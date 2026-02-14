【脱毛サロン】11周年を迎えた「ストラッシュ」は2月限定脱毛トライアルクーポンを公開！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する脱毛サロンストラッシュは、2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）までの期間、ホットペッパービューティー限定のお得なクーポンを公開いたしました。

｜業界初*¹「エレポレ脱毛」で肌までキレイに

ストラッシュの「針を刺さないポテンツァ*²」とも呼ばれる、業界初*¹の「エレポレ脱毛」。

その最大の魅力は、脱毛だけでなく、美肌ケアまで同時に叶うこと。ムダ毛ケアをしながら、美容成分を肌の角質層まで浸透させ、思わず触れたくなるようなつるもち肌へ導きます。

そんなキレイを目指す、すべての女性におすすめなのが、ムダ毛ケアと美肌ケアを同時に叶えるストラッシュのエレポレ脱毛です。

脱毛が当たり前になった現代だからこそ、一つ上のキレイを目指したいー

特に乾燥が気になる2月、肌トラブルにお悩みの方に向けてエレポレ脱毛をお得にお試しいただける

ホットペッパービューティー限定の特別クーポンをご用意しました。

イベント前の今こそ、自分磨きのチャンス。

バレンタインに向けて、ストラッシュのエレポレ脱毛*¹でつるもち肌を体験してみませんか？

24時間いつでも予約受付中！スマホから簡単にご予約いただけます。

*¹商標取得：エレクトロポレーションと脱毛を同時に行う施術としては、脱毛サロン業界初。（当社調べ／2025年9月時点）

*²「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

｜2月限定クーポン詳細

☆【2月限定】両腕脱毛トライアル+エレクトロポレーション導入

☆【毎月30名様限定】両足脱毛トライアル＋エレクトロポレーション導入

☆【学割】全プラ最大30％OFF☆無料カウンセリング＋初回特典肌診断

☆【リベンジ割】他社から乗り換えをご検討中の方に！全プラン最大30％OFF

※ホットペッパービューティーの当サロンページをご覧ください。

｜【大手女性脱毛サロン4社のうち、Google口コミ件数No.1*³】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

ご予約はこちら :https://stlassh.com/information/hpb-2/

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*⁴を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*⁴を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*²」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*²「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

*³全国を対象に、店舗数50店舗以上の女性脱毛サロン4社（ストラッシュ ／ラココ／エステティックTBC／ジェイエステティック ）を調査。2025年10月16日時点で、Googleマップ上に表示される各サロン全店舗の口コミ数を合計し、弊社にて比較した結果に基づく。

*⁴2025年1月時点の累計実績

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に

肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁵・毛穴の引き締め

*⁵年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

■会社概要

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

公式HP ： https://stlassh.com/

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/(https://www.facebook.com/stlassh/)

Twitter ： https://twitter.com/stlassh

TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00