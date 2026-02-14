AGM、エントリー価格で軍用レベルの耐久スマートウォッチ「Legion 3」を日本先行販売

AGM Mobile Limited

AGMは、耐環境性能とスタイリッシュなデザインを両立したスマートウォッチ「AGM Legion 3」の日本市場向け先行販売を、本日2026年2月14日より開始しました。

本製品はMIL-STD-810H軍用耐久認証、5ATM/IP68/IP69K防水、さらに1.95インチの大型AMOLEDディスプレイを搭載。エントリークラスながら、過酷な環境でも頼りになる機能を多数盛り込みました。

日本国内では全サイト合計1000台のみの数量限定で、すべてのユニットに磁吸着ストラップをセット。この機会にぜひ、Legion 3の圧倒的なコストパフォーマンスをご体感ください。

■ 製品特長

■ 製品仕様

1. 軍用グレードのタフネス設計- MIL-STD-810H認証：落下、衝撃、極端な温度変化に耐える耐久性- IP68 / IP69K / 5ATM防水：水深50m相当の高水圧に対応。水泳や大雨の中でも安心- 頑丈なメタルフレーム＋強化ガラス：コーティングだけでなく構造から鍛え上げたボディ- 実際にどれだけ頑丈なのか、ショート動画でご確認いただけます。[YouTube Shortsで見る「AGM Legion 3｜耐衝撃の限界へ(https://www.youtube.com/shorts/fnqJMnZu6eU)」]2. 鮮やかで見やすい1.95インチAMOLEDディスプレイ- 1.95インチ AMOLEDパネル：大画面で情報をひと目で把握- 高彩度・真の黒・強烈コントラスト：IPS / TFTでは表現しきれない色彩と深み- 600ニトス輝度：晴天の屋外でも視認性をキープ- ワンクリックライト：手元を即座に照らす便利機能3. ストレスフリーな通話・接続- Bluetooth 5.4：超安定接続＆低遅延- 内蔵スピーカー＆マイク：騒がしい環境でもクリアなハンズフリー通話- 手首から直接着信応答が可能4. 本格ヘルスケア＆スポーツ追跡- 24時間バイタル監視：心拍数、血中酸素(SpO2)、睡眠分析、ストレス検知- 100種類以上のスポーツモード：ランニング、サイクリング、水泳など自動活動検出対応- 女性の健康トラッキング、呼吸エクササイズ、水分補給リマインダーなど5. 長時間バッテリー＆日常便利機能- 500mAhの大容量バッテリー：高頻度使用で約10日間、スタンバイで30日以上駆動- 天気、アラーム、スマホ探し、カスタム文字盤など実用的な機能を満載[表1: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/57_1_80e172e57609008d19926c296fa0d2a3.jpg?v=202602140351 ]

※先行販売モデルにはすべて磁吸着ストラップが同梱されます。

※通常販売では磁吸着ストラップなしモデルも選択可能です。

■ 日本先行販売概要（数量限定）

AGMでは、3月のグローバル発売に先立ち、2月14日より日本で数量限定による先行販売を実施します。

販売開始日：2026年2月14日（土）9:00～

販売チャネル：

AGM日本公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/products/agm-watch-legion-3/

Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G91BZH1D

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-legion-3-magnet/

対象モデル：磁吸着ストラップ付きモデルのみ（2色展開）

限定台数：全サイト合計1000台

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/57_2_ac02c7606372d3e2d1c2c470f5f711ab.jpg?v=202602140351 ]

※通常販売時の磁吸着ストラップ付きモデル価格は6,980円（税込）です。

本先行販売は特別に1,000円割引でご提供いたします。

※先行販売は数量に達し次第終了となります。

■ 通常販売について

Legion 3は、2026年3月上旬より通常販売を開始予定です。

通常販売では、下記2モデルをお選びいただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/57_3_b384d8e76a2495cd08d2baaff59d792d.jpg?v=202602140351 ]

※磁吸着ストラップのカラーは「ブラック」「ブラック×オレンジ」の2色です。

■ AGMについて

AGMは、過酷な環境での使用を想定したモバイルデバイスの開発・製造を行う専門メーカーです。防水・防塵技術に関する特許を複数保有し、アウトドアや業務用途に真に必要なタフネス製品をグローバルに提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

AGMジャパン広報部

E-mail：media@agmmobile.com

AGM JP カスタマーサポートセンター

E-mail：agmjp@agmdevice.com

公式オンラインストア：https://www.agmmobile.jp/