OSCAL MARINE 3 - 驚きのスリム設計、圧倒的タフ性能。次世代タフネススマホ登場

スマートデバイスにおいて「高い耐久性」「持ち運びやすさ」「アウトドアでも安心して使える性能」を求める声が高まる中、OSCALは、軽量タイプのタフネススマホ「Marine3」を正式に発表しました。発売を記念して、5%OFFの特別クーポンも提供中です。

Marine3 5% OFFコード:H5T6PD2Q

有効期限：2026年2月28日（土）まで





▶ 32GB（8GB＋24GB拡張）RAM＋128GB ROM モデル

・ 製品URL：https://geni.us/XEaZN

・ Amazon発売記念価格：25,055円（通常価格36,900円→32％OFF）

OSCALの最新タフネススマートフォン「MARINE 3」は、6.56インチ90Hz HDディスプレイを搭載し、Android 16ベースのDokeOS 5.0と最新のDoke AI 2.0を搭載。TOPクラスのAIモデル「DeepSeek-R1」「ChatGPT-4o mini」「Gemini」を搭載し、Hi Doki、ImageX、VidGen、Soundleなど多彩なAIアプリを自在に活用できます。タフ性能も業界トップレベルで、IP68 / IP69K防水防塵、MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性を備え、過酷な環境でも安心。パフォーマンス面ではMediaTek Helio G81を搭載します。カメラは13MP＋16MPのAI対応Google Lens搭載に加え、赤外線ナイトビジョンカメラで暗所でも安全に撮影可能です。

さらに、5000mAh大容量バッテリー（18W急速充電対応）、スマートナビゲーション（GPS+GLONASS+Galileo+Beidou）、コンパクトな10.7mmスリム設計、わずか245gの軽量ボディ、そして持ちやすいメカニカルデザインの背面により、いつでもどこでも快適に使用できます。付属のSmart-K Boxスピーカーもエンタメ体験をサポート。

1.高耐久設計 × 本格アウトドア性能

OSCAL MARINE 3は、MIL-STD-810H認証の高耐久性能を備え、通勤や落下、雨天や気温変化などあらゆる過酷な環境に対応。IP68 / IP69Kの防水・防塵設計により、水や泥の中でも安心して使用でき、最大1.5m水深で30分間の耐水性も実現しています。夜間の活動でも安心の13MPナイトビジョンカメラを搭載。キャンプ場や夜間作業、救助活動でも暗闇の中の細部まで鮮明に撮影でき、必要な人の正確な位置を把握することも可能です。また、水中カメラモードを活用すれば、水深1.5mまでの撮影も可能で、プールや川、雨天での冒険を美しく記録できます。さらに、グローブモード2.0で手袋着用時でも操作がスムーズに行え、GPS・GLONASS・BeiDou・Galileo統合の4-in-1ナビゲーションシステムにより正確な位置情報を提供。雨天や衝撃にも強い設計で、あらゆる冒険や挑戦をサポートします。

2.細部まで鮮やかに、あらゆる面で力強く

OSCAL MARINE 3は、6.56インチIPSディスプレイを搭載し、鮮やかで自然な色彩を再現。AIスマート90Hzリフレッシュレートにより、スムーズかつ効率的な表示を実現し、作業や動画視聴、アウトドアの景色も生き生きと映し出します。さらに、リーディングモード、ダークモード、ナイトライトの3つの目に優しいモードを備え、昼夜問わず目の負担を軽減します。カメラは16MPメインカメラと13MPナイトビジョンカメラを搭載し、週末の旅行から雨の日の通勤まで、瞬間の表情や動きを鮮明に捉えます。Smart-Kスピーカーにより、アウトドアでも臨場感ある高音質を楽しめ、低音から高音までクリアに再現されます。バッテリーは5000mAh大容量で、18W急速充電対応により、短時間でフル充電可能。さらに、深度パワーセービングモードを搭載し、アイドル時は自動で電力効率を最大71.62%向上、日中のバッテリー持続時間も最大23.08%向上させ、必要な時にすぐフルパワーで使用できます。

