THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：亀田信吾、東証

スタンダード：3823、以下「WHDC」）は、2026 年 2 月 13 日（金）より、日本の M&A 市場および事業承継に関する最新情報をまとめた「ワイハウ M&A・事業承継レポート」を創刊いたしましたのでお知らせいたします。https://ssl4.eir-parts.net/doc/3823/announcement/117643/00.pdf

■ 創刊の背景

70 歳を超える中小企業経営者約 245 万人のうち約 127 万人が後継者未定という「2025 年問題」は

現実のものとなり、年間約 7 万 3,000 件の企業が市場から退出（倒産 10,006 件＋休廃業・解散 69,019件、いずれも 2024 年、東京商工リサーチ／帝国データバンク）しています。特に注目すべきは、休廃業企業の 51.1%が黒字企業であるという事実です。経営としては存続可能であるにもかかわらず、後継者不在や人手不足を理由に廃業を選択する企業が年間約 3 万 5,000 社存在しています。これらの企業に適切な承継の選択肢を届けることが、日本経済にとって急務となっています。

WHDC は「人助け M&A」を基本方針に掲げ、2025 年 8 月に「M&A 安心宣言」を発表いたしまし

た。売却を前提としない長期保有、企業文化と雇用の継承、経営の自主性尊重を約束する同宣言の精

神に基づき、中小企業経営者・投資家・金融機関の皆さまに向けた定期的な情報発信として本レポー

トを創刊いたします。

■ レポートの概要

レポート名 ワイハウ M&A・事業承継レポート

発行頻度 不定期

発行元 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社

配信方法 当社ウェブサイト（https://twhdc.co.jp）、当社 X 公式アカウント、WHDC Press Release

（https://x.com/twhdc_jp）、当社メディア「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」（https://media-incubate.com/industry/）、LINE 公式アカウント（https://lin.ee/b3Ht5zA）にて配信

対象読者 個人投資家、中小企業経営者、金融機関、M&A 関係者、事業承継に関心をお持ちの方

■ 主な掲載内容

（1）M&A 市場動向：国内外の M&A 取引件数・金額の推移、大型案件の解説、業界トレンド分析

（2）事業承継データ：後継者不在率、倒産・廃業動向、経営者年齢の推移、承継パターンの変化

（3）政策・制度情報：事業承継税制、補助金、ガイドライン改訂など最新の政策動向

（4）WHDC グループニュース：当社の M&A 活動、グループ会社の事業進捗、AI バリューアップの取り組み

（5）注目数字：ダッシュボード形式で重要統計を随時更新

■ 創刊号（Vol.1）の注目ポイント

創刊号では「127 万社の事業承継問題と拡大する M&A 市場」を特集テーマに、公的機関の一次デー

タに基づく市場分析を行いました。主な注目データは以下の通りです。

- 第三者承継成約件数（令和 6 年度） 2,132 件（過去最高、中小機構）- 支援センター相談者数（累計） 15 万者超（中小機構）- 後継者不在率（2024 年） 52.1%（帝国データバンク）- 企業倒産件数（2024 年） 10,006 件（11 年ぶり 1 万件超）- 休廃業・解散件数（2024 年） 69,019 件（過去最多）- 黒字廃業企業の割合 51.1%- 事業承継税制 特例措置期限 2027 年 12 月末（延長なし）

■ 代表取締役社長 亀田信吾 コメント

「日本の中小企業が直面する事業承継の課題は、年々深刻さを増しています。年間約 7 万社が市場から

退出し、その半数以上が黒字企業であるという現実は、適切な承継の選択肢さえあれば守れる企業がま

だまだ多いことを意味しています。ワイハウは『人助け M&A』の理念のもと、企業には財務諸表には表れない'想い'という大切な価値があると考えています。本レポートを通じて、事業承継や M&A に関する正確な情報を広くお届けし、一社でも多くの企業の存続と発展に貢献してまいります。」

■ 会社概要

会社名 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社

代表者 代表取締役社長 亀田 信吾

本社所在地 東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立 2004 年 7 月

上場 2006 年 10 月（東証スタンダード：3823）

事業内容 M&A を成長の主軸に据えた M&A・事業承継支援事業。グループ会社の経営支

援・PMI、AI バリューアップ、M&A コンサルティング

グループ会社 スティルアン（ブライダル事業）、グッドマン（インフラ保守点検機器）、ド

リームプラネット ほか

基本方針 「人助け M&A」― 企業には財務諸表に表れない'想い'という大切な価値があ

る

URL https://twhdc.co.jp

