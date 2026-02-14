総合型選抜×DXを加速する生徒専用「EQAO PORTAL」を導入　自学自習と合格率を最大化する独自システムを構築

株式会社EQAO教育グループ


株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜専門塾EQAOの塾生専用プラットフォームとして、自学自習システムおよび生徒教材を統合した「EQAO PORTAL」を導入することを発表いたします。



EQAO PORTALは、これまで属人化・アナログ化しやすかった総合型選抜対策を、デジタルの力で可視化・自動化・蓄積することを目的に開発された、EQAO独自の生徒専用ポータルです。




■ 総合型選抜対策が抱えてきた「アナログの限界」


総合型選抜は、


・志望理由書


・小論文


・面接


・活動実績の整理


など、多くの思考・試行錯誤を必要とする入試形態です。



一方で従来の対策は、


・紙ベースの教材


・個別ファイルによる管理


・指導者の記憶や経験に依存した添削



といったアナログ中心の運用に頼らざるを得ず、


「生徒自身が自走しにくい」「進捗が見えにくい」「再現性が低い」


という課題を抱えていました。


EQAO PORTALは、こうした構造的課題を解決するために設計されています。




■ EQAO PORTALで実現する自学自習と学習の可視化


EQAO PORTALでは、生徒一人ひとりが


「いつでも・どこでも・何をやるべきかが分かる」


環境を整えています。



具体的には、


・自学自習を進めるためのToDoチェックリスト


・学習進捗・提出状況の可視化


・志望理由書・自己推薦書・小論文の作成・添削管理


・面接対策やプレゼン準備の記録・蓄積


・時事問題や学習内容の投稿・共有



といった機能を、一つのプラットフォーム上で一元管理します。




■ データを「蓄積」し、合格の再現性を高める


EQAO PORTALの大きな特徴は、


学習・添削・修正の履歴をすべてデータとして蓄積できる点です。


生徒自身は、


「どこでつまずき、どう修正し、どう成長したのか」


を振り返ることができ、


指導側は、


「どの指導が成果につながったのか」


を客観的に分析できます。


これにより、


「たまたま受かった」ではなく「再現性のある合格」


を実現する基盤を構築します。




■ 総合型選抜×DXによる教育と運営の進化


EQAO PORTALの導入は、生徒だけでなく、


スタッフ・組織全体にも大きな変化をもたらします。



・指導内容・進捗の共有による属人化の解消


・管理業務の効率化による労働負担の軽減


・情報整理・連絡コストの削減


・指導の質を保ちながらの運営最適化



教育の質を高めながら、


労働環境の改善・経費削減・ストレス軽減にもつながる設計となっています。




■ 他塾・教育機関向けのカスタマイズ提供も可能


EQAO PORTALは、EQAO専用の独自システムとして構築されていますが、


学習塾・高校などの教育機関のニーズに応じて、


一部カスタマイズした形での提供も可能です。



本システムは、


高校・学習塾向け進路指導支援システム


「AONAVI for School」の基盤ともなっており、


各教育機関の状況や指導方針に合わせた導入が可能です。




■ アナログから、可視化・自動化の時代へ


EQAO教育グループでは、


総合型選抜対策を「感覚」や「経験」だけに依存するのではなく、


データと仕組みで支える教育へと進化させていきます。



EQAO PORTALは、


総合型選抜×DXを象徴する基盤として、


今後も機能拡張・改善を続けていく予定です。




■ 会社概要


会社名：株式会社EQAO教育グループ


代表者：代表取締役　玉村ナオ


設立：2021年11月


所在地：


東京都港区芝大門2-8-9


東京都港区芝大門2-7-9


事業内容：


・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営


・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供


・高校・教育機関向け進路指導支援事業


・教育コンテンツの企画・制作・提供


ホームページ：


https://www.eqao.co.jp/home