3.最新DokeOS 5.0搭載で、さらにスマートに、さらに自分らしく

OSCAL MARINE 3は、従来のDokeOS 4.2（Android 15）からDokeOS 5.0（Android 16）へアップグレード。見た目や操作性、パフォーマンスすべてが向上し、より滑らかで直感的な操作体験を提供します。壁紙・テーマ・カラースキームなど、インターフェースを自由にカスタマイズでき、使うほどに自分らしさを感じられる設計です。

効率面では、アプリドロワーの整理、拡大フォルダー、デスクトップグリッドの自由配置により、日常操作をスムーズに。Notebook 3.0では、ノートやタスク、画像の検索やフォルダー整理、Word/TXT形式での柔軟なエクスポートが可能で、仕事や学習の効率を高めます。さらに、昼間の深度パワーセービングモードとシステム最適化により、日中の作業効率を最大23.08％向上、夜間スタンバイ効率71.62％向上、システム応答も18.54％高速化。プライバシーも強化され、プライベートスペース、アプリ別画面録画、アプリロックで個人情報をしっかり保護。加えて、Weather 2.0、Game Center、Surfline、EasyShare、Workspace、Health、Data Migration Assistantなど、日常の生産性・エンタメ機能も手元で利用可能です。

4.Doke AI 2.0搭載で、スマートかつクリエイティブな体験を

OSCAL MARINE 3は、世界トップクラスのAIモデルDeepSeek-R1、ChatGPT-4o mini、Gemini 2.0を統合したDoke AI 2.0を搭載。高度な音声認識とリアルタイム応答により、メッセージや地図、ツール操作まで、手を使わずに自然な会話で操作できます。音声Q&Aやフルスクリーンスマートアシスタントで、必要な情報を瞬時に取得可能です。また、独自開発のAIアプリ群を統合し、AI Chat、ImageX、VidGen、Soundleなどを1台でシームレスに活用可能。AI Chatでは文章解析やチュータリング、オンライン検索、創作活動をサポートし、DeepSeek-R1で高速検索や精密な回答、ImageXで写真やイメージの強化・変換、VidGenでテキストや静止画から動画作成、SoundleでAI作曲を行えます。33種類のエフェクトや16種類の音楽スタイルにより、画像や音楽、映像を思い通りにクリエイトでき、表現力豊かなコンテンツ制作を手軽に楽しめます。さらに、Doke AI 2.0は30日間無料で全機能を体験可能。クリエイティブツールを制限なく使い、自分のアイデアや感性をそのまま形にできます。

5.よりパワフルに、より広く、より自由に

OSCAL MARINE 3は、オクタコアMediaTek Helio G81プロセッサ（2×Cortex-A75@2.0GHz + 6×Cortex-A55@1.7GHz）を搭載し、日常の作業や動画視聴、ゲーム、マルチタスクもスムーズにこなします。最大32GB RAM（8GB + 24GB拡張）により、アプリの切り替えや操作も快適で安定。ストレージは128GB＋最大2TBまで拡張可能なTFカードに対応し、写真、動画、データ、アプリなどあらゆる情報を自由に保存できます。さらに、デュアル4G SIM対応で2枚のSIMカードやSIM＋TFカードの併用が可能。NFC対応、デュアルバンドWi-Fi5、Bluetooth 5.0により、通信も高速かつ安定。仕事でも旅行でもアウトドアでも、シームレスに接続できます。

OSCAL MARINE 3｜Amazonにて好評販売中！

32GB RAM（8GB + 24GB拡張）＋128GBモデル

▶ 発売記念価格：25,055円（通常価格36,900円）

▶ 割引率：32％OFF

▶ 製品URL：https://geni.us/XEaZN

▶ 5% OFFコード:H5T6PD2Q

▶ 有効期限：2026年2月28日（土）まで



今すぐ手に入れて、MARINE 3とともに、よりタフで自由な毎日を体験してください。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

