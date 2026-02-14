総合型選抜×DXを加速する生徒専用「EQAO PORTAL」を導入 自学自習と合格率を最大化する独自システムを構築
株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜専門塾EQAOの塾生専用プラットフォームとして、自学自習システムおよび生徒教材を統合した「EQAO PORTAL」を導入することを発表いたします。
EQAO PORTALは、これまで属人化・アナログ化しやすかった総合型選抜対策を、デジタルの力で可視化・自動化・蓄積することを目的に開発された、EQAO独自の生徒専用ポータルです。
■ 総合型選抜対策が抱えてきた「アナログの限界」
総合型選抜は、
・志望理由書
・小論文
・面接
・活動実績の整理
など、多くの思考・試行錯誤を必要とする入試形態です。
一方で従来の対策は、
・紙ベースの教材
・個別ファイルによる管理
・指導者の記憶や経験に依存した添削
といったアナログ中心の運用に頼らざるを得ず、
「生徒自身が自走しにくい」「進捗が見えにくい」「再現性が低い」
という課題を抱えていました。
EQAO PORTALは、こうした構造的課題を解決するために設計されています。
■ EQAO PORTALで実現する自学自習と学習の可視化
EQAO PORTALでは、生徒一人ひとりが
「いつでも・どこでも・何をやるべきかが分かる」
環境を整えています。
具体的には、
・自学自習を進めるためのToDoチェックリスト
・学習進捗・提出状況の可視化
・志望理由書・自己推薦書・小論文の作成・添削管理
・面接対策やプレゼン準備の記録・蓄積
・時事問題や学習内容の投稿・共有
といった機能を、一つのプラットフォーム上で一元管理します。
■ データを「蓄積」し、合格の再現性を高める
EQAO PORTALの大きな特徴は、
学習・添削・修正の履歴をすべてデータとして蓄積できる点です。
生徒自身は、
「どこでつまずき、どう修正し、どう成長したのか」
を振り返ることができ、
指導側は、
「どの指導が成果につながったのか」
を客観的に分析できます。
これにより、
「たまたま受かった」ではなく「再現性のある合格」
を実現する基盤を構築します。
■ 総合型選抜×DXによる教育と運営の進化
EQAO PORTALの導入は、生徒だけでなく、
スタッフ・組織全体にも大きな変化をもたらします。
・指導内容・進捗の共有による属人化の解消
・管理業務の効率化による労働負担の軽減
・情報整理・連絡コストの削減
・指導の質を保ちながらの運営最適化
教育の質を高めながら、
労働環境の改善・経費削減・ストレス軽減にもつながる設計となっています。
■ 他塾・教育機関向けのカスタマイズ提供も可能
EQAO PORTALは、EQAO専用の独自システムとして構築されていますが、
学習塾・高校などの教育機関のニーズに応じて、
一部カスタマイズした形での提供も可能です。
本システムは、
高校・学習塾向け進路指導支援システム
「AONAVI for School」の基盤ともなっており、
各教育機関の状況や指導方針に合わせた導入が可能です。
■ アナログから、可視化・自動化の時代へ
EQAO教育グループでは、
総合型選抜対策を「感覚」や「経験」だけに依存するのではなく、
データと仕組みで支える教育へと進化させていきます。
EQAO PORTALは、
総合型選抜×DXを象徴する基盤として、
今後も機能拡張・改善を続けていく予定です。
■ 会社概要
会社名：株式会社EQAO教育グループ
代表者：代表取締役 玉村ナオ
設立：2021年11月
所在地：
東京都港区芝大門2-8-9
東京都港区芝大門2-7-9
事業内容：
・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営
・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供
・高校・教育機関向け進路指導支援事業
・教育コンテンツの企画・制作・提供
ホームページ：
https://www.eqao.co.jp/home