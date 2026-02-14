個人事業主や小規模事業・中小企業でもメディア露出のチャンスは平等。「小さくても勝てる！ メディアに出るチャンスをつかんだ、広報PRから生まれたヒーロー」シリーズを2026年３月より開始

合同会社MCピーアール

年商10億円・社員50名以下の企業に向け広報PRの手法を教える合同会社MCピーアール（本社：東京都世田谷区：代表社員：乙坂章子（読み：おとさか・あやこ））は、個人事業主や小規模事業・中小企業でもメディアに出るチャンスは平等にあるをテーマに、「小さくても勝てる！メディアに出るチャンスをつかんだ広報PRから生まれたヒーロー」シリーズを2026年3月より開始いたします。

広報PRを正しく行い、規模の小さい企業が見たこれまでと違う景色を伝える

日本にはPR代理店が200社程度あると言われています。また、広報PRの基本である「プレスリリース」を配信するためのサービスも10社以上あります。しかし、PR代理店に依頼をすると毎月の負担が大きく、規模の小さい会社がPRを代理店に依頼することは現実的ではありません。しかし、代表自身または社員が、広報PR手法を覚え実践することでメディア露出を獲得した例が多くあります。

メディチャンPR広報講座で学び、メディア露出を果たし、結果を出した経営者や企業を、「小さくても勝てる！メディアに出るチャンスをつかんだ広報PRから生まれたヒーロー」として、2026年3月から紹介いたします。

メディア露出で見た景色（結果）とは何か？

広報PRのKPIは、非常に分かりづらく、広告換算費などで算出されることもあります。メディアに出たから、どれだけ売り上げが上がったかを測ることは難しいと言われています。

しかし、メディチャンPR広報講座で学び、PRを実践した受講生の中には、新たな場所での仕事を得ている受講生・受講企業が多くいます。

・大学の講師として講義を依頼された

・専門機関から講演を依頼された

・求人サイトではなく自社サイトに応募が来るようになった

・高校での探究学習を依頼された

・メディアから専門家としてコメントを求められるようになった

など、これまで経験することがなかった新たな分野での挑戦が始まっています。

彼らは、自社の業界でのポジションを見極め、自らの仕事を獲得しています。広報PRは、単に情報を発信することではなく、自社のポジションを切り開いていくことです。

この彼らの経験を2026年3月より公開してまいります。

メディチャンPR広報講座のメイン講師の乙坂章子は、フジテレビ『オールナイトフジ』でのアイドル活動、日本テレビ『ザ・ワイド』レポーター、テレビ通販『ショップチャンネル』の創成期に参加するなどメディアの中で活動した経験とPR代理店での経験、2つの強みを活かし、2022年小規模企業・中小企業の経営者に向けたPR広報研究室、メディアに出るチャンス「メディチャン」を立ち上げました。

メディアに強いPR担当者として、受講生に対して実践的な講座を行っております。

年商10億円の壁

年商10億円規模の中小企業は全体の約3～5%程度存在し、多くは「経営者の限界」「組織化の課題」といった「10億円の壁」に直面しています。この壁を突破するには、経営者のビジョンを言語化して共有し、仕組み化されたマーケティング・業績管理、マネジメント層の育成、専門人材の確保が重要で、社長一人で回す段階から組織全体で成長する体制への転換が鍵となります。

日本経済の屋台骨を支えるのは中小企業であるという現実

日本のビッグマック指数は、2025年1月の発表によれば54カ国中44位。日本経済の失われた30年の課題を解決するのは、日本経済の屋台骨を支える約330万社あると言われている小規模事業者です。多くの小規模企業に広報PRの手法を知っていただき、ご自身で動いていただくことで日本経済を後押ししたいと考えています。

・費用のかかるPR委託

PRをPR代理店に依頼をすると毎月の負担が大きく、小さい会社がPRを代理店に依頼することは現実的ではありません。また、そもそも「PR」の正確な意味や方法を知らないという現実があります。そこで、社長ご自身がPRを理解し、プレイヤーになっていただくためにPR広報学習講座を立ち上げました。

・知られていないPRの本来の意味

PRとは、Public Relations（パブリックリレーションズ）の頭文字。組織が社会全体との良好な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動のことを指します。広告や宣伝などのマーケティングではありません。

PRは「メディアが企業が発信した情報に価値を見出し、自らが報道・取材を行うよう促す活動」であり、広告は「企業がメディアの広告の枠を購入し、自社のメッセージを伝える活動」です。

年商10億円・社員50名以下の企業が広報PRを行う理由

年商10億円・社員50名以下の企業、いわゆる中小企業やスタートアップにとって、PR広報は事業成長を加速させるために有効な手段です。しかし、限られたリソースの中で「広報PRはまだ早い」「大手企業がやるもの」と思われがちですが、むしろ小規模だからこそPR広報の恩恵を大きく受けられる理由がたくさんあります。

