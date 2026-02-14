アイドルたちがグループの枠を超え初のペア対抗戦に挑戦！「アイドル天下一大喜利武道会～Round3～」白熱のライブレポート

株式会社ALWAYS

2026年2月12日、ヒューリックホール東京にて、ラフ×ラフ presents「アイドル天下一大喜利武道会～Round3～」が開催された。

このイベントは、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が「大喜利もできるバラエティーアイドル」としてプロデュースする8人組アイドルグループ、ラフ×ラフの公式YouTubeの人気企画から生まれたリアルイベントである。

昨年2月に初開催され、アイドルたちが歌やダンスだけでなく大喜利にも挑戦するという異色のステージは、早くも3回目を迎えた。過去2回とは一線を画し、今回はグループの垣根を越えた初のペア対抗戦を実施。ラフ×ラフ、#ババババンビ、衛星とカラテアのメンバーが混合ペアを組み、600名を超える観客が見守る中、熱い大喜利バトルを繰り広げた。

オープニングは、出場3組のアイドルによるライブメドレーでスタート。

MCには、ラフ×ラフの「公式お兄ちゃん」でもある東京ホテイソン・たける、審査員にはYouTubeでもお馴染みの面々、佐久間プロデューサー、東京ホテイソン・ショーゴ、赤嶺総理、放送作家の上田源嗣という「大喜利」のプロたちが、アイドルたちの回答を辛口で採点した。

ラフ×ラフオフィシャルYouTubeにて事前に組み合わせペア（うち１組は3名のトリオ）が決定されており、このアイドル3グループの垣根を越えた全8組が、まずはA・B各ブロック（各4組）に分かれて大喜利対決を行った。

続く準決勝では、勝ち残った各ブロック上位2組、計4組による白熱のバトルが展開された。

決勝は、さらに勝ち抜いた2組による直接対決で、今大会の優勝ペアを決定するというトーナメント方式で行われた。

600名を超える観客が見守る中、1時間以上にも及ぶ熱い大喜利バトルの結果は、

佐々木楓菜（ラフ×ラフ）＆ 宇咲（#ババババンビ）ペアが見事優勝。

2人には、佐久間プロデューサーから「叙々苑3万円分ペアお食事券」が贈呈された。

また「明治賞」として、赤嶺総理氏より“最も爪痕を残したペア”が選ばれ、

夏目涼風（ラフ×ラフ）＆ 波澄しずく（衛星とカラテア）ペアに

豪華な金の箱にぎっしりと詰まった「明治のお菓子詰め合わせセット」が贈呈された。

大喜利大会で大いに盛り上がった後は、3組によるライブブロックへ移行。

それぞれが「アイドルの顔」に戻り、熱いパフォーマンスを披露。応援に駆けつけた各グループのファンと共に会場が一体となり、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

来たる3月9日、ラフ×ラフはいよいよデビュー3周年を迎える。

次なる舞台はKT Zepp Yokohama。3周年ライブもまた、ラフ×ラフらしいバラエティーに富んだステージになることは間違いないだろう。





（イベント詳細）

ラフ×ラフ presents「アイドル天下一大喜利武道会～Round3～」





2026 年 2 月 12 日 [木] ＠ヒューリックホール東京 （開場 17:30/ 開演 18:30）







■出演者

ラフ×ラフ

（齋藤有紗 ・佐々木楓菜 ・高梨結 ・永松波留 ・夏目涼風 ・日比野芽奈 ・藤崎未来）

＊吉村萌南は学業に専念するため活動休止中

＃ババババンビ

（岸みゆ・小鳥遊るい・近藤沙瑛子・宇咲・神南りな）





衛星とカラテア

（久木田菜々夏・春瀬もも・日南ことり・波澄しずく・白咲くるみ）





■審査員 佐久間宣行・東京ホテイソン ショーゴ・赤嶺総理・上田源嗣（放送作家）

■MC 東京ホテイソン たける





A ブロック

１ 夏目涼風 ラフ×ラフ ・ 波澄しずく 衛星とカラテア

２ 佐々木楓菜 ラフ×ラフ ・ 宇咲 ＃ババババンビ

３ 藤崎未来 ラフ×ラフ ・ 日南ことり 衛星とカラテア

４ 永松波留 ラフ×ラフ ・ 久木田菜々夏 衛星とカラテア





B ブロック

１ 齋藤有紗 ラフ×ラフ ・ 白咲くるみ 衛星とカラテア

２ 日比野芽奈 ラフ×ラフ ・ 岸みゆ ＃ババババンビ

３ 高梨結 ラフ×ラフ ・ 神南りな ＃ババババンビ

４ 春瀬もも 衛星とカラテア ・ 小鳥遊るい＃ババババンビ ・近藤沙瑛子＃ババババンビ









ライブセットリスト





⚫︎オープニング（ ライブメドレー）





１. ラフラフ 「考える時間をください」

２.衛星とカラテア 「Stardust story」

３.＃ババババンビ「恋のキャンディ」







⚫︎大喜利大会後、 各アイドルライブブロック セットリスト





１.＃ババババンビ

M-1 ばばばばんびずむ～!

M-2 BPM180

M-3 ⻘春ギルティ





２.衛星とカラテア

M-1 蒼いヒマワリ

M-2 bitter tune

M-3 ヒーロー





３.ラフラフ

M-1 夏の覚悟を今決めろ!

M-2 AKO～明るく可愛く面白く～

M-3 クライアント













（ラフ×ラフLive情報）







3 月 9 日「佐久間の日」にラフ×ラフデビュー3 周年ライブが決定！

「ラフ×ラフ 3rd Anniversary LIVE」

公演日：2026 年 3 月 9 日(月) 会場：KT Zepp Yokohama

時間：17 時 30 分開場・18 時 30 分開演

https://roughlaugh-official.com/news/2520/





