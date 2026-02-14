音楽と献血・骨髄バンクドナー登録を融合させたチャリティーイベント「THE BANK 2026」にDragon Ash、G-FREAK FACTORY、Age Factoryら豪華9組が出演!!

In the village合同会社

THE BANKはプロスノーボーダーであり、自らも骨髄移植によって命を救われた荒井“DAZE”善正が楽しみながら「音楽の力で、治療が必要なすべての患者が治療のスタートラインに立てる社会を創る」という想いから2022年に立ち上げました。

「THE BANK」は、単なる音楽フェスではありません。音楽を愛する人々がライブを全力で楽しむその延長線上で、「献血」や「骨髄バンクドナー登録」という社会貢献と自然に出会う場所です。

当日は会場に献血バスを設置し希望者にはライブ前に献血や骨髄ドナー登録出来る場を設けております。音楽シーンから命をつなぐ輪を広げていきます。

「好きなことだからこそ心が動き、行動につながる」。そんなポジティブな社会貢献の形を、大阪の地から発信します。

■開催概要

公演名

THE BANK2026

出演

【SNOWBANK STAGE】

G-FREAK FACTORY / Dragon Ash / Age Factory / DJダイノジ / DAZEBAND

【PAY IT FORWARD STAGE】

#ロカンマ / 桃色ドロシー / AIK / Baja / THE JAPANESE PRIDE

順不同

公演日

2026年3月22日（日）



場所

GORILLA HALL OSAKA

開場 / 開演

12:00 / 12:30

料金

前売 \4,400（1ドリンク代別途）

一般発売 イープラスにて

https://eplus.jp/thebank2026/(https://eplus.jp/thebank2026/)

2026年2月14日(金)10:00 ～