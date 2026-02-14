【青森 ウエルネスホテルReLabo】人混みを離れ、花火と美食を味わう8/7限定。Wellness Gastronomy ReLaboでブッフェ＆フリーフロー、6階ウッドデッキへ。

青森ねぶた祭 どんな祭り？

株式会社城ヶ倉観光

青森ねぶた祭は、毎年8月2日から7日にかけて開催される、国の重要無形民俗文化財に指定された東北三大祭りの一つです。

巨大な武者人形の灯籠（ねぶた）が夜の街を練り歩く勇壮な祭りであり、その迫力は国内外から多くの観客を魅了します。

■主な特徴・見どころ

巨大な「ねぶた」の灯籠: 最大で幅9m、奥行き7m、高さ5mにもなる大型の「人形ねぶた」が街を運行します。

ハネト（跳人）の熱狂: 「ラッセラー、ラッセラー」という掛け声と共に、カラフルな衣装を着た「ハネト」と呼ばれる踊り子たちが飛び跳ね、会場を盛り上げます。

誰でも参加可能: ハネトの衣装を着ていれば、誰でも自由に参加できるのが大きな特徴です。

迫力満点の囃子（はやし）: 太鼓、笛、手振り鉦（てぶりがね）が奏でる音楽が、お祭りの雰囲気をさらに盛り上げます。

起源と歴史: 7月7日の夜に穢れを川や海に流す「七夕祭」の灯籠流しが起源とされており、眠り流し行事から発展したといわれています。

フィナーレの海上運行: 最終日（8月7日）は、昼にねぶたが運行され、夜には花火大会と共に受賞したねぶたが海上を航行します。

夏の青森を代表する、地域の人々が大切に受け継いできた熱気あふれるお祭りです。

青森花火大会 青森ねぶた海上運行とは？

青森ねぶた祭りの最終日（8月7日）に、受賞ねぶたが台船に乗せられて青森港内を運行するもので、夜空に上がる花火との幻想的な共演で祭りのフィナーレを飾る、この地ならではの夏の風物詩です。

街中を練り歩く通常運行とは異なり、水面に映るねぶたと花火が一体となる、静かで美しい光景が特徴です。

■【8月7日 青森花火大会 ウッドデッキ花火鑑賞プラン】とは？

青森の夏を象徴する「青森ねぶた海上運行」と夜空と海を染め上げる約11,000発の「青森花火大会」。

ReLaboでは、この特別な一夜を “食”と“景色”の両面から堪能する宿泊プランをご用意しました。

本プランでは、まず 4階 Wellness Gastronomy ReLabo にてご夕食をお楽しみいただきます。

厳選した食材を中心に構成したブッフェスタイルのお料理とフリーフロー。

刻々と表情を変える夏の青森港を望みながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

お食事のあとは、会場を6階ウッドデッキへ。

青森駅直結という立地でありながら、海が見えるこの場所は、花火と海上運行を同時に楽しめる特別な空間です。

心地よい海風に包まれながら、祭囃子が遠くに響くなか、夜空いっぱいに広がる花火をお楽しみいただけます。

人混みの中を移動することなく、美食を味わい、余韻を纏ったまま、静かに花火を見上げる。

それは、ReLaboだからこそ叶う特別な体験です。

【ご利用案内】

■ 日時：2026年8月7日（金）

■ 花火打ち上げ予定：19:15～20:45（予定）

■ ディナー・フリーフロー提供：18:45～21:00

【先行販売案内】

■ 先行販売中

2026年2月9日（月）～

■ 宿泊対象期間

青森花火大会：2026年8月7日（金）

■ 販売方法

ReLabo公式ホームページ（会員ログイン後に表示）

【まだ会員でないお客様へ】

ReLabo公式サイトでは、無料の会員登録を受け付けております。

ご登録いただくことで、ねぶた祭期間をはじめとする、先行販売・限定プランのご案内をご利用いただけます。

▶︎ 今すぐ会員登録する(https://relabo.com/admin/relabo/news/523/preview/)

【一般販売（ReLabo公式サイト、各予約サイト）】

■販売開始日：2026年2月24日（火）～

ReLabo Medical Spa＆Stay ウエルネスフロアレセプション

施設情報

【企業名】 株式会社城ヶ倉観光

【ホテル名】 ReLabo Medical Spa & Stay

【公式HP】 https://relabo.com/

【所在地】 〒038‐0012 青森県青森市柳川1‐1‐5

【電 話】 017‐762‐0151

【客室数】 130室 チェックイン15：00/チェックアウト11：00

【アクセス】 青森駅直結

電車…新青森駅⇒青森駅行き【奥羽本線】（ひと駅） 5分