【応募で当たる】QUOカードPay1万円が100名様に！Locipo登録キャンペーン実施中

Locipo（ロキポ）

名古屋の民放テレビ5局が共同で運営する動画配信プラットフォームLocipo（ロキポ）では、2026年2月14日（土）～3月31日（火）の期間限定で、新規会員登録者を対象としたプレゼントキャンペーンを実施します。

期間中にLocipoアプリをダウンロードし、会員登録をした方の中から抽選で100名様に「QUOカードPay 1万円分」をプレゼント。総額100万円分の豪華キャンペーンです。

さらに、キャンペーン期間中はLocipoでしか見られないオリジナルコンテンツや、在名5局の注目番組も続々配信。この機会に、名古屋のテレビ局発コンテンツをぜひお楽しみください。

プレゼントキャンペーン概要

キャンペーン期間中にLocipoアプリをダウンロードし、会員登録を行った方の中から

抽選で100名様に「QUOカードPay 1万円分」をプレゼントします。

応募期間

2026年2月14日（土）～2026年3月31日（火）

応募条件

１. Locipoアプリをダウンロード

２. 必要事項を入力し、会員登録を完了

キャンペーンサイト

https://locipo.jp/camp_entry/

応募方法（かんたん4STEP）

STEP1 キャンペーンポップアップをクリック

STEP2 キャンペーン詳細ページから応募フォームへ

STEP3 ログインまたは新規ユーザー登録

STEP4 必要事項を入力して応募完了！

【Locipo】2月・3月のおすすめコンテンツ

名古屋のテレビ5局が厳選した、この時期イチオシの番組・配信企画をラインアップしました。

東海テレビ

東海テレビ「同じ空なのに - 好き、それだけ。」

■2月14日(土) 配信「同じ空なのに - 好き、それだけ。」

遠距離は、恋の終わり…？彼との“距離”に悩む女性のリアルを描いた物語。林祐衣主演「好き、それだけ。」

■3月21日(土)～22日(日) 配信「第4回全国高等学校軽音楽発表会」

高校軽音の甲子園「軽音楽SUMMIT」全国55校の熱演をLocipoで配信！

中京テレビ

中京テレビ「PS純金」

■毎週金曜配信中「PS純金」

「やっぱり地元はオモシロい！」高田純次・オリラジ藤森が東海エリアをご紹介！

■毎週月曜日配信中「太田上田」

爆笑問題・太田とくりぃむ・上田が好き勝手おしゃべり！

CBCテレビ

CBCテレビ「太田×石井のデララバ」

■毎週水曜配信中「太田×石井のデララバ」

東海地方への過剰な愛をテーマに、ド定番を太田が独自目線で深掘りする番組。

■3月21日(土)「花咲か5チャン春祭りSP特番」（仮）

東MAX、友近出演！CBC5チャン春祭りを生中継！番組考案グルメ対決とチャレンジ企画満載！

メ～テレ

メ～テレ「愛知フィギュア」

■2月21日(土)～2月23日(月・祝)生配信「愛知フィギュア」

フィギュア王国・愛知、若きスケーターたちの華麗な滑りをLIVE配信！

■毎週日曜配信中「超町人！チョコレートサムネット」

東海3県の個性的な超町人をハント中！MCはチョコプラ。

テレビ愛知

テレビ愛知「どーする？ごはんSEASON2」

■2月17日(火)「どーする？ごはんSEASON2」

テレビ愛知と韓国・釜山MBCによる日韓共同制作ドラマ第2弾

■2月14日(土)「～旅さらばスピンオフ～ ブクロの人生100年旅」

さらば青春の光がお届けする新・旅バラエティ！

Locipo（ロキポ）とは

名古屋の民放テレビ5局が運営する動画配信サービス。テレビ番組の見逃し配信はもちろん、ニュースや番組で取り上げたエンタメ、グルメ、おでかけ情報などを配信中。

・URL：https://locipo.jp/

・提供サービス：WEBサイト、スマホアプリ（iOS,Android）

・参加社：東海テレビ放送、中京テレビ放送、CBCテレビ、メ～テレ、テレビ愛知

Locipoアプリのダウンロード

iOS：https://lp.locipo.jp/app/apple_app_store.html

Android：https://lp.locipo.jp/app/google_play_store.html