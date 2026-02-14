総合型選抜×DXを加速する生徒専用「EQAO PORTAL」を導入　自学自習と合格率を最大化する独自システムを構築

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜専門塾EQAOの塾生専用プラットフォームとして、自学自習システムおよび生徒教材を統合した「EQAO PORTAL」を導入することを発表いたします。

EQAO PORTALは、これまで属人化・アナログ化しやすかった総合型選抜対策を、デジタルの力で可視化・自動化・蓄積することを目的に開発された、EQAO独自の生徒専用ポータルです。

■ 総合型選抜対策が抱えてきた「アナログの限界」

総合型選抜は、

・志望理由書

・小論文

・面接

・活動実績の整理

など、多くの思考・試行錯誤を必要とする入試形態です。

一方で従来の対策は、

・紙ベースの教材

・個別ファイルによる管理

・指導者の記憶や経験に依存した添削

といったアナログ中心の運用に頼らざるを得ず、

「生徒自身が自走しにくい」「進捗が見えにくい」「再現性が低い」

という課題を抱えていました。

EQAO PORTALは、こうした構造的課題を解決するために設計されています。

■ EQAO PORTALで実現する自学自習と学習の可視化

EQAO PORTALでは、生徒一人ひとりが

「いつでも・どこでも・何をやるべきかが分かる」

環境を整えています。

具体的には、

・自学自習を進めるためのToDoチェックリスト

・学習進捗・提出状況の可視化

・志望理由書・自己推薦書・小論文の作成・添削管理

・面接対策やプレゼン準備の記録・蓄積

・時事問題や学習内容の投稿・共有

といった機能を、一つのプラットフォーム上で一元管理します。

■ データを「蓄積」し、合格の再現性を高める

EQAO PORTALの大きな特徴は、

学習・添削・修正の履歴をすべてデータとして蓄積できる点です。

生徒自身は、

「どこでつまずき、どう修正し、どう成長したのか」

を振り返ることができ、

指導側は、

「どの指導が成果につながったのか」

を客観的に分析できます。

これにより、

「たまたま受かった」ではなく「再現性のある合格」

を実現する基盤を構築します。

■ 総合型選抜×DXによる教育と運営の進化

EQAO PORTALの導入は、生徒だけでなく、

スタッフ・組織全体にも大きな変化をもたらします。

・指導内容・進捗の共有による属人化の解消

・管理業務の効率化による労働負担の軽減

・情報整理・連絡コストの削減

・指導の質を保ちながらの運営最適化

教育の質を高めながら、

労働環境の改善・経費削減・ストレス軽減にもつながる設計となっています。

■ 他塾・教育機関向けのカスタマイズ提供も可能

EQAO PORTALは、EQAO専用の独自システムとして構築されていますが、

学習塾・高校などの教育機関のニーズに応じて、

一部カスタマイズした形での提供も可能です。

本システムは、

高校・学習塾向け進路指導支援システム

「AONAVI for School」の基盤ともなっており、

各教育機関の状況や指導方針に合わせた導入が可能です。

■ アナログから、可視化・自動化の時代へ

EQAO教育グループでは、

総合型選抜対策を「感覚」や「経験」だけに依存するのではなく、

データと仕組みで支える教育へと進化させていきます。

EQAO PORTALは、

総合型選抜×DXを象徴する基盤として、

今後も機能拡張・改善を続けていく予定です。

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：

東京都港区芝大門2-8-9

東京都港区芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：

https://www.eqao.co.jp/home