【水元ドッグフェスティバル】2026年2月28日・3月1日　開催決定！

水元ドッグフェスティバル実行委員会は、2026年2月28日（土）・3月1日（日）の2日間、東京23区内最大規模を誇り、かつ唯一の水郷景観を有する水元公園（東京都葛飾区）において、第2回「水元ドッグフェスティバル」を開催いたします。

本イベントは、水と緑に囲まれた自然豊かな環境のもと、愛犬とともに安心して楽しめる交流の場を創出するとともに、ペット関連事業者および地域との連携を通じて、ドッグカルチャーのさらなる発展を目的として実施いたします。

イベント会場には、お気に入りのアイテムに出会えるショッピングエリアをはじめ、飼い主様やお子様と一緒に楽しめる似顔絵コーナー、いぬごや流による犬専門整体、花文字の実演販売などのワークショップ＆体験エリアをご用意しております。さらに、ペット防災教室やゲームコーナーなど、わんちゃんと一緒に参加できる体験型コンテンツも充実しております。そのほか、しっかりお食事を楽しみたい方からスイーツを堪能したい方までご満足いただけるフードトラックも出店予定です。

ぜひこの機会に、広々とした会場内で愛犬とのびのびとしたひとときをお楽しみください。

■イベント概要

名 称：水元ドッグフェスティバル2026

日 程：2026年2月28日(土)・3月1日(日)

時 間：10:00～16:00 雨天決行（※荒天中止）

会 場：水元公園 中央広場

東京都葛飾区水元公園３－２

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

主 催：水元ドッグフェスティバル実行委員会（水元公園ドッグランサポーターズ）

後 援：東京都東部公園緑地事務所

企 画：株式会社エーエスピー

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。最新情報は公式HPをチェックしてください。

公式HP：https://mizumotodogfes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mizumoto.dog.fes/

■イベント開催内容

わんわんショッピングモール

北は北海道、南は熊本まで、全国各地からわんちゃん関連に特化したショップが集結します。

お洋服、リード、ハーネス、バッグ、フード、アクセサリー、ケア用品、消臭グッズなど、幅広いアイテムが勢ぞろい。

実際にわんちゃんと一緒にお試しいただけますので、ぜひ会場でお気に入りの逸品を見つけてください。

特設ドッグラン

イベント当日限定で、特設ドッグランが登場いたします。参加費：1頭につき30分 500円（税込）

※狂犬病予防注射済票のご提示（当該年度分）

※飼い主様は2名まで同伴入場可能

※現金のみ

※【都立12公園ドッグラン共通利用登録証】を当日ご持参の方は、30分間無料でご利用いただけます。

体験型コンテンツ

近年、頻発している災害。そして予想されている

首都圏での地震を始めとする災害に備え『必要なもの、必要なこと』被害を減少させるための『防災』に取り組んでみませんか？

また、初級トレーニング体験として今回は『クリッカートレーニング』をご用意しております。

愛犬との生活をより豊かにしていくために『コミュニケーション学習』を体験してみませんか？

参加型コンテンツ

水元公園の広～い芝生エリアを使い、飼い主さんと愛犬が力を合せて挑戦するドキドキわくわくの参加型ゲームや、抽選会など、様々な企画を現在も調整中です。

フォトレコペット撮影会

プロカメラマンの無料ペット撮影会♪

とびきりの「かわいい」を写真に残そう！

お申込みフォーム：https://event.photoreco.com/basepetphoto/202602mizumotodogfes/

保護犬団体ブース

中型雑種の成犬に新たな飼い主を探し、譲渡活動を行っているボランティア団体や、ボーダーコリーに特化した単犬種レスキュー団体が参加。ブースでは、チャリティーグッズの販売をはじめ、保護活動に関する啓発活動、里親募集のご案内などを実施いたします。

■株式会社エーエスピーについて

現在全国７か所に拠点を持つエーエスピーは、セールス・カードプロモーション、インストアラウンダー、イベント、行政・自治体向けアウトソージングなどの事業活動を通じて、現場が抱えるあらゆる課題解決を全国規模で支援している企業です。イベント事業部では、コンテンツの企画段階からクライアントと考え、イベント開催の目的に合わせた最適なプランを実現。実施にあたっては、企画からツール制作・施行、工程管理、運営まで、すべての業務をエーエスピーがワンストップで実践しております。