【2/14より】「【観光業必見！】観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「【観光業必見！】観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260210-1_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



突然ですが――


「地域資源はあるのに、売れる観光コンテンツになっていない」


そんな課題を感じていませんか？



実は今、


・高付加価値な体験コンテンツ


・ガストロノミー（食×体験）


・インバウンド向けツアー造成



こうした取組に対して、最大2,500万円規模の補助が想定される新制度が動き始めています。



しかし――


この補助金、


「公募が始まってから考える」では間に合いません。



自治体の同意、


事業設計、


連携事業者との調整、


書類準備…。



実際には公募前から数か月単位の準備が必要なのが実情です。



そこで今回、


観光事業者・自治体関係者向けに


「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」


を徹底解説するオンラインセミナーを開催します。



■ 本セミナーで分かること


・どんな事業が補助対象になるのか


・【新設】品質向上型・新創出型・ガストロノミー型の違い


・最大2,500万円補助を想定した事業モデル例


・採択されるために「今から」準備すべきこと


・失敗しやすいポイントと回避策



■ こんな方におすすめ


・観光協会／DMO／自治体関係者


・観光事業者（宿泊・飲食・体験事業）


・地域資源を活かした新規事業を検討している方


・補助金を「事業成長」に本気で活かしたい方



準備の差が、採択の差になります。



「自社（自分たち）は対象になるのか？」


「このアイデアは使えるのか？」


そんな疑問をお持ちの方も、まずは本セミナーで全体像を掴んでください。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。


採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。



