【2/14より】「【観光業必見！】観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「【観光業必見！】観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260210-1_form.php

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

突然ですが――

「地域資源はあるのに、売れる観光コンテンツになっていない」

そんな課題を感じていませんか？

実は今、

・高付加価値な体験コンテンツ

・ガストロノミー（食×体験）

・インバウンド向けツアー造成

こうした取組に対して、最大2,500万円規模の補助が想定される新制度が動き始めています。

しかし――

この補助金、

「公募が始まってから考える」では間に合いません。

自治体の同意、

事業設計、

連携事業者との調整、

書類準備…。

実際には公募前から数か月単位の準備が必要なのが実情です。

そこで今回、

観光事業者・自治体関係者向けに

「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」

を徹底解説するオンラインセミナーを開催します。

■ 本セミナーで分かること

・どんな事業が補助対象になるのか

・【新設】品質向上型・新創出型・ガストロノミー型の違い

・最大2,500万円補助を想定した事業モデル例

・採択されるために「今から」準備すべきこと

・失敗しやすいポイントと回避策

■ こんな方におすすめ

・観光協会／DMO／自治体関係者

・観光事業者（宿泊・飲食・体験事業）

・地域資源を活かした新規事業を検討している方

・補助金を「事業成長」に本気で活かしたい方

準備の差が、採択の差になります。

「自社（自分たち）は対象になるのか？」

「このアイデアは使えるのか？」

そんな疑問をお持ちの方も、まずは本セミナーで全体像を掴んでください。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。

採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com