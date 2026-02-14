『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1・レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』が2026年2月14日発売

株式会社ＮＨＫ出版

2月14日に発売となった、

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』、

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』

は、2025年度NHKラジオ 「中学生の基礎英語 レベル1」「中学生の基礎英語 レベル2」それぞれの 1年間の要点を1週間でマスターするワークブック。

春休みの復習や、大人の学び直しにおすすめです。

「基礎英語」シリーズの1年間の学習内容を総ざらい！

2025年度の「中学生の基礎英語」シリーズ2誌それぞれについて、体系的に文法項目を整理。短期間で効率よく１年間の学習内容をマスターすることができるのが『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1・レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』です。今年度の復習をしたい中学生にも、英語をもう一度しっかり身につけたいという大人にもおすすめの、手軽に取り組みやすいワークブックです。

＜本書のポイント＞

・つまずきやすい英文法を中心に再構成

「中学生の基礎英語」テキストから、体系的に文法項目を整理。短期間で効率よく重要事項をマスターすることができます。

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』より

・取り組みやすい書き込み式ワークブック

「英語を書く力」も強化することができます。

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』

・ていねいな解説と豊富な演習量

１日目～5日目は Part 1 と Part 2 の2部構成。それぞれ「解説2ページ＋問題演習4ページ」でしっかり演習に取り組める構成です。７日目には「まとめテスト」も。

本書で扱う文法項目について

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』より

『レベル1』『レベル2』で扱う文法項目は以下の通りです。ご自身のレベルや学びたい内容に合わせて選んでみてください。

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編』で扱う文法項目

１日目 be動詞・一般動詞 命令文 未来表現

２日目 進行形 助動詞

３日目 疑問詞 代名詞

４日目 不定詞・動名詞 There is ~. の文 前置詞／名詞

５日目 文型 接続詞

６日目 感嘆文／提案 前置詞句 直接話法 付加疑問文など

７日目 まとめテスト

『7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編』で扱う文法項目

１日目 文の基本・時制

２日目 助動詞・比較・代名詞

３日目 to不定詞・動名詞・受け身

４日目 いろいろな文型・接続詞・前置詞

５日目 分詞・関係代名詞・名詞と数量

６日目 仮定法・感嘆文

７日目 まとめテスト

商品情報

7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル1 英文法定着ノート ～総仕上げ編

監修：本多敏幸

編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2026年2月14日

定価：1,100円（税込）

判型：B5判

ページ数：96ページ

ISBN：978-4-14-213439-7

7日間集中トレーニング！ NHK 中学生の基礎英語 レベル2 英文法定着ノート ～総仕上げ編

監修：工藤洋路

編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2026年2月14日

定価：1,100円（税込）

判型：B5判

ページ数：96ページ

ISBN：978-4-14-213440-3

