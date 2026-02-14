特集は「もっと知りたい ノーベル賞」／中島健人インタビュー／サイエンス「ウナギは陸に上がって狩りをする！」／小中学生向けニュース月刊誌『ジュニアエラ』2026年3月号、2月14日（土）発売

株式会社朝日新聞出版

親子で楽しく読めて、中学受験・高校入試の勉強にも役立つ、小・中学生のためのニュース月刊誌ジュニアエラ2026年3月号が、2月14日（土）に発売されました。特集は「もっと知りたい ノーベル賞」。インタビューは、4年ぶりに本誌に登場の中島健人くんです！

特集は「もっと知りたい ノーベル賞」。今年はどの賞を誰が受賞するのかと、毎年、世界中で話題になるノーベル賞。自然科学分野の国別受賞者数で日本は世界第5位と健闘していますが、いつ、どのようにして生まれた賞なのか、これまでどんな人にどんな理由で贈られてきたのか、また、注目されるのはなぜなのでしょうか。その歴史を振り返りながら、科学ジャーナリストの解説で解き明かしていきます。

時事ニュースをわかりやすく解説する「ニュースが知りたい」では、「国の予算、どう集めて何に使うの？」を深掘り。2026年度の国の予算案が25年末に閣議決定されました。予算は国を運営するためのお金の配分なので、私たちの暮らしにかかわる大事なニュース。では、そもそも国のお金はどう集められ、何に使われるのでしょうか。ジャーナリストの一色清さんがわかりやすく解説します。このほか、「出生数、なぜこんなに減っている？」「アメリカがベネズエラを攻撃」のニュースも解説します。

スペシャルインタビューは4年ぶりに『ジュニアエラ』に登場の中島健人くん！ 2ndアルバム「IDOL1ST」（アイドリスト）では、「アイドル」をさまざまな角度から見つめ、自分の「核」ともいえる思いを音楽で表現しています。アルバムに込めた思いや、いまのケンティー自身について、たっぷり聞きました。ジュニアエラ読者のお悩み相談にも真剣回答！

QuizKnockからのクイズに挑戦する連載「学び×遊びクイズに挑戦 クイズノックキャッスル」は山本祥彰さんが登場！「漢字」に関するクイズを出題します。クイズに挑む読者へのメッセージも。

「桃太郎電鉄」シリーズの仲間たちと一緒に、47都道府県の都市、名産、歴史人物などを楽しく紹介する連載「桃太郎電鉄で行く！47都道府県」。今回は「愛知県」です！ 愛知といえば名古屋城や自動車、ひつまぶしなどが有名！「都道府県クイズ」や「都道府県ランキング」で、地理や歴史など、社会科分野の知識が身につきます。

「サイエンスジュニアエラ」は「ウナギは陸に上がって狩りをする！」です。日本各地の川や湖などに広くすみ、かば焼きなどの食材としても親しまれているウナギ。実は川の下流、上流を問わずどこにでもいるというのは淡水魚としては「普通ではない」といいます。研究により、生息する場所で食べているものが違い、上流では昆虫などを陸に上がって捕食していたことがわかりました。

歴史上の人物がもしもSNSを使っていたら…をマンガで紹介する「歴史人物SNS」。今回は、1549年に日本にやってきてキリスト教を広めた、フランシスコ・ザビエルです。マレーシアのマラッカで日本の青年ヤジローと出会い、鹿児島にやってきた宣教師ザビエル。日本や中国などでの布教に力を入れていたザビエルの生涯を、SNSを通して追ってみましょう。

【そのほかにも、盛りだくさん！】

●ニュースの瞬間 上野動物園の双子パンダが見納め

●フンダラ姫のNewsなひとこと

●マンガ コリゴリ博士の暴投ステーション

●夕日新聞 日本全国Ｂ級ニュース

●パックンのすぐに使えるオモシロ英語

●なりたい！が見つかる お仕事図鑑 人を育てるお仕事

●子ども地球ナビ ポルトガルの女の子

●ことワンのことわざたずね旅

●読者のページ ジュニステ

2コマまんがdeあ・そ・ぼ／ジュニアエラ大喜利

●ニュースのニューシ問題 万博に関する問題

●中学受験通信 2026年度中学入試速報

どんなニュースがどんな形式で問われている？

●コリゴリ博士と読む2025年12月、2026年1月のニュース

●お知らせ／プレゼント

ジュニアエラ2026年3月号

定価：600円（本体545円＋税10％）

発売日：2026年2月14日（土曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7MY9C6