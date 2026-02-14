26年1月度 沖縄市民 子どもスポーツ教室開催報告
沖縄サントリーアリーナでは、地域の子どもたちがスポーツを通じて「体を動かす楽しさ」と「仲間と協力する喜び」を体験できる場として、「沖縄市民 子どもスポーツ教室」を継続して開催しています。
第43回（1月31日開催）
第43回となる今回は、沖縄市きたみ児童館、沖縄市福祉文化プラザ児童センターの2施設より、子ども21名・職員4名・保護者13名、合計36名が参加しました。
当日はあいにくの空模様となりましたが、沖縄サントリーアリーナのサブアリーナにて無事に実施・終了しました。今回は低学年の子どもたちを中心に、悪天候を吹き飛ばすような元気いっぱいのスポーツ教室となりました。
低学年らしい笑顔とチャレンジ
この日の教室では、ウォーミングアップから始まり、ボールを使った基礎的な動きや、みんなで協力して行うミニゲームなど、楽しみながら体を動かせるプログラムを実施しました。
最初は緊張していた子どもたちも、時間が経つにつれて自然と笑顔が増え、声を掛け合いながら取り組む姿が見られました。
「前よりできるようになった」「もう一回やりたい！」と、何度もチャレンジする様子がとても印象的でした。
また今回は、沖縄市プロジェクト推進室様よりご提供いただいた「FIBAワールドカップ2023 スーベニアカップ」を子どもたちへ配布。
思いがけないプレゼントに、子どもたちの表情が一層明るくなり、特別な思い出となる時間となりました。
子どもたちの声
参加した子どもたちからは、次のような声が寄せられました。
「試合でみんなと協力してできたので楽しかった」
「またここに来てバスケしたい！」
「前に来た時より、少しドリブルができるようになった」
できた喜びや仲間と一緒に挑戦する楽しさを、素直な言葉で伝えてくれました。
地域の子どもたちの成長と交流の場として
低学年の子どもたちにとって、広いアリーナで思いきり体を動かす体験は、運動への興味や自信につながる大切な機会です。
沖縄サントリーアリーナでは、今後も地域の子どもたちが安心して参加できるスポーツの場を継続し、スポーツを通じた交流と地域貢献に取り組んでまいります。
〈イベント概要〉
■ 第43回 沖縄市民 子どもスポーツ教室
会場：沖縄サントリーアリーナ・サブアリーナ
主催：沖縄アリーナ株式会社
協力：沖縄バスケットボール株式会社
参加施設
１. 沖縄市きたみ児童館
２. 沖縄市福祉文化プラザ児童センター
参加人数
・こども：21名（１.7名／２.14名）
・職 員：4名（１.2名／２.2名）
・保護者：13名（１.1名／２.12名）
・合 計：36名
対象年齢層：低学年
日時：2026年1月31日(土)