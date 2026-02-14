箔押しブランド「ROKKAKU」と「365Cat.Art」のコラボ商品、「Cat Art Collection ブックカバー fish」が文房具屋さん大賞2026 審査員特別賞を受賞しました

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と、猫を愛する人が365日楽しめるデザインや企画を提供する「365Cat.Art」とのコラボ商品である全面箔押しの「ブックカバー fish」が文房具屋さん大賞2026 審査員特別賞［くまざわ書店賞］を受賞いたしました。また、2026年2月14日（土）から各種オンラインショップより、期間限定の受賞記念セールを実施いたします！

文房具屋さん大賞2026 審査員特別賞［くまざわ書店賞］受賞

全国の有名文房具店13社から、“文房具のプロ”である売り場の店員さんを審査員として迎え、ここ１年で新発売された商品の中から彼らが「自腹でも買いたい! 」という文具を厳正に審査。その“現場の声”をもとに、最高の逸品を決めるのが「文房具屋さん大賞」です。

受賞された「fish」のデザインは全面が箔押しで表現されたかわいい猫のイラストが、他にはない魅力を引き出しています。フィンランドで開発された、布のような質感の紙「PAPTIC」を使用することで、箔押し加工と縫製を実現した新感覚のブックカバーです。

くまざわ書店（福井磨季様 コメント）

猫好き必見！かわいらしい猫アートのイラストときらめく箔押しデザインが魅力。環境に優しい紙素材を使用し、しなやかで強度も抜群です。読書がもっと楽しくなりますよ！

今年で14回目を迎えた「文房具屋さん大賞」。進化をつづける文房具が勢揃い！

本書では、「大賞」のほか「デザイン賞」「機能賞」「アイデア賞」、そして「書く・消す」「収納」「伝える・残す」「つける・留める・切る」の「部門賞」も発表。

タイトル：『文房具屋さん大賞2026』

判型：AB判

定価：1045円（税込）

発売日：2026年2月14日（土）

【受賞商品の概要】Cat Art Collection ブックカバー「fish」

猫を愛する人が猫と共に365日楽しめるデザインや企画を提供する「365Cat.Art」と「ROKKAKU」のコラボアイテム。両者の得意とする技術の掛け合わせによって生まれた、猫好きの心と読書好きの心を掴む、アートなブックカバーです。

●商品サイズ：約W313×H162ｍｍ

●素材：紙（PAPTIC）

●仕様：文庫本(W105×H148mm)サイズ※厚さ約3cmまで対応

●商品価格（消費税込み）：各1,760円(1枚入)

【受賞関連商品】

ROKKAKUのブックカバーには、デザイン性と機能性のどちらも兼ね備えた紙素材である「PAPTIC」が使用されています。受賞関連商品として豊富なラインナップの箔押しブックカバーをご紹介します。

Cat Art Collection ブックカバーflowerrolllove365Cat.Art Profile

テーマはNO CAT NO LIFE！猫と共におしゃれに生きるをモットー。365CAT.ARTは、猫を愛して止まないデザイナー＆イラストレーターORIE KAWAMURAが始めた猫とのアート活動。

現在の主な活動は猫好きさんと共に作る参加型猫アート、プロダクトの制作、猫の保護活動に役立つデザイン提供、猫に関わるコラボ企画や商品デザイン制作。

猫を愛する人が猫と共に365日楽しめるデザインや企画を提供します。

■365Cat.Art 公式サイト

https://orie.work/365catart/

みすゞうた ブックカバー

金子みすゞの詩にインスピレーションを受けて描かれた「みすゞうた」と、「ROKKAKU」がコラボレーション。物語の世界を再現した美しいデザインを箔押し加工が彩ります。

●商品サイズ：約W313×H162ｍｍ

●素材：紙（PAPTIC）

●仕様：文庫本(W105×H148mm)サイズ※厚さ約3cmまで対応

●商品価格（消費税込み）：各1,760円(1枚入)

大漁私と小鳥と鈴と金米糖の夢鯨法会「みすゞうた」とは

「うつくしい詩を、彩る。」

大正時代の童謡詩人 “金子みすゞ” が詠ったうつくしい詩をデザインにするプロジェクトです。金子みすゞ著作保存会の承認を得て、運営しています。

■みすゞうたHP

https://misuzuuta.jp/

Hakuoshi Botanical ブックカバー

葉や花の重なり、葉脈を箔で忠実に表現したブックカバーです。植物の持つ繊細さを熟練の職人によって一枚一枚丁寧に仕上げています。様々な色の箔や、凸凹としたテクスチャ加工の風合いをお楽しみいただけます。

●商品サイズ：約W313×H162ｍｍ

●素材：紙（PAPTIC）

●仕様：文庫本(W105×H148mm)サイズ※厚さ約3cmまで対応

●商品価格（消費税込み）：各1,760円(1枚入)

バラブルースターミモザウンベラータパキラPAPTICとは

フィンランドで開発され、持続可能な森林由来のパルプを主原料とし、しなやかさと強度を持ちながらも紙としてリサイクルが可能な、環境負荷の軽減に寄与することが期待されている紙素材です。

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

■受賞記念セール概要

【セール対象商品】

箔押しブックカバー 全品10%OFF

【セール期間】

2月14日(土)10:00～2月23日(月)23:59まで

【セール対象ショップ】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

●ROKKAKU公式 Pinkoiショップ

https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

■フタバ株式会社概要

発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）