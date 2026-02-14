【2/14より】「【観光業必見！】観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【観光業必見！】観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260210-1_form.php
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
突然ですが――
「地域資源はあるのに、売れる観光コンテンツになっていない」
そんな課題を感じていませんか？
実は今、
・高付加価値な体験コンテンツ
・ガストロノミー（食×体験）
・インバウンド向けツアー造成
こうした取組に対して、最大2,500万円規模の補助が想定される新制度が動き始めています。
しかし――
この補助金、
「公募が始まってから考える」では間に合いません。
自治体の同意、
事業設計、
連携事業者との調整、
書類準備…。
実際には公募前から数か月単位の準備が必要なのが実情です。
そこで今回、
観光事業者・自治体関係者向けに
「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」
を徹底解説するオンラインセミナーを開催します。
■ 本セミナーで分かること
・どんな事業が補助対象になるのか
・【新設】品質向上型・新創出型・ガストロノミー型の違い
・最大2,500万円補助を想定した事業モデル例
・採択されるために「今から」準備すべきこと
・失敗しやすいポイントと回避策
■ こんな方におすすめ
・観光協会／DMO／自治体関係者
・観光事業者（宿泊・飲食・体験事業）
・地域資源を活かした新規事業を検討している方
・補助金を「事業成長」に本気で活かしたい方
準備の差が、採択の差になります。
「自社（自分たち）は対象になるのか？」
「このアイデアは使えるのか？」
そんな疑問をお持ちの方も、まずは本セミナーで全体像を掴んでください。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。
採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。
