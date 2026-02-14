株式会社パルグループホールディングス

モンチッチ×CIAOPANIC TYPY コラボレーションアイテムが発売決定!!

３COINSなど約50のブランドを展開する株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神御堂筋ビル10Ｆ、代表取締役社長：小路順一）が展開する「CIAOPANIC TYPY」と世界中のファンに愛され続け2024年には誕生50周年を迎えた「モンチッチ)」とのコラボレーションアイテムが発売決定!!

今回のコラボレーションでは、CIAOPANIC TYPY 2026S/Sのシーズンテーマ「Little GETAWAY」である旅をテーマに、旅行に持っていきたい雑貨にフォーカスしたアイテムを展開。

普段使いもしやすいアイテムやカラーにこだわった全6型は

お子さまから大人まで幅広いお客様に手に取って頂きたいコレクション。

是非チェックしてください。

アソート柄チャーム

カラー：チムたん モンチッチくん モンチッチちゃん

\4,950

リバーシブル2WAYショルダーBAG

カラー：SAX BROWN BLK

\8,250

A4サイズトートバッグ

カラー：IVO SAX PURPLE

\4,950

トラベルポーチ

カラー：PINK BLK

\6,050

カードケースミニポーチ付きチャーム

カラー：BROWN SILVER BLK

\5,500

ミニポーチ

カラー：PINK BROWN

\3,850

【モンチッチ × CIAOPANIC TYPY 特設ページはこちら】

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2026/monchhichi/

【モンチッチ×CIAOPANIC TYPY コラボレーション概要】

■CIAOPANIC TYPY 公式WEB先行予約期間 :

2月14日（土）10:00

▽特設ページ

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2026/monchhichi/

■本販売 ： 2026年3月6日 AM10時

■展開店舗 ： CIAOPANIC TYPY実店舗 公式オンラインストアPALCLOSET店 ZOZOTOWN店

SHOP LIST

▽

https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=typy

【モンチッチとは】

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。 体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。 その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止しましたが、多くのファンの要望により、1996年より再販を開始。 時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

世界中のファンに愛され続け2024年には誕生50周年を迎えました。

https://www.monchhichi.co.jp/

【CIAOPANIC TYPYとは】

チャオパニック ティピーで、毎日の『着る』を、もっと楽しく！

アメカジも、アウトドアも、ふだん着も

自分らしく、を大切にする人たちへHAPPYな服を展開するブランド。

https://www.palcloset.jp/typy/