楽観がバルセロナに上陸。

株式会社楽観楽観とは。コンセプト 伝統を誇り革新的に

我々楽観は2011年、「世界を楽観に。」という企業理念のもと創業。日本のソウルフードを日本を超えて世界に届けたいという信念から、西麻布にわずか4席の小さな店舗から始まった。

その思いにのって2017年にはアメリカ・ロサンゼルスに店舗を構えた。2022年にはヒューストン、シカゴと拡大を続けた。





そして念願のバルセロナがオープンする。運命と気が合う仲間たちの想いがつのったRakkan Bar BARCELONA

伊東良平(1986年東京生まれ)

楽観 創業者兼CEO

【略歴】

料理学校とデザイン学校で食と芸術を学ぶ。

20代前半、客船の調理人として世界一周を二度経験し、世界の広さを知る。

世界50ヵ国で食文化を経験し感性を磨く旅を続け、24歳の時に知り合いのBarから間借りで昼から夕方までのお店『楽観』を開業する。

現在、LA、東京、Barcelonaを拠点にな多様な活動に従事している。



おだし、発酵調味料、日本の食材を用いて調理することで新たな可能性を解き放ち、美味しい料理を創り出します。日本の食文化の価値を理解し、世界に発信していきます。

山下 朗奈（やました ろうな）

山下グループ 二代目 ／ 飲食事業プロデューサー



【略歴】

スペイン・バルセロナ生まれ。スイスのグリオン大学にてホテルマネジメントを修了後、アメリカ、タイ、日本での現場経験を積む。

特に日本では、**ミシュラン三つ星を獲得し続ける「日本料理 龍吟（Ryugin）」**をはじめとするトップクラスの環境に身を置き、世界最高峰の日本料理の哲学と精神性を体得。

現在はバルセロナを拠点に、山下グループの二代目として、創業40年を超える家族経営の老舗日本料理店2店舗のマネジメントに従事。観光客主体になりがちな海外の和食店において、「来店客の約9割が地元客」という圧倒的な支持を獲得し、現地の食生活に深く根付いたブランドを経営面から支えている。

【『楽観』とのパートナーシップについて】

三つ星店での経験を含むグローバルな視点と、バルセロナ現地の市場を知り尽くした経験から、「日本の文化を世界基準で発信できるブランド」として「楽観（RAKKAN）」のクオリティと伊東氏の想いと哲学に深く共鳴。

本プロジェクトでは、楽観が持つ洗練されたスープの味わいを最大限に活かすべく、バルセロナの食文化であるナチュラルワインや餃子と組み合わせた新たな「食体験」を設計。

「店は単に食事をする場所ではなく、人が戻ってくる“帰る場所（Home）”であるべき」という信念のもと、世界に誇る楽観ブランドと現地のライフスタイルを融合させた、次世代の店舗モデル構築を目指す。