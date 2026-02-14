約99％が電気代の上昇に「不安を感じる」と回答｜電気代への意識調査

株式会社LOHASTYLE

近年、燃料価格の高騰や物価上昇の影響を受け、家庭の電気代は上昇傾向にあります。毎月の固定費として家計に直結する電気代について、不安や負担を感じている方も少なくありません。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、電気代上昇に対する不安と節電意識について調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：110人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 今後、電気代が上がることに不安を感じる？- 今後、電気代がさらに上がった場合、最初に見直したいことは？- 節電対策についての情報収集をしている？- （していると回答した方）節電にまつわる情報はどこで入手している？- 国や自治体の電気代支援制度に関心はある？電気代上昇に「不安を感じる」と回答した方が約99％

今後の電気代上昇について、「不安を感じる」と回答した方は99.1％にのぼりました。「不安を感じない」と回答した方はごくわずかであり、電気代の値上がりが家計の不安材料として広く意識されていることが分かりました。

電気代が上昇した際に見直したいことは「使用量」が約39％で最多

電気代が上昇した際に見直したい項目として、「使用量」（39.1%）と「家電の使い方」（31.8%）が上位を占めました。一方で、電力会社やプランの変更といった契約自体の見直しを検討する層は3割弱にとどまっています。多くの生活者は電気代の値上げに対し、節電など日常の工夫によって支出を抑えようとする姿勢がうかがえます。

節電対策について情報収集「していない」方が約50％

約99%の方が電気代に不安を感じていますが、半数以上の方が具体的な情報収集をしていない実態が明らかになりました。電気代への関心は非常に高いものの、情報収集まで至っていないことがうかがえます。

節電に関する情報の入手先は「Webサイト」が50％で最多

節電情報の入手先としては「Webサイト」（50%）が圧倒的に多く、次いで「SNS」（18.8%）、「ニュース番組」（15.6%）と続きました。一方で、「電力会社の公式情報」（7.8％）は少数にとどまっており、信頼性の高い情報であっても十分に活用されていない実態が見えてきました。

国や自治体の電気代支援制度に「関心がある」方は約85％

国や自治体による電気代支援制度について、「関心がある」と回答した方は85.5%に達しました。一方で、「関心がない」と回答した方は4.5%にとどまり、多くの生活者が公的支援制度に高い関心を寄せていることが分かります。

【調査まとめ】

LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

