さん

美容成分の入ったUVは増えてきていますが、その中でも「肌をはぐくむ」というところに注目をしているところが凄いと思います。ふわっとした香りと、軽やかさがあり、白浮きもせず、むしろメイクを助けてくれるような質感がすごく好きです。ランコムの”アプソリュ”がとにかく大好きなので、ますます楽しみです。

桐谷美玲さん

すーっと伸びて、肌になじみの良いテクスチャーが心地良いですね。 ずっとうるおいながら、まるでヴェールをまとっているかのようにやさしく守ってくれる印象です。 使い続けることで、憧れていた内側から輝くようなハリツヤのある肌に近づけそうだなと期待しています。

MAGGYさん

まず本当にテクスチャーに感動しました。さらに、毎日使うものなので、心地いいだけではなく美容成分がたっぷり配合されていて、細胞*¹レベルで肌を守りながらUVできるというところが、さすがランコムだなと思いました。

なごみさん

肌にのせた瞬間に、感動しました。UVというよりも、スキンケア感覚で、保湿するように使えます。べたつきはなく、1日肌をケアしながらUVカットできる製品なので、UVケアを頑張りたい、年齢とともに将来の肌を守っていきたいという方にすごくお勧めしたいです。

GYUTAEさん

ランコムの最高峰”アプソリュ”が大好きです。今回のPOP UPは表参道ヒルズの期間限定の路面店で開催されており、黄金に包まれた”アプソリュ”の世界でプリクラや肌診断をしながら、新製品のUVをいち早く試せたので楽しかったです！

製品概要

UVケア*²の次元を超える、細胞*¹プロテクション。

夕方にこそ気づく、若々しいハリと輝くツヤ。

革新のゴールドUV。SPF50+ PA++++

守る、はぐくむ、細胞*¹から。

パイオニアとして積み重ねた細胞長寿研究をもとに、美しさの源を活性化するナイアシンアミドやランコム独自のローズ成分*³ など4種の美容成分*⁴ を配合。デイクリームのように、日中も夜に負けないケアで、肌をはぐくみ続けます。紫外線から守るのは当たり前。目に見えない細胞*¹ダメージの種まで先回りして防ぐEPISHIELDテクノロジー(TM)を採用。一日のはじまりを、肌をなめらかに包み込み、光をまとう心満たされるひとときへ。

アプソリュ ザ UV クリーム

SPF50+ PA++++（日焼け止め用乳液）

30mL \9,900（税込）

50mL \14,960（税込）

2026年3月4日（水）全国発売

2026年2月14日（土）世界最速先行発売

ランコム 表参道ヒルズ店 ゴールドUV POP UP EVENT

ランコム 公式オンラインショップ

2026年3月3日（火）先行発売

京都高島屋

イベント情報

イベント会場では、ランコム革新のゴールドUVをいち早くお試しいただけるだけでなく、ランコム 「先進AI未来肌予測」で現在の肌測定と未来の肌を予測するご体験や、イベント限定特典などもご用意してお待ちしております。

【イベント概要】

ランコム 表参道ヒルズ店 ゴールドUV POP UP EVENT

場所：東京都渋谷区神宮前4丁目12-10表参道ヒルズ西館1階

期間：2026年2月14日（土）～ 3月22日（日） 11:00 ～ 20:00

入場：入場無料、予約不要

※肌診断のみ予約制/11:15～19:35最終受付

【イベント限定】

未来肌フォトシート撮影

ゴールドUVを使い続けることで出会える、未来肌のあなたの写真を撮影してプリントします。未来の美しさを、ひと足先にのぞいてみませんか？

※画像はイメージです

【イベント限定】

ゴールドUVスタンプラリー

LINEでランコムとおともだちになっていただいた方へ、イベントでコンテンツを体験するとゴールドがたまり、ゴールド数に応じた特典をプレゼント！ご来場特典も。

さらに、新・ゴールドUVをお買い上げいただくと、ランコムオリジナルアイテムが当たる抽選にご参加いただけます。

【イベント限定】

限定キットが登場！

イベント期間中、ランコム 表参道ヒルズ店 ゴールドUV POP UP EVENTでしか手に入らない限定キットが登場！

【イベント限定】ゴールドUVキット

アプソリュ ザ UV クリーム30ｍL または 50mLをお買い上げの方に。

・ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション 10mL (美容化粧水/試供品)

・アプソリュ ザ ハンドクリーム 5mL (ハンドクリーム/試供品)

【イベント限定】ベスト トライアル キット

アプソリュ ザ UVクリームとジェニフィック アルティメ セラムをお買い上げの方に。

・ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション 10mL (美容化粧水/試供品) 4本

・ジェニフィック アルティメ アイクリーム 5mL (目もと用クリーム/試供品)

・アプソリュ ザ ソフトクリーム 5mL (クリーム/ 試供品)

・アプソリュ ザ ハンドクリーム 5mL (ハンドクリーム/試供品)

*¹ 角層細胞

*² 紫外線を防御すること

³ ハイブリッドローズ花エキス（整肌成分）

⁴ ハイブリッドローズ花エキス（整肌成分）、サッカロミセス培養液（整肌成分） 、ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール（整肌成分） 、ナイアシンアミド（整肌成分）

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムは今、かつてないほど、すべての女性たちが、年齡や肌の色に関係なく、自らの美しさと女性らしさを花開かせ、その魅力を最大限に発揮できるよう願っています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp