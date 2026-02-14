【青森 HOTEL Jogakura】2026年8月2日(日)-8/6(木)青森ねぶた祭会場無料送迎付きプラン販売！

青森ねぶた祭とは？

株式会社城ヶ倉観光【青森ねぶたイメージ】

毎年8月2日から6日まで行われる「青森ねぶた祭」は、国の重要無形民俗文化財にも指定された、東北三大祭りのひとつ。

七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれていますが、その起源は定かではありません。

奈良時代（710年～794年）に中国から渡来した「七夕祭」と、古来から津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇ねぶたになったと考えられています。

初期のねぶたの形態は「七夕祭」であったのでしょう。そこに登場する練り物の中心が「ねぶた」と呼ばれる「灯籠」であり、七夕祭は7月7日の夜に穢れ（けがれ）を川や海に流す、禊（みぞぎ）の行事として灯籠を流して無病息災を祈りました。これが「ねぶた流し」と呼ばれ、現在の青森ねぶたの海上運行に表れています。

「ねぶた（ねぷた・ねふた）」という名称は、東北地方を始め、信越地方「ネンブリ流し」、関東地方「ネブチ流し・ネボケ流し・ネムッタ流し」等の民俗語彙分布と方言学から「ねむりながし」の眠りが「ねぶた」に転訛したものと考えられています。

【ねぶた祭り会場までの無料送迎バス：プラン申し込みのお客様のみ利用可能】

（行き）ホテル 17:00発 → ねぶた会場 18:00頃着

（帰り）会場 21:00発 → ホテル 22:00頃着

※万が一、帰りの送迎に間に合わない場合はご自身でタクシーを手配してください。

★ねぶた会場までの送迎バスご利用の場合は、予約時にお知らせください。

★桟敷席はご用意しておりません。桟敷席で観覧の場合はご自身でご予約お願いいたします。



【ねぶた祭り期間の滞在について（8/2～8/6）】

■チェックイン時間 … 14：00～

■青森市内からホテル迄の送迎車時間 … 青森駅交番前 14:30発 → ホテル着 15:30頃

■夕食 … 16:00～ ／ 18:00～

■ねぶた祭り会場までの無料送迎バス …

■大浴場利用時間 … 14:00～翌日9:00

■朝食時間 … 7:00～9:00 （8:30最終入場）

■ホテルから青森市内までの送迎車時間 … ホテル発 9:00発 → 青森駅前交番 10:00頃着

■チェックアウト … 10:00

※青森市内往復送迎車ご希望のお客様は、事前にホテルまでご連絡ください。

【プラン販売について】

【先行販売】

■ 販売期間

2026年2月16日（月）13:00～

■ 宿泊対象期間

ねぶた祭開催期間：2026年8月2日（日）～8月6日（木）

■ 販売方法

HOTEL Jogakura 公式ホームページ https://www.jogakura.com/

■ プラン名

【8/2～8/6・青森ねぶた祭】＜無料送迎あり＞東北三大祭！青森夏の風物詩に熱狂（2食付）

【一般販売（OTA＝オンライントラベルエージェントサイト）】

■販売開始日

2026年2月24日（火）～

■対象

各OTA（予約サイト）にて順次販売開始

※在庫状況は販売チャネルごとに異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ねぶた祭りからお戻りの後は、温泉で至福のひとときを

【HOTEL Jogakura 露天風呂】

無色透明の湯は、お肌が弱い方でも入ることができる優しい温泉。

古くから美肌に良いとされ、慢性的な痛みにも適応がございます。

鳥滝沢の渓流に耳を澄ませながら、ブナ原生林を眺められる露天風呂でごゆっくり。

■バイブラバス

気泡浴により血流の改善、美肌、シェイプアップなどの効果が期待されます。温熱効果と、気泡によるマッサージ効果、気泡がはじける時に生じる超音波などが相乗的に作用するとされます。副交感神経が優位となり、高いリラックス効果によって疲労回復を促進します。

■ジェットバス

ジェット噴流のマッサージ効果により、筋肉の凝りがほぐれます。また、温泉との相乗効果により身体全体の血流アップの効果も期待できます。お好みの場所にジェットを当ててご利用ください。

【HOTEL Jogakura外観】

施設情報

【企業名】 株式会社城ヶ倉観光

【ホテル名】 HOTEL Jogakura

【公式HP】 https://www.jogakura.com/

【所在地】 〒030‐0111 青森県青森市荒川字南荒川八甲田山中

【電 話】 017‐738-0658

【客室数】 31室 チェックイン14：00/チェックアウト10：00

【アクセス】 青森駅より車で約60分

JRバスみずうみ号 城ヶ倉温泉停留所前