26年1月度 沖縄市民 子どもスポーツ教室開催報告

沖縄サントリーアリーナでは、地域の子どもたちがスポーツを通じて「体を動かす楽しさ」と「仲間と協力する喜び」を体験できる場として、「沖縄市民 子どもスポーツ教室」を継続して開催しています。

第43回（1月31日開催）

第43回となる今回は、沖縄市きたみ児童館、沖縄市福祉文化プラザ児童センターの2施設より、子ども21名・職員4名・保護者13名、合計36名が参加しました。

当日はあいにくの空模様となりましたが、沖縄サントリーアリーナのサブアリーナにて無事に実施・終了しました。今回は低学年の子どもたちを中心に、悪天候を吹き飛ばすような元気いっぱいのスポーツ教室となりました。

低学年らしい笑顔とチャレンジ

この日の教室では、ウォーミングアップから始まり、ボールを使った基礎的な動きや、みんなで協力して行うミニゲームなど、楽しみながら体を動かせるプログラムを実施しました。

最初は緊張していた子どもたちも、時間が経つにつれて自然と笑顔が増え、声を掛け合いながら取り組む姿が見られました。

「前よりできるようになった」「もう一回やりたい！」と、何度もチャレンジする様子がとても印象的でした。

また今回は、沖縄市プロジェクト推進室様よりご提供いただいた「FIBAワールドカップ2023 スーベニアカップ」を子どもたちへ配布。

思いがけないプレゼントに、子どもたちの表情が一層明るくなり、特別な思い出となる時間となりました。

子どもたちの声

参加した子どもたちからは、次のような声が寄せられました。

「試合でみんなと協力してできたので楽しかった」

「またここに来てバスケしたい！」

「前に来た時より、少しドリブルができるようになった」

できた喜びや仲間と一緒に挑戦する楽しさを、素直な言葉で伝えてくれました。

地域の子どもたちの成長と交流の場として

低学年の子どもたちにとって、広いアリーナで思いきり体を動かす体験は、運動への興味や自信につながる大切な機会です。

沖縄サントリーアリーナでは、今後も地域の子どもたちが安心して参加できるスポーツの場を継続し、スポーツを通じた交流と地域貢献に取り組んでまいります。

〈イベント概要〉

■ 第43回 沖縄市民 子どもスポーツ教室

会場：沖縄サントリーアリーナ・サブアリーナ

主催：沖縄アリーナ株式会社

協力：沖縄バスケットボール株式会社

参加施設

１. 沖縄市きたみ児童館

２. 沖縄市福祉文化プラザ児童センター

参加人数

・こども：21名（１.7名／２.14名）

・職 員：4名（１.2名／２.2名）

・保護者：13名（１.1名／２.12名）

・合 計：36名

対象年齢層：低学年

日時：2026年1月31日(土)