1. 認知度向上と信頼獲得

中小企業がまず克服すべきは認知度向上です。PR広報はメディア掲載を通じ、企業やサービスを広く知らせる機会を創出します。広告と異なり、テレビや新聞などの第三者メディアからの情報は信頼性が高く、顧客だけでなく取引先や金融機関からの信頼獲得にも繋がります。また、小さい企業が頑張る姿はメディアにとっても取材したい情報になります。

2. 優秀な人材の採用

人手不足の中、中小企業にとって優秀な人材確保は喫緊の課題です。PR広報で企業の魅力や働く環境をメディア発信すれば応募者が増え、採用競争力も高まります。実際、受講生からは求人広告を使わずに自社Webサイトから68名の応募があったとの報告もあります。

3. 差別化とブランド力向上

「この会社といえば〇〇」という明確なイメージ作りは、競合と差をつける上で不可欠です。PR広報は、企業の強みや専門性、独自の取り組みを戦略的に発信し、ブランドイメージを構築します。これにより、価格競争を避け、企業価値を高められます。受講生のなかには、専門家としての地位を確立し、自治体や大学から講演や講義を依頼されるケースも出ています。

4. 営業・マーケティング効果の最大化

広報PRでメディア露出が増えれば、それが営業ツールやマーケティングコンテンツとして活用できます。「〇〇新聞掲載」「△△テレビ紹介」といった実績は、顧客への提案時に大きな説得力を持ちます。WebサイトやSNSでメディア掲載情報を発信すれば、集客やリード獲得にも繋がります。実際、大手小売店のバイヤーは仕入れの際、メディア掲載を重視します。

5. 低コストでの高い費用対効果

広告と比較して、PR広報はメディア掲載自体に費用がかからないため、低コストで高い費用対効果が期待できます。もちろん、プレスリリース作成やメディアリレーション構築には時間や労力がかかりますが、それに見合う、あるいはそれ以上のリターンを得られる可能性が高いです。

メイン講師：乙坂章子（PRねーさん）プロフィール

大学在学中に、フジテレビ伝説の深夜番組『オールナイトフジ』内で結成された、秋元康氏プロデュースの初の女子大生アイドル「オールナイターズ」のメンバーとしてアイドル活動を行う。日本テレビ『ザ・ワイド』のリポーターとして、統一教会・オウム真理教・阪神淡路大震災等の取材などを経験する。創成期のテレビ通販『ショップチャンネル』に参加、開局史上単品で1日１億円の売り上げに貢献。離婚後、時給1,000円のパートとしてPRをスタート。大手企業から中小企業まで約100社を担当。2020年、PR代理店合同会社MCピーアールを設立。スタッフはすべて女性アナ・タレント。現在は、小さい会社の社長向けのPR広報学習講座「メディチャン」を立ち上げ「PRねーさん乙坂章子」として発信。

プライベートでは、2児の母。シングルマザーとして子育てし、シングルマザーのイベント等に登壇。有機野菜協会理事・日本採用協会理事。

Instagram：https://www.instagram.com/ayaoto211_official/

X：https://twitter.com/MCPRconsultant

Facebook：https://www.facebook.com/ayako.otosaka

＜乙坂章子のコメント＞

小さい会社がPRを知り、自社で認知拡大ができるようになれば、日本の経済は高速で回ると確信しております。また、受講された経営者が、自社がどのような形で社会に役に立っているのか、今一度原点に立ち返える有意義な気づきに一緒に伴走していきたいと思っています。



●メディチャンについて

2022年、小規模の企業の代表向けのPR講座として立ち上げ。約8割の受講生が1回以上のメディア取材獲得に成功。メディア露出にとどまらず、大学の特任教員就任や自治体からの講演依頼など、人生のステージが変わる研究生が生まれる。

「メディチャン」は、メディアに出るチャンスの略。



メディチャンWebサイト：https://medichan.com/

Facebookページ：https://www.facebook.com/medichan2023

X：https://twitter.com/medichanpr

Instagram：https://www.instagram.com/medichanpr/

●合同会社MCピーアールについて

2020年設立。テレビに強いPR代理店として、メンバーは全てメディア経験者の女性アナ・タレント。細やかなコミュニケーションで、クライアントとメディアの橋渡し役を担う。過去のテレビ取材においては、何もないところからゼロイチの企画を作ることにより獲得。その企画で毎年取材される企業も存在する。



【会社概要】

社名：合同会社MCピーアール

所在地： 東京都世田谷区赤堤3-26-13-2F

代表社員：乙坂章子（おとさか・あやこ）

Mail：staff@medichan.com

設立日：2020年5月7日

事業内容：PR領域における企画立案・戦略策定・プロモーション・イベント企画運営・PR広報講座「メディチャン」運営

Webサイト：https://mc-pr.co.jp/