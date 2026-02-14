【2/21(土)新オープン】ビースリー神戸元町本店、関西初のレディース＆メンズ複合型ストレッチパンツ専門店へ
今年で創業32年目を迎える、神戸・元町で誕生したストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」（運営：株式会社バリュープランニング）は、2026年2月21日（土）、神戸元町本店をレディースコーナーとメンズコーナーを併設した「LADIES’ & MEN’S」店舗として新オープンいたします。
本店舗は、ビースリーの店舗として関西初となるレディース・メンズ複合型ストレッチパンツ専門店です。
■顧客250万人のストレッチパンツ専門店、メンズ本格展開へ
ビースリーは、レディースのストレッチパンツ専門店としてスタートしましたが、メンズ商品にも注力しています。
「より多くの男性に、ビースリーのストレッチパンツの魅力を知っていただきたい」という想いから、このたび神戸元町本店では、メンズ売り場を大きく展開いたします。
また、レディースとメンズが併設しているので、ぜひご夫婦やご家族、知人の方とご一緒にご来店ください。
■カフェスペースを併設し、買い物の合間にくつろげる空間を提供
神戸元町本店は、ビースリーで唯一の路面2階建て店舗になります。
1階：レディース・メンズ商品売り場
2階：カフェスペース
2階のカフェスペースでは、お買い物の合間におくつろぎいただけるよう、ご自由にドリンクをお飲みいただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
■オープン記念！ご来店いただいたお客様にノベルティをプレゼントいたします
新店舗オープンを記念し、ご来店いただいたお客様にオリジナルノベルティをプレゼントいたします。
・女性のお客様：ストラップポーチ
・男性のお客様：ポケットチーフ
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
ストラップポーチ
ポケットチーフ
■2/16(月)より「ジーンズ＆チノを買って宝塚をみようキャンペーン」実施いたします！
スムースジーンズ・ワイド/インディゴ 19,690円 (税込)
本キャンペーンでは、対象商品をお買い上げいただいた方の中から、抽選で100組計200名様を、宝塚大劇場および東京宝塚劇場の公演へご招待いたします。
(1) 宝塚大劇場（兵庫県） 宙組 6月公演
S席ペアチケット：50組計100名様
ミュージカル・ロマン『黒蜥蜴』
スパーキング・イルミネイト『Diamond IMPULSE（ダイヤモンド インパルス）』
(2) 東京宝塚劇場（東京都） 月組 6・7月公演
S席ペアチケット：50組計100名様
三国志炎戯『RYOFU』
Amazing Fantasy『水晶宮殿（クリスタルパレス）』
応募締切：2026年4月30日(木)
■ビースリーLADIES’ & MEN’S神戸元町本店 店舗情報
営業時間：10：00～19：00
定休日：年中無休(ただし、年末年始は除く)
TEL：078-327-1211
住所：〒6500021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-6
アクセス：JR東海道本線元町駅（神戸大丸北向い）
■ストレッチパンツ専門店「ビースリー」について
ビースリーは、全国137店舗展開するパンツに特化した専門メーカーです。
コンセプトは「Healthy & Beauty」。“女性にいつまでも若々しく、美しく、そして健康的であってほしい”という想いを込め、心地よさと美しさを両立するパンツを開発・提供しています。
ストレッチパンツには、独自開発のオリジナル素材を使用。縦・横・斜めの360°全方向に伸縮し、これまでにないはき心地の良さを実現しました。
既成概念にとらわれず、唯一無二の価値と機能を追求し、世界中の人々に“本物”の感動と笑顔を届け続けます。
ヒップボディのマネキン
パンツを丸めて収納できる、シリンダーケース
■ビースリー店舗一覧はこちら
https://www.b-three.jp/real-store-search
■ビースリー公式通販サイトはこちら
https://www.b-three.jp/
■ビースリー公式SNS一覧
・公式Instagram：https://www.instagram.com/b_three_official/
・公式X：https://x.com/b_three_jp
・公式Facebook：https://www.facebook.com/bthreepants/
・公式LINE：https://lin.ee/7kCh6YX
■本件に関する問い合わせ先
株式会社バリュープランニング
〒651-0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通6-1-5
Tel: 078-222-7074 Fax: 078-222-8177
E-mail：info@valueplanning.co.jp
HP：https://www.valueplanning.co.jp/