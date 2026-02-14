清水麻椰アナウンサー　サイン本お渡し会 東京開催が追加決定！

ぴあ株式会社(C)MBS／ぴあ

2月28日に発売となる、MBS制作・TBS系列全国ネットの情報番組「サタプラ」の人気コーナー「ひたすら試してランキング」の公式MOOK。

発刊記念として行われる、大阪・MBS本社での清水麻椰アナウンサー サイン本お渡し会はチケット発売後すぐに完売！ それを受けて東京でのサイン本お渡し会の追加開催が決定しました。

会場は東京都新宿区の「紀伊國屋書店新宿本店9階イベントスペース」で、定員は200名の予定。参加申し込みは、紀伊國屋書店の専用サイトより。

【開催概要】

『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』発刊記念

清水麻椰アナウンサー サイン本お渡し会

【開催日時】 2026年3月5日(木）18:30～

【会場】 紀伊國屋書店新宿本店9階イベントスペース

東京都新宿区新宿3-17-7

【定員】 200名様まで

【参加費】 「対象書籍付き参加チケット」1,490円（書籍『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』1,320円＋イベント手数料170円）

【参加方法】 チケットサイトPeatixにて「対象書籍付き参加チケット」をお買い求めください。

URL：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1770195405/

清水麻椰

1995年生まれ、兵庫県出身。2019年、株式会社毎日放送入社。

現在の主な担当番組は「サタプラ」（2020年4月～）、「プレバト!!」（2022年4月～）、「よんチャンTV」（2021年4月～※ 水・木曜担当）。特技は「どこでも寝られること」

【公式MOOK発刊概要】

タイトル：「ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト」

発売日：2026年2月28日(土)

造本：B5判・オールカラー・108ページ

定価：1320円（本体1200円＋税）

発行・発売：ぴあ株式会社

監修：株式会社毎日放送「サタプラ」

ISBN978-4-8356-4584-1

「ひたすら試してランキング」はMBS 清水麻椰アナウンサーが、 サタプラ独自の方法で 毎回１つのテーマに沿った商品を長時間かけて徹底調査するコーナー。レトルト食品や調味料から家電、生活用品まで、忖度なしの検証結果で発表されるランキングの影響力は絶大で、放送後にスーパーやコンビニの棚が空になる現象もしばしば。

今回、2020年７月のコーナー開始以来260回を超える放送を重ねてきた中で、清水麻椰アナウンサーがとくに素晴らしかった商品を厳選して「ベスト・オブ・ベスト」を掲載。コーナーに登場したプロの料理人が選ぶ逸品や、ロケ現場密着取材、大変だった調査ベスト10、手みやげ&プチギフトにおすすめの逸品などの読み物企画も満載し、「ひたすら試してランキング」の魅力を誌面で紹介していきます。