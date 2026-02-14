TVアニメ『#神奈川に住んでるエルフ』オリジナルサウンドトラック配信リリース決定！ 「MCバトル～横浜と町田～」や「我こそが湘南」など、ご当地愛あふれる楽曲を全19曲収録。

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役社長：前田起也）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：北島義斉）、株式会社テレビ神奈川（本社：神奈川県、代表取締役社長：熊谷典和）の共同プロジェクトとして放送中のTVアニメ『＃神奈川に住んでるエルフ』（原作：鎧田、コミックELMO／マイクロマガジン社刊）のオリジナルサウンドトラックを、2026年2月14日に配信リリースいたします。

【配信詳細】

■タイトル：TVアニメ『#神奈川に住んでるエルフ』オリジナルサウンドトラック

■アーティスト：川本新

■配信開始日：2026年2月14日

■配信ページ：https://linkco.re/vSP9TRu8

■配信サイト：各音楽配信サービスにて順次配信予定

【収録曲】

1. 神奈川に住んでるエルフ

2. 横浜のエルフと川崎の人間

3. 長寿の秘訣

4. スットコエルフ

5. 横須賀のおじいちゃん

6. ケルトな会合

7. エルアルファスタハド（絶対に嫌だ！！）

8. 相模原の大樹

9. MCバトル～横浜と町田～

10. 大正浪漫の衝突

11. エルフ特製マジックヌードル～そして僕らは笑顔に暮れる～

12. ビューティーコーラス

13. 我こそが湘南

14. 指輪の誘惑

15. 横浜中華街のハーフエルフ

16. ヤバいんじゃない？

17. 孤高のグルメ

18. 神奈川シティベース

19. おしえて妖精さん

■川本 新 プロフィール

川本 新（かわもと しん）Shin Kawamoto

サウンドプロデユース、ディレクション、作編曲

■経歴

▼Vo曲 作編曲

TVアニメ『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』OP主題歌【starlog】

https://www.youtube.com/watch?v=CGz2I_5ikI4

▼劇伴 作編曲

京都アニメーション『小林さんちのメイドラゴン』

https://maidragon.jp/1st/

▼サウンドプロデュース、ディレクション、作編曲

Facebook『PAC-MAN COMMUNITY』

https://youtu.be/2Gq2pBxHS_Q

サウンドディレクション、BGM&SE制作・実装

▼Roblox『ONE PIECE GRAND ARENA』

https://www.roblox.com/games/18139069423/ONE-PIECE-GRAND-ARENA

サウンドディレクション、作編曲

▼ #SESSION285

https://x.com/session285

■作品あらすじ

かつて住処の森を焼かれたエルフたちは―― 「神奈川」に住んでいた。

東京都の真下に位置する神奈川県。

横浜、横須賀、茅ヶ崎、相模原・・・様々な場所にエルフたちは別にひっそりするでもなく普通に暮らしている。「横浜のエルフ」と、色々あって彼をほっとけない「川崎の人間」を中心に、すっかり現代日本に馴染んだ「神奈川県に住んでるエルフ」たちが織りなす、現代ファンタジーコメディ！

■放送情報

ｔｖｋテレビ神奈川にて放送中

毎週木曜12:00～13:30「猫のひたいほどワイド」内

※12:00～12:30の「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます

■作品公式サイト

https://animationid.com/kanael

■原作情報

『#神奈川に住んでるエルフ』

原作：鎧田（コミックELMO／マイクロマガジン社刊）

現在５巻まで好評発売中！

https://comicelmo.jp/detail/kanael/

■公式SNS

ドラマ・アニメ公式X：＠kanael_tvk

公式YouTube：@tvk3ch

公式TikTok：@tvk.tiktok.official

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPは従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。

【権利表記】

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

ライトアニメ：(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会

【会社概要】

株式会社イマジカインフォス

本社所在地：東京都千代田区神田小川町３-３ HF神田小川町ビル２F

代表者：前田 起也

事業内容：出版事業、映像制作事業ほか