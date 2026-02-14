カレーの名店出身、夢に出てきたレシピ…人気ラーメン店をインプット！『東野山里のインプット』＃58 2月15日（日）23:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（レギュラー放送は、毎月第3第4日曜23:00スタート ※5週ある場合は第4第5日曜）の「#58」を、2月15日（日）に放送します。

ハチミツ二郎との約束を…

『東野山里のインプット』は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

今回は2026年最初の収録です。東野は、海外にいた正月休み中に「ふと思い出したことがある」と振り返ります。昨年、番組内で1月4日に行われたプロレスラー・棚橋弘至選手の引退試合を、ハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と山里と3人で観に行く約束をしましたが、すっかり忘れていた、と言うのです。東野は、相方の松田大輔を通じて謝罪したそうで「もしも神様がいてるなら、俺は（思い出して謝ったため）『まあまあええわ』ってなると思う」とニヤリ。一方、山里は東野から言われるまで失念しており「やってしまいましたね！」と苦笑いを浮かべます。2人は「この約束破りは人としてどうなん？」と反省して……。

ラーメン芸人・北川めんまが3回目の登場

「#58」のテーマは恒例となったラーメンです。番組3回目の登場となる北川めんまを招いて、人気店の情報をインプットします。

今回も、ラーメンの名店をランキング形式で紹介する雑誌「TRYラーメン大賞」を参考にしながら、上位の店舗を見ていくことに。「今回の新店部門は群雄割拠。毎年『この店が獲るんだろうな』と予想ができるんですけど、今回は分からなかった」と北川。ベスト5に入った店はレベルが拮抗しており、どの店が大賞を獲ってもおかしくなかった、と語ります。2025年は、あっさりしたチンタンと濃厚なパイタンの中間にあたる「微濁（びだく）」がランクインしているそうで……。

東野と山里が楽しみにしている北川の「年間推し麺大賞」も発表。北川は、ラーメン店ではなく、カレーの名店で修業をした店主が営むお店、夢に出てきたレシピを振る舞うお店など、話を聞くだけでもよだれが出そうなラーメンを紹介します。このほか、関東だけではなく全国にも範囲を広げ、大阪や新潟の名店もピックアップ。「地方を食べ歩く楽しさって、ご当地ラーメンの成り立ちを知って深い楽しみができる」という北川の言葉に、東野と山里も深く頷きます。

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもとアーカイブページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

