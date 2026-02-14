[ブランド誕生5周年記念]ディズニー・アニメーション映画『Tangled（塔の上のラプンツェル）』ラプンツェルコレクション・ブライダルシリーズ(ハート)2月14日～期間・数量限定発売！

セント・ピュール株式会社

ブライダルジュエリーを中心に、様々な宝飾品をクリエイションしているセント・ピュール株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村尾 嘉章）は、ディズニー・アニメーション映画『Tangled』ラプンツェルコレクションは、ブライダルシリーズ5th seasonを、2026年2月14日(土)より発売開始いたします。2026年でブランド設立5周年を迎える当コレクションは、限定エンゲージリング[Sunlit Blossom]数量210本/2026年2月14日~1年間限定販売。また、5周年を記念に、物語の世界観がたっぷり詰まった新たな販促品も新登場いたします。

【URL】 https://www.saintepure.co.jp/bridal/rapunzel

5周年記念 メインビジュアル

新しい世界へ飛び出す勇気のすばらしさが描かれる、美しく感動に満ちた物語、ディズニー・アニメーション『Tangled(塔の上のラプンツェル）』。ディズニー・アニメーション映画『Tangled』ラプンツェル コレクション・ブライダルシリーズは、今回で5周年を迎えます。4th seasonの数量・期間限定エンゲージリングは完売し好調な売上を遂げました。地金高騰による厳しい価格競争の中でも、売上は順調に推移しています。コレクションの魅力は、物語の世界観を各所に施しながらも、決して派手ではないデザインや、鍛造製法を採用したマリッジリングは、硬度があり日常に取り入れやすく、またエンゲージリングはダイヤモンドサイズを0.1ctを基本仕様とし、サイズ感・価格共に若いカップルからも人気を得ています。また、5周年スペシャル企画として、エンゲージリングのセンターダイヤモンドを基本グレードのGカラーからDカラーへ無料でグレードアップいたします。さらに、マリッジリング（ペア）またはエンゲージリングをご成約のお客様には、SVプチペンダントを進呈するW企画を実施いたします。

■ディズニー・アニメーション映画『Tangled』ラプンツェルコレクション・ブライダルシリーズ5th season■

全国取扱店：https://www.saintepure.co.jp/bridal/rapunzel/

販売期間：限定品のみ2026年2月14日～2027年2月13日

販売本数：限定品のみ210本

コレクションアイテム詳細：限定品エンゲージリング1本/定番品エンゲージリング3本・マリッジリング3ペア・プチペンダント1本

こだわり品質：ダイヤモンドはすべてH&Cカットダイヤモンドを使用

オプション：●全モデル・マテリアルをK18YG・K18PG・PT950選択可●メレ石・ダイヤモンド又はアメジストへ変更可●マリッジリング・規定位置のテクスチャー変更可能

★ご購入特典として豪華オリジナルノベルティをプレゼント★

❁Sunlit Blossom ［サンリット ブロッサム ‐光に導かれて‐］期間2027年2月13日まで・数量210本限定モデル

K18PG ダイヤモンド0.1ct G-SIup EX H&C /メレ：ダイヤモンド/アメジスト\297,000［グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応可］●リング内側にリファレンスNO. 入り

商品コンセプト

光に導かれて、初めて外の世界へ飛び出したラプンツェル。髪を結ってもらい小花で飾り付けをしたラプンツェルは、ユージーンと町で楽しい時を過ごします。ラプンツェルの可憐な三つ編みヘアに散りばめられた小花をリング全体で繊細に表現した5th限定デザインです。石座裏には、ストーリーの中でも象徴的なモチーフである「太陽の紋章」が刻印されています。

定番品「One Wish - ひとつの願い‐」

石座裏には、ストーリーの中でも象徴的なモチーフである「太陽の紋章」が刻印されています。ふっくらと立体感ある花びらフォルムの石座と、ラプンツェルの髪の毛に散りばめられた小花をアームに表現しています。(上)エンゲージリング K18PG センターダイヤモンド 0.1ct G-SIup EX H&C \264,000(グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応可）(中)マリッジリング K18PG メレダイヤモンド1石\231,000 (下)マリッジリングPT950\231,000

商品コンセプト

誕生日の夜空に放たれる不思議な光を見に行きたいというラプンツェルのたったひとつの願いをマリッジリングの1石のダイヤモンドとエンゲージリング側面に隠されたティアラに託したモデル。シンプルなデザインに、キラキラのテクスチャーがかわいいマリッジリングと、つい重ね着けしたくなるボリューム感(0.1ct～）のエンゲージリングがぴったり合うセットリングです。

側面には、ラプンツェルの夢をかなえるきっかけとなった、ティアラが隠されています。

定番品「Shining World - 輝く世界 -」

(上)エンゲージリング K18PG センターダイヤモンド 0.1ct G-SIup EX H&C \297,000(グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応可) (中)マリッジリング K18PG メレダイヤモンド1石\209,000 (下)マリッジリングPT950\209,000

商品コンセプト

ユージーンと共に新しい世界に踏み出したラプンツェルは初めての自由、自分自身の真実を手に入れます。マリッジリングの2石のダイヤモンドでふたりが力を合わせて冒険に立ち向かう姿をイメージ。エンゲージリング側面には塔の窓をイメージし、ラプンツェルが塔の外に飛び出すシーンを表現。リング全体でラプンツェルの長い髪の毛を想わせる躍動感のあるフォルムが特長的なデザインです。

エンゲージリング側面は塔の窓をイメージ。外の世界を覗くラプンツェルの長い髪の毛がまどのアームへと繋がります。

定番品「Best day Ever -史上最高の日‐ 」

(上)エンゲージリング K18PG センターダイヤモンド 0.1ct G-SIup EX H&C \308,000(グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応）(中)マリッジリング K18PG メレダイヤモンド1石\220,000（下）マリッジリングPT950\220,000

商品コンセプト

物語の中でもっともロマンティックなシーンである夜空一面に灯籠が舞う光景をイメージして。灯籠を手に小舟でふたりが向き合う姿をマリッジリングの舟型に留めた3石のダイヤモンドで、そこから空に放たれた無数の光をエンゲージリングのメレダイヤモンドでそれぞれ表現したデザインです。重ね着けすることでシーンが完成します。

エンゲージリングとマリッジリングを重ね着けすると、舟から灯籠を上げる名シーンが再現されます。

リングピローとしてもお使いいただけます。

＜ゴンドラ型リングピロー＞

リングを3点以上ご成約でプレゼント。

ラプンツェルの夢が叶うロマンティックなシーンをイメージしたゴンドラ型リングピローです。

老舗花屋の日比谷花壇(株)が手がける色とりどりの花々がおふたりのリングを彩ります。

5th seasonより新登場！！

〈マルチキャニスター〉

マリッジリングペアまたは、エンゲージリングをご成約でプレゼント。ランツェルの夢の象徴である灯籠をイメージしたマルチにお使いいただけるキャニスターです。

天面にラプンツェルのドレスをモチーフに刺繍を施したエンゲージケースが5thseasonより新登場！エンゲージリングご成約でプレゼント。三つ編みに結われ、花の髪飾りをしたラプンツェルの髪の毛を天面で表現したマリッジケースです。マリッジリングご成約でプレゼント。