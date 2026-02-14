女子高生より男子高生の方が今、告白したい・されたい願望が強い結果に！

株式会社ワカモノリサーチ

いよいよバレンタインデーの季節がやってきました。

この日に思い切って告白をするロマンティックな人もいるかもしれません。

また、友達以上恋人未満の関係の方は「もしかしたら告白されるかも…」と

少しだけドキドキしてしまうのも、このバレンタインデー特有と言えます。

そんな、告白したい・告白されたいバレンタインデーの時期ということで…

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に「あなたは、告白したい人（されたい人）はいますか？」という

アンケート調査を実施。

今回はその結果の一部を女子高生・男子高生別に紹介します。

【女子高生の５人に１人「今、告白したい（されたい）人がいる」ことが判明】

まず、全国の女子高生に調査をした結果、21.7%の女子高生が「いる」と回答。

５人に１人は、バレンタインのこの時期に告白したい（されたい）ということが分かりました。

その理由を見ていくと、

「好きな人がいるから」

「気になってる人がいるから」

「好きな人と一緒にいて楽しいから」

と、現在進行形で好きな人がいるという女子高生の回答が目立ちました。

好きな人がいる女子高生にとっては、バレンタインデーはちょうどよいチャンス！

告白するにしても、されるにしてもうまくいくことを願うばかりです。

また、

「卒業式前だから」

「卒業間近だから」

「卒業後会えなくなるとずっと心に残ってしまいそうだから」

３月になると、卒業をして別々の場所に羽ばたいていく高校３年生から回答が集まりました。

このまま「好き」という気持ちを伝えられずに終わりたくないのでしょう。

そんな、高校３年生に春が訪れるのか…見届けたくなります。

他の回答で注目だったのが、

「つい最近別れたけどまだ好きだから」

「元彼と別れて新しい彼氏ができてから元彼の良さに気づいた」

「2週間で別れちゃったので復縁できるように内見や外見を変えて頑張っています」

といった“元カレ”の存在を引きずっている女子高生の回答。

別れてしまっているので、相手からまた告白される可能性は極めて低いのも理解しているようです。

そのため、このバレンタインデーを使ってもう一度「復縁」を伝える女子高生もいるかもしれません。

一方、告白したい人（されたい人）は「いない」と回答した78.3%の女子高生からは、

「すでに付き合ってる」

「彼氏がいるから」

「もう恋人がいるから」

と、現状で恋人がいるため告白する（される）必要がないという女子高生や、

「今の現状に満足しているから」

「今は友達や家族との時間を大切にしたいから」

「今は忙しくて恋愛をしている暇すらないから」

「受験の年で恋愛してる暇なさそうだから」

といった、現状の生活に満足をしていたり、受験などの忙しさから

告白する（される）環境にいないという女子高生の回答が多く寄せられました。

また、現状に満足している女子高生からは、

「推し活に集中しているため」

「推し活に忙しいから推しが1番かっこいいです」

という“推し活”で十分楽しいという意見も出ており、

近年の推し活文化が告白をする、人を好きになるということに対して、

少なからず影響していることも分かりました。

もしかしたら“推し活”によって、恋愛をしない若者が増え、少子化につながっている…

なんていう可能性もあるのかもしれません。

他には、

「女子校だから」

「女子校で出会いがないから」

「女子高に通ってるから、そもそも気になる人いない」

と、女子高に通っているため、男子と触れ合う機会がない女子高生が、

告白したい人・されたい人はいないと回答していたようです。

【男子高生の３割「今、告白したい（されたい）人がいる」結果に！】

続いて、男子高生の調査を見ていくと、29.1%の男子高生が「いる」と回答。

約３割の高校生がバレンタインのこの時期に告白したい（されたい）という結果に。

女子高生に比べて、男子高生の方が告白したい（されたい）願望が強いことが分かりました。

主な理由は、

「特定の女子が好きだから」

「好きな人がいて長い間片思いしているから」

「可愛くてかっこよくて憧れる子がいる」

「告白する勇気が無いから相手から来て欲しい」

など。

具体的に好きな人がいて、その人に告白したい・されたいと考えているようです。

また、“片思い”や“勇気がない”というワードが出たのも男子のみ。

令和の男子は思った以上にシャイなのかもしれません。

その結果、恋愛に発展しないことも…

たくさん“恋”ができる青春真っただ中の男子高生には、

失敗を恐れず、「好き」という気持ちを相手に伝えてもらいたいものです。

また、

「つい先日フラれました」

「ずっと彼女がいなくて寂しい」

「恋愛してみたい」

といった男子高生の意見も。

この回答をしている男子高生もどちらかというとう後ろ向き。

“フラれた寂しさ”

“彼女がいない寂しさ”

“恋できない寂しさ”

を持ちながらも、積極的に動こうとせず、

“誰かいい人いないかな”と考えている様子も伺えました。

令和の男性が積極的に動かない限り、恋愛する人、結婚する人、子供を産む女性も

少なくなる可能性が否めない回答結果となったようです。

一方、告白したい人（されたい人）は「いない」と回答した

70.9%の男子高生からは女子高生同様、

「彼女がいるから」

「もう既に彼女がいる」

「もう交際している」

「既に相手がいるので今はされなくていいから」

と、現在進行形で好きな人がいるという男子高生の回答が目立ちました。

また、

「いまは部活が忙しいから」

「受験でいまは忙しい時期だから」

「今は勉強をすべきだと思うから」

など、受験や部活が忙しいため恋愛にうつつを抜かす時期ではないと考えている声も

少なくなかったようです。

この回答の男子高生からは、

「大学行ったらめっちゃ恋愛する」

といった意見もあったことから、高校時代に恋愛ができなかった分、

大学デビューで取り返そうとしているのかもしれません。

他で注目する回答は、

「勇気がないから」

「うまく付き合っていけそうにないから」

「告白するのが怖いから」

という“恋愛”や“告白”に奥手な男子高生の声。

告白したい・されたい男性でも消極的な男子が目立ったことから、

こういった男子高生が少なくないことは、由々しき問題なのかもしれません。

