『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1・レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』が2026年2月14日発売
2月14日に発売となった、
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』、
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』
は、2025年度NHKラジオ 「中学生の基礎英語 レベル1」「中学生の基礎英語 レベル2」それぞれの 1年間の要点を1週間でマスターするワークブック。
春休みの復習や、大人の学び直しにおすすめです。
「基礎英語」シリーズの1年間の学習内容を総ざらい！
2025年度の「中学生の基礎英語」シリーズ2誌それぞれについて、体系的に文法項目を整理。短期間で効率よく１年間の学習内容をマスターすることができるのが『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1・レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』です。今年度の復習をしたい中学生にも、英語をもう一度しっかり身につけたいという大人にもおすすめの、手軽に取り組みやすいワークブックです。
＜本書のポイント＞
・つまずきやすい英文法を中心に再構成
「中学生の基礎英語」テキストから、体系的に文法項目を整理。短期間で効率よく重要事項をマスターすることができます。
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』より
・取り組みやすい書き込み式ワークブック
「英語を書く力」も強化することができます。
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』
・ていねいな解説と豊富な演習量
１日目～5日目は Part 1 と Part 2 の2部構成。それぞれ「解説2ページ＋問題演習4ページ」でしっかり演習に取り組める構成です。７日目には「まとめテスト」も。
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』より
本書で扱う文法項目について
『レベル1』『レベル2』で扱う文法項目は以下の通りです。ご自身のレベルや学びたい内容に合わせて選んでみてください。
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』で扱う文法項目
１日目 be動詞・一般動詞 命令文 未来表現
２日目 進行形 助動詞
３日目 疑問詞 代名詞
４日目 不定詞・動名詞 There is ~. の文 前置詞／名詞
５日目 文型 接続詞
６日目 感嘆文／提案 前置詞句 直接話法 付加疑問文など
７日目 まとめテスト
『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』で扱う文法項目
１日目 文の基本・時制
２日目 助動詞・比較・代名詞
３日目 to不定詞・動名詞・受け身
４日目 いろいろな文型・接続詞・前置詞
５日目 分詞・関係代名詞・名詞と数量
６日目 仮定法・感嘆文
７日目 まとめテスト
商品情報
7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編
監修：本多敏幸
編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2026年2月14日
定価：1,100円（税込）
判型：B5判
ページ数：96ページ
ISBN：978-4-14-213439-7
▼ご購入はこちら
NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134392026.html
Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4142134396/
楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/18252639/
7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編
監修：工藤洋路
編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2026年2月14日
定価：1,100円（税込）
判型：B5判
ページ数：96ページ
ISBN：978-4-14-213440-3
▼ご購入はこちら
NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134402026.html
Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/414213440X/
楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/18492334/
関連書
・7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～基礎固め編
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134342025.html
・7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～基礎固め編
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134352025.html